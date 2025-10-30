Intel publie de nouveaux pilotes Wi-Fi et Bluetooth compatibles avec Windows 11 25H2

Si vous utilisez un PC équipé d’une carte réseau Intel, une nouvelle mise à jour vous attend !

Intel vient de publier la version 23.170.0 de ses pilotes Wi-Fi et Bluetooth, désormais compatibles avec Windows 11 version 25H2, la mise à jour annuelle du système d’exploitation de Microsoft sortie fin septembre 2025. Cette nouvelle version améliore la compatibilité, introduit la prise en charge du Wi-Fi 7 sur les points d’accès professionnels et corrige plusieurs problèmes de stabilité.

Quoi de neuf dans ces nouveaux pilotes Wi-Fi et Bluetooth Intel ?

Avec cette version 23.170.0, Intel officialise la compatibilité complète de ses pilotes sans fil avec Windows 11 25H2. Elle garantit que les cartes Wi-Fi et Bluetooth Intel fonctionnent de manière optimale avec les nouvelles fonctionnalités réseau introduites par la dernière mise à jour de Windows 11.

Voici toutes les nouveautés introduites pour ces nouveaux pilotes :

Wi-Fi 7 pour les points d’accès professionnels : le pilote Intel Wireless Wi-Fi 23.170.0 ajoute la prise en charge du Wi-Fi 7 (802.11be) pour les environnements d’entreprise. Cette nouvelle norme, réservée à Windows 11, promet des débits plus élevés, une latence réduite et une meilleure gestion du spectre. Même si le pilote reste disponible pour Windows 10, cette norme y est désactivée.

Améliorations de stabilité et de performance : Intel évoque des « functional updates », un terme générique qui regroupe plusieurs optimisations internes. Ces améliorations concernent principalement la stabilité des connexions sans fil, la gestion énergétique et la compatibilité avec certains périphériques ou routeurs.

Bluetooth : le pilote Intel Wireless Bluetooth 23.170.0 apporte lui aussi la compatibilité officielle avec Windows 11 25H2. Si vous possédez un adaptateur Intel Wireless-AC 9560, 9461 ou 9462 , Intel recommande de désappairer tous vos périphériques Bluetooth avant d’installer la mise à jour, puis de les réappairer après l’installation. Cette précaution permet d’éviter d’éventuels problèmes de connexion liés à la migration du pilote

Fin du support pour certains anciens modèles : les anciens adaptateurs 7265 (Rev. D), 3168, 3165, 8260 et 8265 ne sont plus pris en charge dans ce package. Les pilotes pour ces modèles restent toutefois disponibles séparément sur le site d’Intel.

Les pilotes Intel Wireless et Bluetooth version 23.170.0 sont disponibles pour Windows 11 et Windows 10 pour l’architecture x86-64 (64 bits). Voici les liens directs de téléchargement depuis le site officiel d’Intel :

Ces pilotes prennent en charge la majorité des cartes Wi-Fi et Bluetooth récentes d’Intel :

Génération Wi-Fi Cartes compatibles Wi-Fi 7 Intel® Wi-Fi 7 BE202

Intel® Wi-Fi 7 BE201

Intel® Wi-Fi 7 BE200 Wi-Fi 6E Intel® Wi-Fi 6E AX411

Intel® Wi-Fi 6E AX211

Intel® Wi-Fi 6E AX210 Wi-Fi 6 Intel® Wi-Fi 6 AX203

Intel® Wi-Fi 6 AX201

Intel® Wi-Fi 6 AX200

Intel® Wi-Fi 6 AX101 Wi-Fi 5 (Wireless-AC) Intel® Wireless-AC 9560

Intel® Wireless-AC 9462

Intel® Wireless-AC 9461

Intel® Wireless-AC 9260

En résumé