Microsoft a récemment annoncé une série d’améliorations à destination de Windows 11 pour 2026, mais l’une des critiques les plus récurrentes des utilisateurs n’est pas au programme : l’obligation de créer ou d’utiliser un compte Microsoft lors de l’installation. En coulisses, pourtant, des voix s’élèvent pour y mettre fin — dont celle d’un cadre influent qui s’est exprimé publiquement à ce sujet. Est-ce un signe que Microsoft est en train de revoir sa copie ? Peut-être… ou peut-être pas : les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît.

Une grande vague d’améliorations… mais pas sur ce point

Il y a quelques jours, Microsoft a dévoilé un vaste plan d’améliorations pour Windows 11 : amélioration des performances, une interface plus sobre, un Copilot moins envahissant, des mises à jour plus fiables… Autant de points qui faisaient régulièrement l’objet de critiques de la part des utilisateurs.

Mais au milieu de toutes ces annonces, un grand absent : l’obligation de se connecter à un compte Microsoft pendant l’installation de Windows 11. Le billet de blog publié par Microsoft à cette occasion ne mentionne pas le sujet une seule fois. Pourtant, c’est probablement l’une des doléances les plus fréquentes des utilisateurs.

Pour rappel, l’édition Famille de Windows 11 impose actuellement une connexion Internet et la connexion à un compte Microsoft lors de la configuration initiale du système. Il existe bien des contournements pour installer Windows 11 sans compte Microsoft (comme la commande start ms-cxh:localonly ) mais la possibilité de pouvoir les utiliser encore demain est incertaine car Microsoft les bloque progressivement au fil des mises à jour.

Un vice-président déclare « travailler dessus » : encourageant, mais à relativiser

C’est dans ce contexte que Scott Hanselman, vice-président chez Microsoft, a réagi sur X (anciennement Twitter) à un utilisateur qui lui demandait si cette obligation pourrait être assouplie. Sa réponse, directe : « Ouais, je déteste ça. Je travaille dessus. ».

Ya I hate that. Working on it — Scott Hanselman 🌮 (@shanselman) March 20, 2026

Selon Windows Central, qui rapporte l’information, Hanselman ne serait pas un cas isolé. Plusieurs personnes en interne pousseraient dans le même sens pour assouplir ou supprimer cette exigence.

Tout cela pourrait être de bon augure, mais ce serait ignorer la complexité d’un tel changement qui soulève des enjeux économiques et stratégiques importants. En interne, de nombreuses équipes chez Microsoft ont un intérêt direct à maintenir cette obligation : imposer un compte Microsoft dès l’installation, c’est autant d’utilisateurs poussés vers OneDrive, Edge ou Microsoft 365, et donc autant d’opportunités de conversion vers des services et abonnements payants.

De plus, bien que vice-président de Microsoft, Scott Hanselman n’est pas le maître des décisions concernant Windows. Microsoft est une entreprise dans laquelle ce type de changement — qui touche directement aux intérêts commerciaux de plusieurs divisions — nécessite un consensus difficile à obtenir. Ce n’est donc pas parce qu’un cadre influent dit « je travaille dessus » qu’un changement est imminent.

Supprimer cette exigence n’est donc pas une mince affaire et à ce stade, aucun plan concret ni aucune échéance ne sont sur la table.

À suivre donc, mais sans trop s’emballer.

Ce qu’il faut retenir