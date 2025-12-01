Windows 11 : l’option de connexion par mot de passe peut disparaître après les dernières mises à jour

Microsoft vient de confirmer un problème affectant Windows 11 depuis l’installation de la mise à jour facultative d’août 2025 (KB5064081) et des mises à jour ultérieures. Sur certains ordinateurs, l’icône permettant de sélectionner la connexion par mot de passe peut ne plus apparaître sur l’écran de verrouillage – l’écran qui s’affiche lorsque vous démarrez votre PC, le sortez de veille ou déverrouillez votre session.

Voyons plus en détail de quoi il s’agit. Rassurez-vous, rien de grave ni de bloquant : il reste heureusement possible d’utiliser la méthode de connexion par mot de passe malgré la disparition de l’icône.

La connexion par mot de passe peut disparaître de l’écran de verrouillage

Selon le document de support de Microsoft, l’installation de la mise à jour facultative d’août 2025 (KB5064081), datant du 29 août 2025, ou de toute mise à jour publiée ensuite, peut entraîner la disparition de l’icône qui permet la connexion par mot de passe.

Note : les mises à jour Windows étant cumulatives, celles publiées après la KB5064081 intègrent aussi son contenu. C’est pour cette raison que le problème peut également apparaître après l’installation de mises à jour plus récentes.

Même si ce bug est gênant, il n’y a aucune raison de paniquer : l’icône associée à la connexion par mot de passe est toujours présente dans l’interface, elle n’est simplement plus visible. Il suffit de cliquer sur la zone où l’icône devrait normalement se trouver pour activer la connexion par de passe : le champ de saisie du mot de passe s’affiche ensuite, ce qui permet de se connecter comme d’habitude.

Après avoir installé la mise à jour facultative d’août 2025 (KB5064081) ou une mise à jour ultérieure, vous pourriez constater que l’icône du mot de passe n’est plus visible dans les options de connexion sur l’écran de verrouillage. Si vous passez la souris sur l’emplacement où cette icône devrait apparaître, vous verrez que le bouton du mot de passe est toujours disponible. Sélectionnez cette zone pour ouvrir le champ de saisie du mot de passe et entrer votre mot de passe. Une fois le mot de passe saisi, vous pouvez vous connecter normalement.

Notez que l’icône de la connexion par de mot de passe s’affiche uniquement lorsqu’au moins deux méthodes de connexion sont configurées, dont le mot de passe. Par exemple : mot de passe + code PIN ou mot de passe + clé de sécurité. Dans ce cas, l’écran de verrouillage affiche différentes options de connexion sous forme d’icônes, dont celle du mot de passe. Si vous n’avez configuré que le mot de passe comme méthode de connexion, cette icône n’apparaît pas : Windows affiche directement le champ de mot de passe par défaut, vous n’êtes donc pas concerné par le problème.

Aucune solution définitive pour le moment

Microsoft indique travailler à la résolution du problème. Pour l’instant, la seule façon d’utiliser la connexion par mot de passe lorsque le bug apparaît est de cliquer à l’endroit où l’icône devrait normalement se trouver, même si elle n’est pas visible.

La firme de Redmond ajoute qu’elle fournira plus d’informations dès qu’un correctif sera disponible. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant !