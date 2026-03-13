Microsoft n’a pas tardé : ce 12 mars 2026, la firme a déployé une version préliminaire de la mise à jour d’avril 2026 sur le canal Release Preview du programme Windows Insider.

Cette future mise à jour – à destination de Windows 11 version 25H2 et version 24H2 – va être déployée auprès du grand public dans les semaines à venir en tant que mise à jour facultative, puis en tant que mise à jour obligatoire le mois prochain, en avril (si aucun problème majeur n’est détecté).

Comme d’habitude, je vous fais un petit tour d’horizon des principales nouveautés apportées par cette future mise à jour mensuelle de Windows 11 ! Comme souvent, certaines nouveautés sont en déploiement progressif, tandis que d’autres sont disponibles pour tous dès maintenant.

Info : le canal Release Preview est la dernière étape avant la sortie officielle d’une mise à jour. Les versions qui y sont publiées sont généralement stables et proches de celles qui seront proposées au grand public. Cette phase permet à Microsoft de recueillir les derniers retours et d’apporter d’éventuels correctifs avant la diffusion générale.

Quelles sont nouveautés prévues pour la mise à jour d’avril 2026 de Windows 11 ?

Contrôle intelligent des applications : enfin modifiable sans réinstaller Windows

Note : initialement prévue avec la initialement prévue avec la mise à jour de février 2026 , cette nouveauté avait été annulée par Microsoft, indiquant qu’elle était repoussée pour une mise à jour ultérieure. C’est donc dans cette mise à jour d’avril 2026 qu’elle devrait enfin arriver.

Bonne nouvelle pour la fonctionnalité Contrôle intelligent des applications (Smart App Control), cette protection qui bloque automatiquement les logiciels suspects et malveillants : il n’est plus nécessaire de réinstaller Windows pour l’activer ou la désactiver. Jusqu’alors, activer ou désactiver la fonctionnalité obligeait à réinstaller entièrement Windows – une contrainte particulièrement lourde.

Le « Contrôle intelligent des applications » n’était pas activable/désactivable sans devoir réinstaller Windows / Le Crabe Info

Vous pouvez donc maintenant activer ou désactiver le Contrôle intelligent des applications quand vous le souhaitez. Pour cela, rendez-vous dans l’application Sécurité Windows, puis dans la section « Contrôle des applications et du navigateur » et enfin dans les « Paramètres de Contrôle intelligent des applications ».

Pour plus d’informations, consultez ce tutoriel :

Info : le « Contrôle intelligent des applications » est conçu pour bloquer automatiquement l’exécution d’applications non fiables ou potentiellement dangereuses, en analysant leur comportement au niveau du processus avant même qu’elles ne puissent nuire. Cette protection proactive est particulièrement utile sur les appareils exposés à des installations de logiciels provenant de sources non vérifiées.

Écran : prise en charge des fréquences au-delà de 1 000 Hz et économies d’énergie

Du côté des écrans, plusieurs corrections et ajustements sont au programme :

les moniteurs peuvent désormais déclarer des taux de rafraîchissement supérieurs à 1 000 Hz , un seuil qui commençait à être atteint par certains écrans haut de gamme.

, un seuil qui commençait à être atteint par certains écrans haut de gamme. lorsqu’un moniteur est connecté via un port USB4 , le contrôleur USB peut désormais passer au niveau d’alimentation le plus bas pendant la veille de l’ordinateur, ce qui contribue à préserver l’autonomie de la batterie .

, le contrôleur USB peut désormais passer au niveau d’alimentation le plus bas pendant la veille de l’ordinateur, ce qui contribue à . la rotation automatique de l’écran – parfois bloquée après une sortie de veille – est plus fiable.

Paramètres : plusieurs améliorations diverses et variées

L’application Paramètres reçoit plusieurs retouches dans cette mise à jour.

Sur la page d’accueil, la carte « Informations sur l’appareil » (seulement disponible aux États-Unis) a été retravaillée : elle est plus simple et les spécifications les plus importantes sont plus lisibles.

La nouvelle carte « Informations sur l’appareil » simplifiée / © Microsoft

Sur la page Système -> Informations système, les informations matérielles importantes de votre ordinateur — carte graphique, stockage, etc. — ont été remontées en haut de page. L’accès aux paramètres de stockage est aussi plus facile et une option permettant de copier-coller les informations a été ajoutée.

Sur la page Comptes, les abonnés à Microsoft 365 Famille verront apparaître une option permettant de changer de formule et de passer à une autre offre Microsoft 365.

L’option de mise à niveau pour les abonnés à Microsoft 365 Famille / © Microsoft

Enfin, les boîtes de dialogue sur la page Comptes -> Autres utilisateurs ont été mises à jour pour avoir un design plus cohérent avec le reste du système et prennent maintenant en charge le mode sombre. Ces boîtes de dialogue ne sont proposées pour l’instant que pour les comptes professionnels ou scolaires.

Ancienne boîte de dialogue « Ajouter un compte » / © Microsoft

Nouvelle boîte de dialogue « Ajouter un compte » pour les comptes professionnel ou scolaire / © Microsoft

Ancienne boîte de dialogue « Changer le type de compte » / © Microsoft

Ancienne boîte de dialogue « Changer le type de compte » pour les comptes professionnel ou scolaire / © Microsoft

Narrateur : des descriptions d’images grâce à Copilot

Le Narrateur — le lecteur d’écran intégré à Windows — peut désormais s’appuyer sur Copilot pour proposer des descriptions précises des images et des éléments graphiques visibles à l’écran sur tous les PC sous Windows 11, et plus uniquement sur les Copilot+ PC.

Qu’est-ce que le Narrateur ? Le Narrateur est un lecteur d’écran intégré à Windows qui lit à voix haute le texte affiché à l’écran et décrit les événements, comme les alertes ou les erreurs système. Il est conçu pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d’utiliser leur ordinateur sans avoir recours à un logiciel tiers. Le Narrateur permet de naviguer dans les menus, de lire des documents ou encore d’interagir avec des applications.

Concrètement, lorsque vous utilisez le Narrateur, vous pouvez :

appuyer sur Narrateur + Ctrl + D pour décrire l’image actuellement sélectionnée ;

pour décrire l’image actuellement sélectionnée ; ou sur Narrateur + Ctrl + S pour décrire l’ensemble de l’écran.

Copilot s’ouvre alors avec l’image prête à être analysée. Vous pouvez ensuite formuler vos propres questions afin d’obtenir une description adaptée à ce que vous souhaitez comprendre (détails, tendances, résumé, éléments clés, etc.).

© Microsoft

Sur les PC Copilot+, le Narrateur génère des descriptions directement en local, sans passer par le cloud, ce qui offre une réponse instantanée. Un bouton « Demander à Copilot » reste disponible si l’on souhaite une description plus détaillée.

Note : pour l’instant, cette fonctionnalité n’est pas disponible en Europe.

Autres changements et améliorations

Stylet : une nouvelle option « Identique à la touche Copilot » permet d’affecter au bouton arrière du stylet la même action que la touche Copilot de votre clavier (autrement dit, ouvrir l’application associée à cette touche).

Vérificateur de fichiers système : un message d’erreur parasite qui pouvait s’afficher lors de l’exécution de sfc /scannow a été supprimé.

Windows Hello : la reconnaissance d’empreinte digitale est maintenant plus fiable sur certains appareils.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal Release Preview du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal Release Preview sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26200.8106 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.