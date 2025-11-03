Windows 11 : l’audio partagé à deux avec Bluetooth LE, une nouvelle expérience de recherche, et plus encore (Insider Preview)

Ce 31 octobre 2025, Microsoft a publié une nouvelle version (en cours de développement) de Windows 11 version 25H2 sur les canaux Dev et Bêta, exclusivement pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider.

Cette préversion de Windows 11 – numérotée 26220.7051 et diffusée via la mise à jour KB5065779 sur Windows Update – propose une nouvelle expérience de recherche « Demander à Copilot » accessible depuis la barre des tâches. Elle apporte aussi l’expérience plein écran pour les PC portables MSI Claw, l’audio partagé grâce à la technologie Bluetooth LE Audio et une meilleure compatibilité pour exécuter des applications x64 sur les PC ARM.

Découvrons en détail toutes ces nouveautés qui seront bientôt disponibles pour le grand public dans une future mise à jour de Windows 11 !

Si vous êtes un Insider : Microsoft commence à diffuser dans le canal Bêta les mêmes builds que celles déjà proposées dans le canal Dev, basées sur Windows 11 version 25H2. Si êtes actuellement sur le canal Dev, vous pouvez profiter de cette période pour passer au canal Bêta sans avoir à réinstaller Windows. Cette opportunité ne durera que tant que les deux canaux reçoivent les mêmes builds. Une fois que le canal Dev passera à une version supérieure, ce basculement ne sera plus possible. Microsoft recommande donc de bien évaluer le canal le plus adapté à vos besoins avant ce changement.

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 ?

« Demander à Copilot » : une nouvelle expérience de recherche « intelligente » dans la barre des tâches

Dans cette préversion de Windows 11, Microsoft introduit une nouvelle expérience de recherche « Demander à Copilot » qui permet d’interagir avec Copilot directement depuis la barre des tâches.

Concrètement, « Demander à Copilot » reprend les capacités de la recherche Windows traditionnelle : vous pouvez toujours retrouver vos applications, fichiers ou paramètres comme avant. La différence, c’est qu’elle ajoute des suggestions intelligentes en complément. Par exemple, en tapant « out », elle proposera à la fois des applications et des paramètres contenant ces lettres, mais aussi des questions/demandes à poser à Copilot comme par exemple « outdoor activities for kids ».

La nouvelle fonctionnalité « Demander à Copilot » dans la barre des tâches de Windows 11 avec une requête pour « Out » qui affiche des applications, des fichiers, des paramètres et des suggestions pour Copilot / © Microsoft

Cette nouvelle fonctionnalité fonctionne aussi bien en saisie texte qu’à la voix, et prend en charge Copilot Vision, capable d’analyser visuellement des éléments à l’écran. Les résultats s’affichent instantanément à mesure que l’on tape.

La fonctionnalité est optionnelle : pour l’activer, il faut se rendre dans les Paramètres -> Personnalisation -> Barre des tâches -> Demander à Copilot.

Microsoft précise que Copilot n’a aucun accès direct à vos contenus personnels. Les résultats sont issus des mêmes API internes que la recherche Windows, garantissant le même niveau de confidentialité.

L’expérience plein écran arrive sur les PC portables MSI Claw

Microsoft élargit la disponibilité de l’expérience plein écran (FSE, Full Screen Experience) pour les consoles portables sous Windows 11. Déjà présente sur les modèles ASUS ROG Xbox Ally et Ally X, cette mode arrive maintenant sur les PC portables MSI Claw, avec d’autres modèles à venir.

L’expérience plein écran sur Windows 11 avec l’application Xbox pour PC / © Microsoft

Ce mode, associée à l’application Xbox pour PC, offre une interface simplifiée et fluide inspirée des consoles : navigation optimisée à la manette, performances stabilisées, processus en arrière-plan réduits. Le but est d’améliorer la réactivité et de rendre l’expérience plus immersive lors des sessions de jeu.

Pour activer l’expérience plein écran, il faut se rendre dans les Paramètres -> Jeux -> Expérience plein écran, puis définir Xbox comme application d’accueil. Vous pouvez ensuite y accéder via Vue Tâches (Win + Tab) ou la Game Bar (Win + G).

Les options pour activer et configurer l’expérience plein écran de Windows 11 / © Microsoft

Audio partagé : écoutez le même son à deux sur Windows 11 (préversion)

Une nouvelle fonctionnalité baptisée « Audio partagé » arrive en préversion pour les PC Copilot+. Basée sur la technologie Bluetooth LE Audio, elle permet à deux personnes d’écouter le même flux audio à partir du même appareil : idéal pour regarder un film à deux ou partager de la musique.

La nouvelle fonctionnalité « Audio partagée » dans les Paramètres rapides de Windows 11 affichant deux appareils connectés / © Microsoft

Pour l’utiliser, il faut se rendre dans les Paramètres rapides (Win + A), cliquer sur le bouton « Audio partagé (préversion) », sélectionnez deux périphériques compatibles et connectés, puis cliquez sur « Partager ».

L’émulation x64 améliorée pour les applications sur Windows sur ARM (Prism)

Microsoft fait évoluer son émulateur Prism pour les PC équipés d’un processeur ARM, afin d’assurer une meilleure compatibilité avec les applications conçues pour l’architecture x64 (une amélioration initiée dans la build 27744 en novembre 2024).

Cette nouvelle version prend désormais en charge davantage d’instructions processeur, ce qui permet à encore plus de logiciels 64 bits de fonctionner correctement en émulation.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal Dev du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal Dev sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26220.7051 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

Historique des préversions de Windows 11