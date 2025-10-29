Windows 11 : la mise à jour facultative KB5067036 est disponible, que contient-elle ?

Ce 28 octobre 2025, Microsoft vient de publier la mise à jour facultative KB5067036 pour tous les utilisateurs de Windows 11 version 25H2 et Windows 11 version 24H2. Comme toutes les mises à jour mensuelles facultatives, elle offre un aperçu des améliorations et des nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées dans la future mise à jour mensuelle obligatoire (celle de novembre 2025).

Comme nous en avons l’habitude, je vais vous présenter toutes les nouveautés, changements et corrections de bugs de cette nouvelle mise à jour facultative (KB5067036) pour Windows 11 25H2 et 24H2. Comme souvent, certaines nouveautés sont en déploiement progressif, tandis que d’autres sont disponibles pour tous dès maintenant.

Windows 11 : que contient la mise à jour facultative KB5067036 ?

Menu Démarrer : une interface plus fluide, adaptable et tournée vers la connectivité

Le menu Démarrer de Windows 11 a été repensé en profondeur pour offrir une expérience plus claire, mieux adaptée à toutes les tailles d’écran et davantage intégrée avec les appareils mobiles.

Le nouveau menu Démarrer avec les applications épinglées en haut, les applications et fichiers recommandés au milieu et les applications installées regroupées par catégorie en bas / © Microsoft

Parmi les changements les plus visibles, la section « Tous » est désormais accessible directement depuis le menu principal, sans passer par une page séparée. Microsoft introduit également deux nouveaux modes d’affichage pour parcourir ses applications :

Vue par catégorie (activée par défaut) : les applications sont automatiquement regroupées selon leur usage. Par exemple, Outlook ou Solitaire apparaîtront dans les catégories correspondantes, en tête de liste. Ces catégories ne s’affichent que si au moins trois applications leur sont associées ; sinon, les éléments sont placés dans la catégorie « Autres ».

: les applications sont automatiquement regroupées selon leur usage. Par exemple, Outlook ou Solitaire apparaîtront dans les catégories correspondantes, en tête de liste. Ces catégories ne s’affichent que si au moins trois applications leur sont associées ; sinon, les éléments sont placés dans la catégorie « Autres ». Vue en grille : plus compacte que la liste alphabétique classique, elle facilite la lecture d’un simple coup d’œil.

Le nouveau menu Démarrer avec deux nouvelles façons d’afficher les applications installées : par catégorie et par grille / © Microsoft

Cette nouvelle version du menu Démarrer s’adapte aussi à la taille de l’écran :

Sur les grands écrans , on peut désormais afficher jusqu’à 8 colonnes d’applications épinglées, 6 recommandations et 4 colonnes de catégories .

, on peut désormais afficher jusqu’à d’applications épinglées, et . Sur les petits écrans, la disposition se réduit à 6 colonnes d’applications, 4 recommandations et 3 colonnes de catégories.

De plus, les sections s’ajustent automatiquement : par exemple, si la section « Épinglé » contient peu d’applications épinglées, elle se limite à une seule ligne et laisse davantage de place aux autres sections, qui remontent alors visuellement ; si aucune recommandation n’est disponible, la section « Nos recommandations » disparaît pour laisser plus de place aux applications épinglées.

Le nouveau menu Démarrer est réactif et affiche ou non certaines sections en fonction de la taille de l’écran / © Microsoft

Notez que les recommandations dans le menu Démarrer sont désactivables à tout moment depuis les Paramètres -> Personnalisation -> Démarrer.

Dans l’application Paramètres, il est possible d’activer ou de désactiver les différentes sections du nouveau menu Démarrer

Enfin, le menu s’enrichit d’une nouvelle intégration avec l’application Mobile Connecté : un bouton situé à côté de la barre de recherche permet d’afficher ou de masquer rapidement le contenu d’un smartphone (Android ou iOS) relié à l’ordinateur. Cette fonctionnalité est déjà disponible dans la plupart des régions et son déploiement se poursuit en Europe au cours de l’année.

Explorateur de fichiers : des recommandations adaptées à vos habitudes

La page d’accueil de l’Explorateur de fichiers s’enrichit d’une nouvelle section baptisée « Recommandé », désormais disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11, que vous utilisiez un compte Microsoft ou un compte local.

