Windows 11 : Microsoft corrige le bug qui bloquait les connexions localhost en HTTP

Bonne nouvelle pour les développeurs et administrateurs système : Microsoft a corrigé le bug qui bloquait les connexions à localhost apparu après la mise à jour d’octobre 2025 de Windows 11. Ce dysfonctionnement, lié au composant HTTP.sys, empêchait certains sites web en local ou applications serveur de se charger correctement. L’éditeur indique qu’une mesure de correction automatique (Known Issue Rollback) a été déployée, accompagnée d’une stratégie de groupe dédiée pour les environnements professionnels.

Un bug gênant pour les sites web et applications en local

Après l’installation de la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835), plusieurs utilisateurs avaient constaté que les connexions vers les sites web hébergés en local, comme ceux utilisant IIS ou http://localhost, échouaient avec un message d’erreur du type “Connection reset (ERR_CONNECTION_RESET)”. Ce problème affectait principalement les environnements de développement et les serveurs internes qui s’appuient sur le module HTTP.sys.

Selon Microsoft, le bug pouvait apparaître selon différents facteurs : la connectivité Internet de la machine poste, le moment de l’installation de la mise à jour, ou encore le redémarrage du système. C’est pourquoi il n’était pas systématiquement observé sur tous les appareils ayant reçu la mise à jour.

Un correctif automatique grâce au Known Issue Rollback (KIR)

Microsoft précise que le problème a été corrigé via un Known Issue Rollback (KIR), une fonctionnalité intégrée à Windows permettant de revenir automatiquement en arrière sur une modification problématique sans désinstaller complètement une mise à jour complète. Cette solution est déjà déployée automatiquement sur la plupart des PC personnels et professionnels non gérés par un administrateur.

Si votre PC est concerné, il vous suffit simplement d’ouvrir les Paramètres -> Windows Update, de cliquer sur Rechercher les mises à jour, puis de redémarrer votre ordinateur, même si aucune nouvelle mise à jour n’est installée. Ce redémarrage permet d’appliquer le correctif plus rapidement.

Dans les parcs informatiques gérés via Active Directory, le correctif ne s’applique pas automatiquement. Les administrateurs peuvent le déployer manuellement à l’aide d’une stratégie de groupe (GPO) fournie par Microsoft. Le fichier MSI correspondant est disponible au téléchargement à cette adresse : Windows 11 24H2, 25H2 et Windows Server 2025 KB5066835 251015_22001 Known Issue Rollback.msi. Pour plus d’informations, Microsoft renvoie vers la documentation officielle : How to use Group Policy to deploy a Known Issue Rollback.

En résumé