Windows 11 24H2 : la mise à jour KB5064081 arrive, que contient-elle ? (Insider Preview)

Ce 14 août 2025, Microsoft a déployé la mise à jour KB5064081 pour Windows 11 version 24H2, en avant-première sur le canal Release Preview pour les utilisateurs qui se sont inscrits au programme Windows Insider. Cette mise à jour va être déployée auprès du grand public dans les semaines à venir en tant que mise à jour facultative puis en tant que mise à jour obligatoire le mois prochain, si aucun problème majeur n’est détecté.

Comme d’habitude, je vous fais un petit tour d’horizon des principales nouveautés apportées par cette future mise à jour KB5064081 (build 26100.5061), à destination de la version 24H2 de Windows 11 !

Info : le canal Release Preview est la dernière étape avant la sortie officielle d’une mise à jour. Les versions qui y sont publiées sont généralement stables et proches de celles qui seront proposées au grand public. Cette phase permet à Microsoft de recueillir les derniers retours et d’apporter d’éventuels correctifs avant la diffusion générale.

KB5064081 : quelles sont les nouveautés de cette mise à jour ?

L’horloge avec les secondes fait son retour

Pour les utilisateurs qui souhaitent suivre les secondes en temps réel, l’horloge avec l’affichage des secondes fait son retour dans le centre de notifications, juste au-dessus de la date et du calendrier.

L’horloge avec les secondes dans le centre de notifications de Windows 11 / © Microsoft

Pour l’activer, il faut se rendre dans les Paramètres -> Heure et langue -> Date et heure -> Afficher l’heure dans le centre de notifications.

Améliorations de la recherche dans la barre des tâches

Plusieurs nouveautés viennent enrichir la recherche dans la barre des tâches.

D’abord, lorsque vous effectuez une recherche depuis la barre de recherche dans la barre des tâches, les résultats d’images qui apparaissent dans le volet gauche sont maintenant présentés sous forme de grille. Microsoft indique que cet affichage a pour objectif de rendre l’identification des images recherchées plus simple et rapide.

Résultats d’une recherche depuis la barre des tâches avec une vue en grille des images / © Microsoft

Ensuite, si les résultats sont incomplets parce que l’indexation de Windows n’est pas terminée, un message d’information s’affichera et vous indiquera que Windows est en train d’indexer les fichiers en arrière-plan.

Pour finir, des indicateurs permettent maintenant de savoir si les fichiers ou les dossiers sont disponibles en ligne (cloud) ou localement (sur l’ordinateur).

Une recherche depuis la barre des tâches avec un message indiquant que l’indexation est en cours et une nouvelle ligne « Statut » sous les fichiers trouvés / © Microsoft

Explorateur de fichiers : des actions IA et plus encore

L’Explorateur de fichiers accueille maintenant des fonctionnalités d’intelligence actificielle. En faisant un clic droit sur un fichier, un nouveau menu « Actions IA » est disponible et permet d’effectuer rapidement des opérations sur fichiers d’images. Quatre actions sont disponibles :

Recherche visuelle : permet d’effectuer une recherche à partir d’une image afin d’obtenir des résultats similaires ou des informations contextuelles.

: permet d’effectuer une recherche à partir d’une image afin d’obtenir des résultats similaires ou des informations contextuelles. Flouter l’arrière-plan : ouvre l’application Photos et applique automatiquement un effet de flou autour du sujet principal.

: ouvre l’application Photos et applique automatiquement un effet de flou autour du sujet principal. Effacer des objets : supprime facilement les éléments indésirables d’une photo.

: supprime facilement les éléments indésirables d’une photo. Supprimer l’arrière-plan : via Paint, isole automatiquement le sujet principal d’une image.

Les actions IA dans le menu contextuel après un clic droit sur un fichier d’image dans l’Explorateur de fichiers / © Microsoft

Une autre action IA – réservée aux abonnés Microsoft 365 avec licence Copilot – permet de générer un résumé d’un document (Word, PowerPoint, PDF…) enregisté sur OneDrive ou SharePoint, sans avoir besoin d’ouvrir le fichier.

Le résumé d’un document dans l’Explorateur de fichiers via l’action IA « Résumer » de Microsoft 365 / © Microsoft

Le menu contextuel (clic droit) gagne en lisibilité grâce à l’ajout de séparateurs entre les icônes d’actions (couper, copier, renommer, partage et supprimer).

