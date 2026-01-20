Windows 11 : prise en charge du WebP pour les fonds d’écran, boîtes de dialogue modernisées… ce qui arrive bientôt (Insider Preview)

Ce 16 janvier 2026, Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 11 version 25H2 sur le canal Bêta, exclusivement pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider.

Cette nouvelle version – numérotée 26220.7653 et diffusée via la mise à jour KB5074157 sur Windows Update – propose plusieurs choses : un nouveau design pour les boîtes de dialogue « Autres comptes » dans les Paramètres, la prise en charge des images au format WebP pour les fonds d’écran et un chargement plus rapide des suggestions de Copilot dans Click to Do.

Voyons en détail les nouveautés de cette préversion de Windows 11 25H2, qui seront bientôt disponibles et intégrées dans une future mise à jour mensuelle.

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 ?

Paramètres : un nouveau design pour les boîtes de dialogue « Autres utilisateurs »

Microsoft fait évoluer le design des boîtes de dialogue dans les Paramètres -> Comptes -> Autres utilisateurs. Elles s’appuient désormais sur le framework WinUI et proposent maintenant une interface plus homogène et cohérente avec le reste du système (elle prennent aussi en charge le mode sombre).

À noter toutefois : ces nouvelles boîtes de dialogue ne sont proposées pour l’instant que pour les comptes professionnels ou scolaires.

Fond d’écran : prise en charge des images WebP

Windows 11 élargit les formats d’images utilisables comme fond d’écran. Il est désormais possible de définir une image au format .webp comme arrière-plan du Bureau depuis les Paramètres -> Personnalisation -> Arrière-plan.

Le WebP est un format d’image largement utilisé sur le Web, apprécié pour sa bonne compression tout en conservant une qualité visuelle élevée. Sa prise en charge dans Windows 11 vous permet d’utiliser directement des images WebP comme fond d’écran, sans conversion préalable.

Click to Do : les suggestions de Copilot chargées instantanément

Click to Do gagne en réactivité : les suggestions de prompts Copilot (des actions ou des requêtes prêtes à l’emploi proposées par Copilot) s’affichent désormais instantanément.

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné. Il suffit d’appuyer sur les touches Win + clic de souris ou Win + Q pour entrer dans Click to Do et effectuer des actions sur ce que vous avez cliqué.

Notez ce changement n’est pas encore disponible pour tous. Il n’est pas disponible pour le moment dans l’Espace économique européen (EEE) ni en Chine, même si vous êtes inscrit au programme Windows Insider. Le déploiement interviendra ultérieurement dans ces régions du monde.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal Bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Une fois inscrit et le canal Bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26220.7653 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