Les fichiers recommandés (Recommended) sur la page d’accueil de l’Explorateur de fichiers / © Microsoft

Cette zone met en avant des fichiers susceptibles de vous intéresser, présentés sous la forme d’un carrousel illustré avec des miniatures. Elle peut par exemple afficher :

des fichiers régulièrement ouverts ;

des documents récemment téléchargés ;

ou encore des éléments récemment ajoutés à la Galerie de l’Explorateur de fichiers.

Les utilisateurs connectés avec un compte professionnel ou scolaire (Entra ID) verront en plus des recommandations issues de leur environnement de travail.

Pour ceux qui préfèrent conserver un affichage plus classique, cette section « Recommandé » peut être désactivée depuis les « Options des dossiers » de l’Explorateur de fichiers. Dans ce cas, elle est remplacée par les dossiers épinglés dans Accès rapide, comme auparavant.

Note : pour l’instant, cette nouveauté n’est pas disponible pour les utilisateurs situés en Europe.

Exclusivement sur les PC Copilot+, la page d’accueil de l’Explorateur de fichiers s’enrichit de nouvelles actions contextuelles accessibles au simple survol d’un fichier avec la souris. Dès que vous placez le curseur sur un élément, des commandes rapides apparaissent, comme « Ouvrir l’emplacement du fichier » ou « Demander à Copilot à propos de ce fichier ».

De nouvelles actions s’affichent lorsque l’on survole des fichiers dans l’accueil de l’Explorateur de fichiers / © Microsoft

L’objectif de ces raccourcis est de rendre la gestion des fichiers plus intuitive tout en favorisant l’usage de Copilot pour obtenir des informations ou des actions pertinentes sur vos documents. Cette fonctionnalité nécessite la connexion à un compte Microsoft ; la compatibilité avec les comptes professionnels et scolaires (Entra ID) sera ajoutée ultérieurement.

Note : pour l’instant, cette nouveauté n’est pas disponible pour les utilisateurs situés en Europe.

Enfin, Microsoft introduit une nouvelle API StorageProvider, pensée pour les services de stockage en ligne tels que OneDrive, Google Drive, Dropbox ou Box. Grâce à elle, ces services pourront afficher leurs fichiers suggérés directement dans la page d’accueil de l’Explorateur de fichiers, offrant ainsi une intégration plus fluide et naturelle avec Windows.

Batterie : nouveaux icônes et affichage du pourcentage dans la barre des tâches

Windows 11 introduit de nouveaux icônes de batterie, visibles aussi bien dans la barre des tâches que sur l’écran de verrouillage, afin de mieux visualiser l’état de charge de votre PC portable :

Vert : l’ordinateur est branché et la batterie se recharge normalement.

: l’ordinateur est branché et la batterie se recharge normalement. Jaune : le mode économie d’énergie est actif (il s’active automatiquement lorsque le niveau de charge passe sous la barre des 20 %).

: le mode économie d’énergie est actif (il s’active automatiquement lorsque le niveau de charge passe sous la barre des 20 %). Rouge : la batterie est faible et il est conseillé de brancher rapidement l’appareil.

L’icône de la batterie affichée en noir, jaune et vert pour indiquer les différents états de charge / © Microsoft

L’écran de verrouillage avec la nouvelle icône de batterie en bas à droite / © : Microsoft

Autre nouveauté pratique : vous pouvez désormais afficher le pourcentage de batterie directement à côté de l’icône. L’option se trouve dans les Paramètres -> Batterie et alimentation, en activant simplement l’interrupteur « Pourcentage de batterie ».

Une option permet d’activer l’affichage du pourcentage de batterie dans les Paramètres / © Microsoft

Click to Do : un véritable festival de nouveautés

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné. Il suffit d’appuyer sur les touches Win + clic de souris ou Win + Q pour entrer dans Click to Do et effectuer des actions sur ce que vous avez cliqué.

Cette mise à jour marque une évolution majeure de la fonctionnalité Click to Do, avec pas moins de sept nouveautés au programme.

Pour commencer, Click to Do intègre désormais une zone de texte qui permet de formuler directement une question ou une demande à Copilot, sans passer par une fenêtre séparée. Selon le texte sélectionné à l’écran (en anglais, espagnol ou français), des suggestions automatiques apparaissent grâce à un modèle d’intelligence artificielle local nommé Phi-Silica, capable de fonctionner sans connexion Internet.

