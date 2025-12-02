Windows 11 : la dernière mise à jour provoque un flash blanc dans l’Explorateur de fichiers en mode sombre

Microsoft vient de confirmer l’existence d’un bug gênant qui se produit après l’installation de la mise à jour facultative KB5070311 pour Windows 11. Plusieurs utilisateurs (moi y compris) remarquent un flash blanc très vif à l’ouverture de l’Explorateur de fichiers lorsque le système utilise le mode sombre. Microsoft reconnaît le problème et enquête déjà pour le corriger.

Un flash blanc lors de l’ouverture de l’Explorateur de fichiers en mode sombre

Après l’installation de la mise à jour facultative KB5070311, l’Explorateur de fichiers peut brièvement afficher un écran blanc complètement vide avant de charger les fichiers et dossiers. Le phénomène n’apparaît que lorsque Windows utilise le mode sombre, ce qui rend le contraste encore plus frappant et inconfortable.

Microsoft précise que ce flash blanc ne se déclenche pas uniquement lors de l’ouverture de l’Explorateur de fichiers. D’autres actions peuvent également le provoquer :

naviguer vers ou depuis les sections « Accueil » ou « Galerie » (y compris si l’Explorateur de fichiers s’ouvre par défaut sur « Accueil ») ;

les sections « Accueil » ou « Galerie » (y compris si l’Explorateur de fichiers s’ouvre par défaut sur « Accueil ») ; créer un nouvel onglet ;

; activer ou désactiver le volet Détails ;

; cliquer sur « Plus de détails » lors d’une copie de fichiers.

Il s’agit donc d’un problème d’affichage qui peut arriver à plusieurs moments différents, probablement lié aux ajustements apportés au mode sombre de l’Explorateur de fichiers dans la mise à jour facultative KB5070311.

Un écran blanc apparaît brièvement dans l’Explorateur de fichiers, après l’installation de la mise à jour KB5070311 / Le Crabe Info

Un correctif est en préparation, mais aucune solution temporaire

Microsoft indique travailler activement sur la résolution du problème, mais ne propose aucune solution de contournement dans son document de support.

Si vous avez installé la mise à jour facultative KB5070311 et si vous êtes sensible aux changements brusques de luminosité, la seule option pragmatique consiste à désactiver le mode sombre pour l’Explorateur de fichiers en passant par les Paramètres -> Personnalisation -> Couleurs, en attendant un correctif de Microsoft.

Sinon, si vous utilisez intensivement le mode sombre, ou si vous êtes sensible aux flashes lumineux, mieux vaut attendre que Microsoft déploie le correctif avant d’installer cette mise à jour facultative.

En résumé

Après installation de la mise à jour facultative KB5070311, l’Explorateur de fichiers peut afficher un écran blanc pendant un court instant en mode sombre .

Le problème apparaît à l’ouverture de l’Explorateur de fichiers, mais aussi lors de certaines actions comme la navigation vers Accueil ou Galerie , la création d’un onglet ou l’activation du volet Détails .

Microsoft indique travailler sur un correctif, mais ne propose pour l’instant aucun contournement officiel.

Et vous ? Avez-vous remarqué ce flash blanc dans l’Explorateur de fichiers après avoir installé la mise à jour facultative KB5070311 ? N’hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires !