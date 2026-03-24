Si vous avez un jour pesté contre la barre des tâches de Windows 11 bloquée en bas de l’écran, contre Copilot qui s’incruste partout ou contre une mise à jour qui redémarre votre ordinateur au mauvais moment, Microsoft a visiblement fini par vous entendre. Ce 20 mars 2026, Pavan Davuluri, vice-président exécutif de la division Windows & Devices, a détaillé dans un billet de blog les grandes priorités de Windows 11 pour cette année.

Ce chantier est connu en interne sous le nom de code Windows K2 (en référence au deuxième plus haut sommet du monde, tout un programme) et constitue la priorité numéro un de toutes les équipes Windows. Voici les évolutions prévues par Microsoft pour Windows 11 en 2026.

La barre des tâches enfin déplaçable

Commençons par une des nouveautés les plus attendues par de nombreux utilisateurs : la barre des tâches de Windows 11 pourra enfin être repositionnée. Microsoft confirme qu’il sera possible de la placer en haut ou sur les côtés de l’écran, en plus de la position habituelle en bas. Son repositionnement pourra se faire directement via un clic droit sur la barre des tâches, juste en dessous des raccourcis habituels.

La barre des tâches de Windows 11 positionnée en bas, en haut, à gauche et à droite de l’écran / © Microsoft

Cette fonctionnalité était présente dans Windows 10, Windows 8 et même Windows 7 avant d’être supprimée lors du lancement de Windows 11 en octobre 2021. Depuis, son retour était l’une des demandes les plus réclamées par les utilisateurs dans le Feedback Hub, l’application intégrée à Windows qui permet de signaler des problèmes et de soumettre des suggestions directement à Microsoft.

En parallèle, Microsoft explique qu’il sera également possible de réduire la taille de la barre des tâches pour celles et ceux qui souhaitent avoir plus d’espace disponible à l’écran.

Copilot moins présent dans Windows

Microsoft annonce que Copilot va disparaître de plusieurs applications natives de Windows 11. Les premières applications concernées sont le Bloc-notes, Photos, l’Outil Capture d’écran et les Widgets. L’objectif affiché est d’intégrer l’IA uniquement là où elle apporte une réelle valeur ajoutée, plutôt que de la proposer dans chaque recoin du système.

C’est une bonne chose car Microsoft y a été un peu fort avec l’intégration de son assistant IA. Le Bloc-notes – une application que l’on utilise justement pour sa légèreté et sa simplicité – s’est par exemple retrouvé encombré d’un bouton Copilot dont personne ou presque ne veut. C’est l’illustration parfaite d’une tendance qui a agacé beaucoup d’utilisateurs ces derniers temps dans Windows 11 : l’impression de se faire imposer l’IA à chaque coin de l’interface. Microsoft semble avoir entendu ces critiques et affiche désormais une approche plus mesurée.

L’assistant IA Copilot dans le Bloc-notes de Windows 11 / Le Crabe Info

Windows Update va gagner en flexibilité avec plusieurs changements concrets. Il sera d’abord possible de passer le téléchargement des mises à jour pendant la configuration initiale (OOBE) de Windows 11 pour accéder plus rapidement au Bureau. Il faut dire que dans certains cas (en fonction de la vitesse de sa connexion Internet et de la configuration de son PC) le téléchargement et l’installation de ces mises à jour pouvaient prendre plus d’une heure !

Ensuite, Windows 11 permettra d’éteindre ou redémarrer son ordinateur sans être obligé d’installer les mises à jour en attente et également de mettre en pause les mises à jour aussi longtemps que nécessaire. Microsoft prévoit aussi de réduire la fréquence des redémarrages automatiques en visant un seul redémarrage mensuel lié aux mises à jour. C’est sans doute les améliorations les plus notables parmi toutes ces annonces de Microsoft. Elles nous promettent ne plus les subir les mises à jour et d’avoir de nouveau le contrôle dessus. C’est exactement ce que les utilisateurs réclamaient.

Le Crabe Info

Enfin, Microsoft prévoie d’intégrer un mécanisme de récupération à Windows Update pour conserver un système stable si quelque chose se passe mal lors de l’installation d’une mise à jour.