Nouvelle zone de saisie « Demander à Copilot » en haut du menu contextuel de Click to Do / © Microsoft

Note : pour l’instant, cette nouveauté n’est pas disponible pour les utilisateurs situés en Europe et en Chine.

Autre amélioration bienvenue : Click to Do peut maintenant traduire un texte dans une autre langue. Si vous sélectionnez du contenu rédigé dans une langue différente de celle du système, une suggestion de traduction s’affiche automatiquement. Le texte est ensuite transmis à Copilot, qui se charge de générer la traduction et de l’afficher directement dans l’interface.

La nouvelle option dans le menu de Click to DO qui permet de traduire ce qui est affiché à l’écran / © Microsoft

Note : pour l’instant, cette nouveauté n’est pas disponible pour les utilisateurs situés en Europe et en Chine.

Autre nouveauté : la conversion automatique d’unités. Lorsque vous survolez une valeur numérique accompagnée d’une unité (comme 5 km ou 25 °C), une info-bulle apparaît pour proposer une conversion rapide. En cliquant dessus, un menu contextuel offre des conversions supplémentaires.

La conversion d’unités par Click to Do, un exemple avec « 2 kilomètres » : il affiche les équivalences en miles (1,243 mi) et en pieds (6 561,68 ft), tout en proposant des options pour copier, ouvrir avec ou rechercher sur le Web / © Microsoft

Les unités prises en charge couvrent la longueur, la surface, le volume, le poids, la température et la vitesse ; les conversions avancées restent accessibles depuis l’application Microsoft Copilot.

Note : pour l’instant, cette nouveauté n’est pas disponible pour les utilisateurs situés en Europe et en Chine.

La mise à jour introduit aussi trois nouveaux modes de sélection pour Click to Do, pour interagir avec les éléments à l’écran :

Sélection libre : permet de tracer une zone à main levée autour des objets à capturer, à l’aide du stylet ou du doigt.

: permet de tracer une zone à main levée autour des objets à capturer, à l’aide du stylet ou du doigt. Sélection rectangulaire : permet de tracer un rectangle autour des éléments à sélectionner. Tout ce qui se trouve à l’intérieur du rectangle (quel que soit son type) sera inclus dans la sélection.

: permet de tracer un rectangle autour des éléments à sélectionner. Tout ce qui se trouve à l’intérieur du rectangle (quel que soit son type) sera inclus dans la sélection. Ctrl + clic : permet de sélectionner plusieurs éléments individuellement (du texte, des images, etc.) en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

Nouveaux modes « Sélection libre » et « Sélection rectangulaire » dans Click to Do / © Microsoft

Autre ajout : Click to Do permet désormais d’afficher les cartes de profil Microsoft 365 (Live Persona Cards) à partir d’une adresse e-mail détectée à l’écran. En un clic, vous pouvez consulter les informations d’un contact ou les collaborations récentes, sans ouvrir Outlook ni Teams.

Une carte de profil Microsoft 365 s’affiche après avoir cliqué sur une adresse e-mail avec Click to Do / © Microsoft

Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs connectés avec un compte professionnel ou scolaire (Entra ID) associé à un abonnement Microsoft 365.

Sur les PC Copilot+ dotés d’un écran tactile, il suffit désormais de poser deux doigts sur l’écran et de maintenir la pression pour lancer Click to Do. L’élément situé sous vos doigts est automatiquement sélectionné, et les actions disponibles s’affichent, tout comme le fait le raccourci clavier Win + clic .

Enfin, Click to Do met désormais en lumière les éléments clés à l’écran — e-mails, tableaux, zones interactives, etc. — grâce à de nouveaux indices visuels. En cliquant sur ces éléments, vous accédez instantanément à des actions contextuelles, ce qui facilite la navigation et améliore la productivité au quotidien.

Accès vocal : une dictée plus fluide, un délai avant exécution et le support du japonais

Qu’est-ce que Accès vocal ? Accès vocal est une fonctionnalité d’accessibilité de Windows 11 qui permet de contrôler entièrement son PC à la voix, sans avoir besoin de connexion Internet. Elle s’adresse à tous les utilisateurs, qu’ils aient ou non des besoins spécifiques en accessibilité. Grâce à Accès vocal, vous pouvez ouvrir et basculer entre les applications, naviguer sur le Web, rédiger des e-mails, dicter du texte ou encore interagir avec l’interface – le tout simplement en parlant.

