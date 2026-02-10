feigned

Windows 11 : le .NET Framework 3.5 ne sera plus disponible dans les prochaines versions

Pierre Caer

Microsoft vient d’annoncer un changement important concernant le .NET Framework 3.5. Ce composant, présent depuis des années dans Windows, ne sera plus installé par défaut dans les futures versions de Windows 11 et devra être téléchargé séparément.

Si vous utilisez des logiciels anciens, notamment des logiciels professionnelles ou des jeux sortis dans les années 2000-2010, ce changement pourrait vous concerner.

Table des matières

Qu’est-ce que .NET Framework et pourquoi est-ce important ?

Le .NET Framework est une plateforme de développement créée par Microsoft qui permet aux éditeurs et aux développeurs de concevoir des logiciels pour Windows. Pour fonctionner sur votre ordinateur, ces logiciels ont besoin que l’environnement d’exécution (runtime) du .NET Framework correspondant soit installé sur votre système. Si ce composant n’est pas présent alors qu’un logiciel en dépend, celui-ci refusera de se lancer ou affichera un message d’erreur.

Il existe plusieurs versions du .NET Framework. La version 4.8 – la plus récente – est installée et activée par défaut sur Windows 11 et continuera de l’être. C’est la version 3.5, beaucoup plus ancienne et utilisée par des logiciels datant des années 2000-2010, qui est concernée par ce changement.

Un changement qui concerne les futures versions de Windows 11

Jusqu’à présent, le .NET Framework 3.5 était disponible dans Windows sous la forme d’une fonctionnalité facultative qu’il était possible d’activer depuis les Paramètres -> Système -> Fonctionnalités facultatives.

Dans une des versions de développement de Windows 11 (la build 27965 sur le canal Canary plus exactement), Microsoft a retiré le .NET Framework 3.5 de la liste des fonctionnalités facultatives. Avec ce changement à venir, il faudra donc télécharger et installer le .NET Framework 3.5 comme n’importe quel autre logiciel, via un programme d’installation autonome.

Pourquoi ce changement maintenant ?

Microsoft justifie cette décision par le fait que le .NET Framework 3.5 approche de sa fin de vie. Le support de ce composant, qui a été lancé en 2007, prendra officiellement fin le 9 janvier 2029. En le retirant progressivement de Windows, Microsoft encourage les développeurs d’applications à migrer vers des versions plus récentes de .NET.

Pour les utilisateurs qui en auront besoin, Microsoft a publié une documentation complète sur Microsoft Learn. Vous y trouverez les liens de téléchargement des installeurs, des notes sur la compatibilité et des recommandations pour migrer vers des versions plus récentes.

Ce qu’il faut retenir

  • Le .NET Framework 3.5 ne sera plus préinstallé dans les futures versions de Windows 11.
  • Il faudra télécharger un installeur autonome depuis le site de Microsoft pour bénéficer de l’environnement d’exécution du .NET Framework 3.5 et faire tourner d’anciens logiciels sur son système.
  • Ce changement anticipe la fin du support de .NET Framework 3.5 prévue le 9 janvier 2029.
Source : Microsoft

