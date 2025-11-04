Windows 11 : le Gestionnaire des tâches ne se ferme plus après la dernière mise à jour facultative (KB5067036)

Microsoft a confirmé un bug assez déroutant dans Windows 11 : depuis l’installation de la mise à jour facultative d’octobre 2025 (KB5067036), certains utilisateurs constatent que le Gestionnaire des tâches continue de tourner en arrière-plan même après l’avoir fermé. Résultat : des processus qui s’accumulent, de la mémoire consommée pour rien et parfois des ralentissements perceptibles.

Un bug découvert après la mise à jour facultative KB5067036

Le problème apparaît après l’installation de la mise à jour facultative KB5067036 publiée le 28 octobre 2025. Cette mise à jour, destinée aux versions 25H2 et 24H2 de Windows 11, apportait plusieurs nouveautés comme le nouveau menu Démarrer, de nouveaux icônes de batterie dans la barre des tâches ou encore la fonctionnalité « Protection de l’administrateur » (en préversion).

Ce qui se passe, c’est que lorsque l’on ferme le Gestionnaire des tâches à l’aide du bouton « ✕ », le processus taskmgr.exe reste actif. Et à chaque nouvelle ouverture, une instance supplémentaire est créée sans que les précédentes ne disparaissent.

Microsoft l’explique clairement sur sa page « Windows Release Health » :

« Lorsque vous fermez le Gestionnaire des tâches avec le bouton Fermer (X), le processus ne se termine pas complètement. Lorsque vous le rouvrez, l’instance précédente continue de s’exécuter en arrière-plan, même si aucune fenêtre n’est visible. »

Selon la firme, ces instances fantômes apparaissent dans le Gestionnaire des tâches lui-même, sous les noms « Task Manager » dans l’onglet Processus et « taskmgr.exe » dans l’onglet Détails.

Dans la majorité des cas, la présence de quelques processus taskmgr.exe invisibles n’a pas d’impact notable sur le système. Mais si vous ouvrez et fermez fréquemment le Gestionnaire des tâches sans redémarrer, des dizaines d’instances peuvent s’accumuler, pouvant entraîner des ralentissements dans le système et dans les applications. Microsoft indique que ces effets deviennent notables « lorsque de nombreuses instances s’accumulent avec le temps ».

En attendant un correctif officiel, Microsoft propose deux solutions simples pour contourner le bug :

Méthode n°1 : fermer le Gestionnaire des tâches depuis lui-même

Ouvrez le Gestionnaire des tâches. Dans l’onglet Processus, sélectionnez Gestionnaire des tâches. Cliquez sur le bouton Fin de tâche.

👉 Cela mettra fin proprement à l’application, sans laisser d’instance active.

Méthode n°2 : tout fermer via la ligne de commande

Ouvrez l’invite de commandes en tant qu’administrateur. Entrez la commande suivante : taskkill.exe /im taskmgr.exe /f

👉 Cette commande force la fermeture de toutes les instances du Gestionnaire de tâches en une seule fois.

