Windows 11 : une nouvelle page pour mettre à jour ses applications sans passer par le Microsoft Store

Une nouvelle page vient de faire son apparition dans les préversions de Windows 11 et propose une autre manière de mettre à jour les applications installées sur son PC Windows. Baptisée « Mises à jour des applications », elle s’intègre directement dans l’application Paramètres et utilise spécifiquement Windows Update pour effectuer la mise à jour des applications.

Une nouveauté inattendue, surtout quand on sait que le Microsoft Store est déjà chargé de gérer ce rôle. Alors pourquoi Microsoft ajoute-t-il alors une seconde interface dédiée à la mise à jour des applications ? C’est ce que nous allons voir.

Une méthode supplémentaire pour mettre à jour certaines applications

Une nouvelle page « Mises à jour des applications » va bientôt faire son apparition dans les Paramètres de Windows 11. Elle permet de rechercher et d’installer des mises à jour pour les applications en utilisant uniquement Windows Update. Son fonctionnement reste simple : un bouton « Rechercher des mises à jour » permet de rechercher et d’installer automatiquement les dernières mises à jour disponibles pour les applications concernées.

La nouvelle page « Mises à jour des applications » (App Updates) dans les Paramètres de Windows 11 / © Microsoft

De ce que l’on sait, cette nouvelle page semble concerner qu’un ensemble limité d’applications : elle apparaît uniquement pour les applications qui ont été configurées ou qui choisissent d’utiliser Windows Update pour recevoir leurs mises à jour. Sa présence ne modifie donc pas le rôle du Microsoft Store. Les applications installées ou distribuées via le Microsoft Store continueront à recevoir leurs mises à jour par cet intermédiaire.

Mais alors, à quoi sert concrètement cette nouvelle page ?

Une réponse à l’indisponibilité du Microsoft Store

Lorsque le Microsoft Store n’est pas accessible, la mise à jour de certaines applications devient impossible. Cela peut arriver dans des environnements où des politiques administratives le désactivent, ou lorsque des utilisateurs choisissent de le désinstaller. Dans ces situations, les applications qui reposent sur le Microsoft Store ne peuvent plus recevoir leurs mises à jour.

La nouvelle page « Mises à jour des applications » offre donc une méthode alternative pour mettre à jour ses applications ‘qui prennent en charge les mises à jour via Windows Update).

Notez que la page n’est pas encore entièrement opérationnelle. Le bouton permettant de vérifier les mises à jour ne déclenche pas encore d’action, même si l’interface indique qu’une recherche automatique a déjà été effectuée. Cela montre que cette fonctionnalité est encore en cours de développement et pourrait évoluer dans les prochaines builds.

En résumé