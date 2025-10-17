Windows 11 : un bug bloque les connexions localhost suite à la mise à jour d’octobre 2025

La dernière mise à jour d’octobre 2025 de Windows 11 provoquent un dysfonctionnement majeur du service localhost, empêchant certaines applications de se connecter à l’adresse 127.0.0.1, utilisée principalement par les développeurs pour tester des sites web ou exécuter des outils de développement, mais aussi plusieurs logiciels professionnels.

Un bug introduit par les mises à jour KB5066835 et KB5065789

Depuis l’installation de la mise à jour obligatoire d’octobre 2025 (KB5066835) et également la mise à jour facultative de septembre 2025 (KB5065789), de nombreux utilisateurs rapportent sur les forums de Microsoft, Stack Overflow et Reddit que leurs applications ne peuvent plus communiquer avec l’adresse localhost (127.0.0.1) via le protocole HTTP/2. Les connexions échouent systématiquement et génèrent des erreurs ERR_CONNECTION_RESET et ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR.

Ce bug affecte plusieurs logiciels largement utilisés comme Visual Studio (pour le débogage), SQL Server Management Studio (SSMS) lors de l’authentification Entra ID, ainsi que l’application Duo Desktop, qui repose sur des connexions locales pour vérifier la posture de sécurité des appareils.

Des solutions temporaires existent, mais sans garantie

En attendant un correctif officiel de Microsoft, plusieurs pistes de contournement circulent. Le site BornCity suggère de désactiver le protocole HTTP/2 en ajoutant les entrées suivantes dans le Registre :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters] "EnableHttp2Tls"=dword:00000000 "EnableHttp2Cleartext"=dword:00000000

Pour les ajouter, vous pouvez éxecuter les commandes suivantes dans PowerShell :

PowerShell Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters" -Name "EnableHttp2Tls" -Value 0 -Type DWord Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters" -Name "EnableHttp2Cleartext" -Value 0 -Type DWord Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters" -Name "EnableHttp2Tls" -Value 0 -Type DWord Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters" -Name "EnableHttp2Cleartext" -Value 0 -Type DWord

Certaines personnes affirment également que l’installation de la dernière mise à jour des définitions de sécurité de Microsoft Defender résout le problème, mais d’autres indiquent que cela n’a eu aucun effet.

La seule méthode fiable pour le moment semble être la désinstallation des mises à jour incriminées via les commandes suivantes :

PowerShell wusa /uninstall /kb:5066835 wusa /uninstall /kb:5065789 wusa /uninstall /kb: 5066835 wusa /uninstall /kb: 5065789

Après redémarrage, les connexions HTTP/2 vers le localhost fonctionnent à nouveau normalement.

Microsoft reste silencieux pour le moment

Contacté par BleepingComputer, Microsoft n’a pas encore répondu à propos de ce dysfonctionnement. On ignore donc si un correctif officiel est en cours de déploiement ou intégré à une future mise à jour cumulative.