Des séparateurs ont été ajoutés par Microsoft entre les icônes dans le menu contextuel (clic droit) de l’Explorateur de fichiers / © Microsoft

Enfin, pour les utilisateurs connectés avec un compte professionnel ou scolaire (Entra ID), l’Explorateur de fichiers affiche des icônes de personnes dans la colonne « Activité » de l’Accueil de l’Explorateur de fichiers et dans la section « Recommandé » en haut de l’Accueil de l’Explorateur de fichiers. Lorsque vous survolez ou cliquez sur une icône de personne, la carte de profil Microsoft 365 de cette personne s’affiche.

Des icônes de personnes dans l’Explorateur de fichiers pour les utilisateurs connectés avec un compte professionnel ou scolaire (Entra ID) / © Microsoft

Windows Hello : une interface actualisée pour une authentification plus claire

Windows Hello a fait l’objet d’une refonte majeure afin d’offrir une expérience plus conforme aux standards visuels de Windows 11 et à rendre l’authentification plus intuitive et rapide pour les utilisateurs.

Pour commencer, Microsoft a mis en place de nouveaux icônes pour Windows Hello sur l’écran de connexion, mais aussi à d’autres endroits comme lors de la connexion via clé d’accès, dans le Microsoft Store ou lors de l’utilisation de Recall.

L’écran de connexion de Windows 11 avec les nouveaux icônes de Windows Hello / © Microsoft

Ensuite, les fenêtres de connexion par clé d’accès de Windows Hello ont été revues afin d’offrir une expérience plus claire lors de l’authentification avec des clés d’accès. On peut maintenant passer plus facilement d’une méthode d’authentification à une autre et sélectionner les clés d’accès et les appareils de manière plus intuitive.

Nouvelles fenêtres de connexion par clé d’accès de Windows Hello / © Microsoft

Améliorations diverses dans les Paramètres

Cette mise à jour apporte plusieurs ajustements dans l’application Paramètres de Windows 11 :

Les fenêtres liées à l’activation et à l’expiration de Windows ont été mises à jour pour s’aligner avec le style visuel de Windows 11. Un nouveau design pour les fenêtres d’activation de Windows

Une nouvelle page « Paramètres avancés » fait son apparition dans les Paramètres -> Système . Elle modernise et remplace l’ancienne page « Espace développeurs » , avec pour objectif de rendre certains réglages plus clairs et faciles d’accès. On y retrouve notamment : Activer les chemins longs : sur Windows, certains programmes ne peuvent pas ouvrir ou modifier des fichiers dont le chemin est trop long (par exemple en cas de nombreux dossiers imbriqués ou d’un nom de fichier excessivement long). Cette option supprime cette limite afin de permettre aux applications classiques (Win32) d’y accéder sans problème. Espaces de travail virtuels : permet d’activer ou de désactiver facilement des environnements virtuels tels que Hyper-V ou Windows Sandbox. Explorateur de fichiers + contrôle de version : affiche des informations Git directement dans l’Explorateur de fichiers lors de la navigation dans un dépôt, comme la branche active, le nombre de modifications, le dernier message de commit, etc. La sous-page « Explorateur de fichiers » de la nouvelle page « Paramètres avancés » dans l’application Paramètres / © Microsoft

La page « Génération de texte et d’images » disponible dans les Paramètres -> Confidentialité et sécurité permet maintenant d’identifier les applications tierces ayant récemment accédées aux modèles d’IA générative fournis localement par Windows. Il est également possible d’y gérer les autorisations, en choisissant quelles applications sont autorisées à les utiliser. La nouvelle page « Génération de texte et d’images » dans les Paramètres, avec l’activité récente qui contient les applications qui ont utilisées les modèles d’IA génératifs fournis par Windows / © Microsoft

Une nouvelle carte « Informations sur l’appareil » est disponible sur la page d’accueil des Paramètres (uniquement pour les utilisateurs américains connectés avec un compte Microsoft). Elle présente les caractéristiques principales du PC ainsi que son niveau d’utilisation, avec un lien direct vers la page « Informations système ». La nouvelle carte « Informations sur l’appareil » sur la page d’accueil des Paramètres / © Microsoft