Sur les PC Copilot+, Microsoft ajoute une nouvelle fonctionnalité à l’application Accès vocal : la dictée fluide. Celle-ci permet de dicter du texte de manière plus naturelle, tout en bénéficiant de corrections automatiques de la grammaire, de la ponctuation et même des petits tics de langage comme les « euh » ou « hum ». L’objectif est clair : réduire au minimum les retouches manuelles après la dictée.

La nouvelle fonctionnalité « Dictée fluide » dans l’application Accès vocal / © Microsoft

Cette amélioration s’appuie sur de petits modèles de langage (Small Language Models, SLM) exécutés localement sur l’appareil, garantissant ainsi une réactivité accrue et un meilleur respect de la vie privée. La fonctionnalité est activée par défaut, mais peut être désactivée à tout moment dans les paramètres d’Accès vocal, ou simplement à la voix en disant « désactiver la dictée fluide ».

Elle fonctionne dans toutes les zones de saisie de texte, à l’exception des champs sensibles (comme les mots de passe ou les codes PIN), pour des raisons évidentes de sécurité.

Note : pour l’instant, cette nouveauté est uniquement disponible pour les PC Copilot+ configurés en anglais.

Autre ajout dans les paramètres de l’Accès vocal : l’option « Délai avant exécution ». Elle permet de définir un temps d’attente entre la reconnaissance d’une commande vocale et son exécution effective. Ce réglage apporte une meilleure tolérance aux variations de rythme de parole, améliorant ainsi la précision globale de la reconnaissance vocale. L’option se trouve dans les Paramètres -> Accès vocal -> Délai avant exécution.

Enfin, l’Accès vocal prend désormais en charge la langue japonaise. Les utilisateurs peuvent ainsi naviguer, dicter et interagir avec Windows en japonais, profitant d’une expérience entièrement vocale et sans les mains.

Autres nouveautés et améliorations

Protection de l’administrateur : la fonctionnalité « Protection de l’administrateur » arrive en préversion dans cette mise à jour. Celle-ci permet de sécuriser l’accès aux droits d’administrateur et d’éviter les modifications à risques ou les attaques. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs ne reçoivent les droits d’administrateur que quand c’est vraiment nécessaire et seulement pendant un court instant. Elle est désactivée par défaut et doit être activée via l’application Sécurité Windows ou via une stratégie de groupe.

Connexion au PC : Microsoft a optimisé le chargement de la barre des tâches lors du déverrouillage du PC après une sortie de veille . Ces ajustements devraient également corriger les problèmes d’affichage du champ de mot de passe et d’autres éléments de l’écran de connexion pouvant survenir lors du passage de l’écran de verrouillage à l’écran de connexion.

Paramètres : la section « E-mail et comptes » sur la page Comptes a été renommée en « Vos comptes » et l’interface a été retravaillée pour rendre l’ajout ou la modification d’un compte utilisateur plus simple et plus clair. De plus, sur les PC Copilot+, l’agent intelligent prend désormais en charge le français .

Prise en main : sur les appareils gérés en environnement professionnel et disposant d’un abonnement actif à Microsoft 365, une nouvelle page dédiée à Microsoft 365 Copilot fait son apparition dans l’application « Prise en main ». L’objectif est de faire connaître les fonctionnalités de Copilot aux utilisateurs professionnels et de faciliter leur prise en main avec un accès direct à des conseils et des raccourcis utiles. La nouvelle page « Microsoft 365 Copilot » dans l’application « Prise en main » de Windows 11 / © Microsoft

Corrections de bugs

La mise à jour facultative KB5067036 de Windows 11 corrige également quelques problèmes et bugs, dont voici les plus importants :

Explorateur de fichiers : Correctif Correction d’un problème où le menu contextuel (clic droit) de l’Explorateur de fichiers alternait de manière aléatoire entre la vue normale et l’option « Afficher plus d’options » à chaque clic droit. Correctif Correction d’un bug qui réinitialisait les paramètres d’affichage personnalisés (tri, taille des icônes, regroupement, etc.) lors de l’ouverture d’un dossier depuis une autre application (par exemple, en ouvrant le dossier Téléchargements depuis un navigateur web). Correctif Correction d’un problème où la fenêtre principale de l’Explorateur de fichiers ne répondait plus aux clics de souris après l’ouverture du menu contextuel (clic droit). Correctif Correction d’un bug qui empêchait l’extraction d’archives volumineuses (plus de 1,5 Go), provoquant une erreur « Catastrophic Error » (0x8000FFFF). Correctif Correction d’un problème qui pouvait rendre l’Explorateur de fichiers non réactif lors de l’ouverture de la page d’accueil.