De meilleures performances système

Microsoft s’engage par ailleurs à réduire la quantité de mémoire RAM utilisée par Windows au repos, afin que davantage de ressources soient disponibles pour vos applications. L’objectif est aussi d’assurer des performances plus constantes tout au long de la journée, même lorsque le système est fortement sollicité.

L’utilisation de la mémoire dans le Gestionnaire des tâches de Windows 11 / Le Crabe Info

Pour y parvenir, Microsoft va démarrer un chanter technique important : migrer certaines parties de l’interface vers WinUI3, son framework d’interface natif. Aujourd’hui, certaines parties du système — dont le menu Démarrer — s’appuient encore sur WebView2, une technologie à base de composants web. Ce mélange de frameworks explique en partie les incohérences visuelles et les lenteurs que l’on peut ressentir dans l’interface. Ce changement technique devrait se ressentir au quotidien, avec une interface plus réactive et plus cohérente d’un bout à l’autre du système.

L’Explorateur de fichiers optimisé

L’Explorateur de fichiers fait l’objet d’une série d’améliorations ciblées. Microsoft promet un lancement plus rapide, une navigation plus fluide, une réduction du scintillement de l’interface ainsi que des opérations de copie et de déplacement de fichiers plus rapides et plus fiables. La latence des menus contextuels et de la recherche intégrée sera également réduite.

L’Explorateur de fichiers de Windows 11 / Le Crabe Info

Microsoft précise qu’il s’agit d’une première vague d’améliorations, d’autres devant suivre dans le courant de l’année.

Moins de publicités dans le menu Démarrer

La section Nos recommandations du menu Démarrer va évoluer pour afficher des contenus plus pertinents. Surtout, Microsoft annonce que les publicités qui y apparaissent seront réduites, avec la possibilité de les désactiver facilement depuis les Paramètres.

Le menu Démarrer de Windows 11 / Le Crabe Info

Les Widgets moins envahissants

Les Widgets vont adopter par défaut un comportement plus discret. Fini le contenu qui s’affiche de façon agressive : Microsoft promet un fil « Découvrir » plus pertinent et moins envahissant, ainsi que des paramètres simplifiés pour décider soi-même ce que l’on veut y voir.

Le tableau de bord « Découvrir » dans l’application Widgets de Windows 11 / Le Crabe Info

La Recherche Windows améliorée

La recherche dans Windows 11 va être revue en profondeur. Les résultats seront plus rapides et plus pertinents, et Microsoft travaille à distinguer clairement les fichiers et applications présents sur son PC des résultats provenant du web — ce qui n’est pas toujours évident aujourd’hui.

L’expérience de recherche sera également unifiée entre la barre des tâches, le menu Démarrer, l’Explorateur de fichiers et les Paramètres — chacun disposant aujourd’hui de sa propre barre de recherche, avec des résultats et un comportement qui varient d’un endroit à l’autre.

Une recherche « crabe » dans la barre de recherche de la barre des tâches de Windows 11 / Le Crabe Info

Une meilleure stabilité globale

Microsoft s’engage à réduire les plantages au niveau du système d’exploitation et à améliorer la qualité des pilotes en collaboration avec les fabricants de matériel. Les connexions Bluetooth seront plus stables, les problèmes liés à l’USB moins fréquents et la détection des imprimantes, caméras et périphériques audio plus fiable. Microsoft s’attaque aussi aux problèmes de sortie de veille, un point sensible pour ceux qui utilisent une station d’accueil.

Windows Hello sera aussi amélioré, avec une reconnaissance faciale plus fiable, une authentification par empreinte digitale plus rapide et un meilleur support des PC gaming portables comme le ROG Xbox Ally X.

Enfin, du côté du programme Windows Insider, Microsoft promet des builds de meilleure qualité, des canaux mieux définis et un nouveau Hub des commentaires pour faciliter la remontée et le suivi des retours utilisateurs.

Une nouveau Hub des commentaires de Windows 11 / © Microsoft

Ce qu’il faut retenir