Plusieurs paramètres d’heure et de langue ont été déplacées du Panneau de configuration vers les Paramètres : horloges supplémentaires, serveur de temps, formatage de la date et de l’heure (y compris le symbole AM/PM), formats numériques et monétaires et support unicode UTF-8. Le format de la date et de l’heure dans les Paramètres

Les paramètres d’accessibilité concernant le délai et de la fréquence de répétition des caractères et la vitesse de clignotement du curseur sont désormais dans les Paramètres -> Accessibilité. Les paramètres de répétition des caractères du clavier dans les Paramètres de Windows 11 25H2

L’agent intelligent, déjà présent sur les PC Copilot+ à base Snapdragon, est maintenant disponible pour les appareils avec des processeurs AMD et Intel (pour le moment, cela ne fonctionne que lorsque la langue d’affichage principale est définie sur l’anglais). Pour rappel, cet agent intelligent est capable de comprendre des requêtes en langage naturel telles que « comment contrôler mon PC par la voix » ou « mon pointeur de souris est trop petit ». Résultats d’une recherche « mon pointeur de souris est trop petit » dans les Paramètres de Windows 11, alimentés par l’agent intelligent / © Microsoft

Recall : une page d’accueil personnalisée pour retrouver vos activités

Qu’est-ce que Recall ? Recall est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui enregistre automatiquement des captures (appelées « instantanés ») de votre activité, afin de vous permettre de retrouver facilement un contenu que vous avez vu auparavant. Grâce à ces instantanés, vous pouvez remonter dans le temps et rechercher visuellement ce que vous faisiez sur votre PC, comme une page web, un document ou une application ouverte.

Recall présente sur une nouvelle page d’accueil, centrée sur vos activités récentes et les applications ou sites web les plus utilisés. Après avoir activé la collecte de captures instantanées (snapshots), deux nouvelles sections s’affichent : « Captures récentes » pour accéder rapidement à vos dernières activités et « Applications et sites les plus utilisés » sur les dernières 24 heures. Il est possible de filtrer les applications et sites web enregistrés dans les snapshots depuis les paramètres de Recall.

La page d’accueil de Recall / © Microsoft

Aussi, une barre de navigation à gauche permet d’accéder rapidement à la page d’accueil, la frise chronologique, les paramètres ou encore les commentaires.

Click to Do : un tutoriel interactif pour démarrer

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné.

Lors du premier lancement de Click to Do, un tutoriel interactif s’affiche désormais pour montrer comment utiliser l’outil efficacement. Le tutoriel propose des exemples concrets, comme résumer un long paragraphe ou retirer l’arrière-plan d’une image. Le tutoriel peut être relancé depuis le menu Plus d’options -> Démarrer le tutoriel.

Le tutoriel interactif dans Click to Do / © Microsoft

Autres améliorations

Boîtes de dialogue liées à la confidentialité : quand une application demande l’accès à la localisation, la caméra ou au microphone, Windows affiche désormais une boîte de dialogue plus moderne, centrée à l’écran avec un léger assombrissement de l’arrière-plan. Nouvelles boîtes de dialogues de Windows 11 liées à la confidentialité / © Microsoft

Mesures CPU standardisées : le Gestionnaire des tâches affiche désormais la charge processeur selon des métriques standardisées, alignées avec les outils tiers. Une colonne optionnelle « Utilisation CPU » permet de retrouver l’ancienne métrique.

Écran de verrouillage : les widgets personnalisables sont désormais disponibles dans toutes les régions du monde (jusqu’à maintenant, cette fonctionnalité n’était disponible que pour les européens). Personnalisation des widgets sur l’écran de verrouillage dans les Paramètres de Windows 11

Windows Backup for Organizations est disponible : les entreprises peuvent désormais utiliser Windows Backup pour restaurer facilement des appareils, notamment lors de mises à niveau vers Windows 11 ou de déploiements de PC avec IA.

Suppression de PowerShell 2.0 : PowerShell 2.0 ne sera plus inclus à partir d’août 2025 dans Windows 11 version 24H2. Obsolète depuis 2017, cette version ancienne est remplacée par PowerShell 5.1 et 7.x.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal Release Preview du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal Release Preview sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26100.4762 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.