Jusqu’à présent, pour activer les fonctionnalités expérimentales ou cachées de Windows 11, il fallait obligatoirement passer par ViVeTool, un outil en ligne de commande peu accessible pour une grande partie des utilisateurs. Et surtout, il fallait obligatoirement connaître l’identifiant associé à chaque fonctionnalité — une information souvent difficile à trouver, généralement partagée par des Insiders sur X.

Microsoft semble désormais vouloir simplifier les choses. Des découvertes récentes dans une préversion de Windows 11 révèlent l’arrivée d’une nouvelle page baptisée « Feature Flags », directement intégrée aux paramètres du programme Windows Insider. Elle permettrait d’activer ou de désactiver les fonctionnalités expérimentales du système beaucoup plus facilement, via des interrupteurs. ViVement que ça arrive !

Le problème : un déploiement progressif parfois frustrant

Pour comprendre l’intérêt de cette nouveauté, il faut d’abord revenir sur la manière dont Microsoft déploie les nouvelles fonctionnalités de Windows 11. La firme s’appuie sur un mécanisme appelé Controlled Feature Rollout (CFR), qui décide — selon des critères internes — quels utilisateurs reçoivent une fonctionnalité et à quel moment. Ce système s’applique aussi bien aux utilisateurs grand public qu’à ceux inscrits au programme Windows Insider.

En pratique, cela signifie que deux utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et utilisant exactement la même build peuvent ne pas avoir accès aux mêmes nouveautés. Une situation souvent déroutante, surtout pour celles et ceux qui souhaitent tester les dernières fonctionnalités dès qu’elles sont disponibles.

Pour contourner cette limitation, il faut se tourner vers ViveTool et ses codes d’activation. Mais la méthode reste technique, peu intuitive et dépend d’informations souvent partagées de manière informelle.

Microsoft a récemment reconnu cette complexité dans son plan d’améliorations pour Windows 11 pour 2026 où l’entreprise indiquait vouloir rendre le programme Windows Insider plus accessible et faciliter l’accès aux nouvelles fonctionnalités. L’introduction des feature flags — en français, « interrupteurs de fonctionnalités » — est la première action de Microsoft qui va dans ce sens, et elle va grandement simplifier la vie des utilisateurs.

Une page Features Flags repérée dans une préversion de Windows 11

Cette nouveauté a été repérée par @phantomofearth sur X dans la build 26300.8155 de Windows 11.

Il a trouvé une nouvelle section « Feature Flags » (cachée et désactivée par défaut) dans les paramètres du programme Windows Insider : elle mène vers une nouvelle page qui liste les fonctionnalités expérimentales disponibles, chacune accompagnée d’un interrupteur pour l’activer ou la désactiver, ainsi qu’un aperçu de son état (en cours de déploiement, déploiement terminé, supprimée ou réinitialisée).

La section « Feature Flags » cachée dans les Paramètres -> Windows Update -> Programme Windows Insider / Source : @PhantomOfEarth

La nouvelle page « Feature Flags » du programme Windows Insider / Source : @PhantomOfEarth

Dans l’esprit, ce fonctionnement rappelle celui des flags Google Chrome : une liste d’options accompagnées d’interrupteurs pour activer ou les désactiver les fonctionnalités expérimentales du navigateur. C’est clairement quelque chose qui manquait au programme Windows Insider pour le rendre plus accessible.

Microsoft n’a pas encore officialisé cette fonctionnalité. Cependant, Marcus Ash, responsable Design et Recherche pour Windows et Devices chez Microsoft, a réagi au post de @phantomofearth sur X avec le message suivant : « Vous êtes tous très rapides ! J’ai hâte de vous en dire plus sur les nouveaux paramètres du programme Windows Insider la semaine prochaine. » Une réaction qui laisse peu de place au doute : une annonce semble imminente !

Ce qu’il faut retenir