Ce 27 février 2026, Microsoft a publié simultanément deux nouvelles versions de test de Windows 11 – la build 26300.7939 (canal Dev) et la build 26220.7934 (canal Bêta) – accessible aux utilisateurs inscrits au programme Windows Insider.

Comme nous en avons pris l’habitude, voici un petit tour d’horizon des nouveautés introduites dans ces builds. Pour rappel, elles contiennent des fonctionnalités qui ont de bonnes chances d’arriver pour tout le monde dans une prochaine mise à jour.

Note : les canaux Dev et Bêta disposent pour le moment des mêmes nouveautés. Les builds 26300 sur le canal Dev correspondent à Windows 11 version 26H2 ; les builds 26220 sur le canal Bêta à les canaux Dev et Bêta disposent pour le moment des mêmes nouveautés. Les builds 26300 sur le canal Dev correspondent à; les builds 26220 sur le canal Bêta à Windows 11 version 25H2

Quelles sont les nouveautés dans ces nouvelles versions de test de Windows 11 ?

Audio partagé : des curseurs indépendants et de nouveaux accessoires compatibles

La fonctionnalité Audio partagé de Windows 11, qui permet à deux personnes de partager le son de leur ordinateur entre deux casques ou écouteurs compatibles Bluetooth LE Audio, reçoit deux ajouts intéressants.

D’abord, il est maintenant possible de régler le volume de chaque auditeur séparément grâce à des curseurs indépendants. Les contrôles principaux (touches du clavier, boutons sur l’appareil, Paramètres rapides) continuent quant à eux d’agir sur les deux auditeurs simultanément.

Des curseurs indépendants pour chaque auditeur / © Microsoft

Ensuite, un indicateur dans la barre des tâches s’affiche pendant un partage audio pour vous rappeler que le son est actuellement diffusé sur plusieurs appareils. Un clic dessus ouvre directement les réglages de l’audio partagé, où vous pouvez ajuster les volumes ou mettre fin au partage.

Enfin, la liste des appareils compatibles s’allonge : les Samsung Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, les Sony WF-1000XM6 et le Xbox Wireless Headset rejoignent l’écosystème Bluetooth LE Audio pris en charge.

Fichiers batch : un mode plus sécurisé pour les administrateurs

Les administrateurs système désormais la possibilité d’activer un mode de traitement sécurisé pour les fichiers batch et les scripts CMD. Concrètement, ce mode garantit que le fichier ne peut pas être modifié pendant son exécution, en s’appuyant sur la valeur LockBatchFilesWhenInUse (DWORD, 0 ou 1) dans la clé de Registre HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor .

Par défaut, Windows vérifie la signature numérique de chaque instruction d’un fichier batch pour s’assurer qu’il n’a pas été altéré. Avec ce mode activé, cette vérification n’est effectuée qu’une seule fois à l’ouverture du fichier, ce qui réduit la charge et renforce la sécurité.

Narrateur : une commande pour lire la barre d’état des applications

Les personnes utilisant le Narrateur (le lecteur d’écran intégré à Windows 11) disposent d’une nouvelle commande : Touche Narrateur + \ . Elle permet de lire le contenu de la barre d’état des applications compatibles, comme Microsoft Word, Excel ou PowerPoint.

Dans Word, cela donne par exemple accès au nombre de pages ou de mots du document ; dans Excel, vous pouvez entendre la somme ou la moyenne des cellules sélectionnées, sans avoir à déplacer le focus.