Barre des tâches : Correctif Correction d’un bug où, après avoir survolé une icône dans la barre des tâches puis sélectionné l’aperçu de la fenêtre, celle-ci ne se plaçait pas au premier plan comme prévu.

Affichage : Correctif Correction d’un problème où certaines applications affichaient des contenus partiellement figés à l’écran lorsque d’autres applications en plein écran ou maximisées étaient actualisées en arrière-plan. Correctif Correction d’un bug introduit après l’installation de la mise à jour facultative KB5064081 où certaines vidéos et jeux pouvaient s’afficher en rouge. Correctif Correction d’un problème où, si le service « Connected Devices Platform » était désactivé, l’application Paramètres pouvait ne plus répondre ou se fermer brutalement lors de l’ouverture de la page Système -> Affichage. Correctif Correction d’un bug où le texte pouvait mal s’afficher lors de la modification d’un contenu dans des zones de texte multiligne dans certaines applications.

Saisie et stylet : Correctif Correction d’un problème lié à microsoft.ink.dll et aux API associées qui pouvait bloquer la saisie manuscrite ou provoquer la fermeture d’applications utilisant le stylet.

Narrateur : Correctif Correction d’un bug qui empêchait le lancement du Narrateur lors de la configuration de Windows à partir d’un fichier ISO.

Boîtes de dialogue : Correctif Correction d’un problème où certaines applications devenaient non réactives lors de l’ouverture des boîtes de dialogue « Ouvrir » ou « Enregistrer sous ».

Gestionnaire des tâches : Correctif Correction d’un problème où certaines applications n’étaient pas regroupées avec leurs processus correspondants.

Windows Update : Correctif Correction d’un problème qui faisait que la commande « Mettre à jour et arrêter » n’éteignait pas réellement le PC après installation des mises à jour. Correctif Correction d’un problème empêchant parfois l’installation de mises à jour Windows avec le code d’erreur 0x800f0983.

Outil création de média : Correctif Correction d’un problème affectant l’outil création de média de Windows 11 (version 26100.6584) publié le 29 septembre 2025 : sur les appareils ARM64, l’outil pouvait afficher le message « We’re not sure what happened, but we’re unable to run this tool on your PC » et ne pas fonctionner correctement.

Multimédia : Correctif Correction d’un bug où la lecture de contenus protégés échouait sur certains appareils après l’installation de la mise à jour facultative KB5064081. Plus d’informations : « Windows 11 : la mise à jour KB5065426 de septembre 2025 bloque la lecture de certains contenus protégés (HDCP/DRM) ».

Réseau et serveurs web : Correctif Correction d’un problème affectant les serveurs web utilisant HTTP.sys (comme IIS) qui rejetaient les requêtes HTTP entrantes avec l’erreur « NOT_SUPPORTED ». Plus d’infos : « Windows 11 : un bug bloque les connexions localhost suite à la mise à jour d’octobre 2025 ».

Lecteurs d’écran : Correctif Correction d’un bug où, après les dernières mises à jour, les lecteurs d’écran pouvaient annoncer « legacy window » sans lire le contenu de la fenêtre dans certaines applications.

Click to Do : Correctif Correction d’un bug où Click to Do pouvait s’activer de manière inattendue lors de l’appui sur les touches Windows + P .

Accès vocal : Correctif Correction d’un problème où l’application Accès vocal cessait soudainement de fonctionner, affichant le code d’erreur 9001.



Pour installer dès maintenant la mise à jour facultative KB5067036 pour votre PC sous Windows 25H2 ou 24H2, vous avez deux possibilités :

via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Activez l’option Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « Mise à jour de la préversion (KB5067036) » se téléchargement et s’installe automatiquement. Téléchargement de la mise à jour facultative KB5067036 pour Windows 11 sur Windows Update

via le catalogue Microsoft Update : KB5067036 (catalog.update.microsoft.com)