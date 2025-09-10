Windows 10 : la mise à jour de septembre 2025 (KB5065429) est disponible, quoi de neuf ?

Ce 9 septembre 2025, Microsoft a publié la mise à jour KB5065429 pour Windows 10 dans le cadre de ces mises à jour mensuelles obligatoires. Cette nouvelle mise à jour inclut des correctifs de sécurité – 81 vulnérabilités dont 2 failles zero-day ont été corrigées – mais aussi des améliorations et des corrections de bugs.

Cette mise à jour de septembre 2025 s’applique aux versions 22H2 et LTSC 2021 (Entreprise et IoT Entreprise) de Windows 10. Une fois installée, votre système passera aux numéros de build suivants :

22H2 : build 19045.6332 ;

: build ; 2021 LTSC : build 19044.6332.

Comme chaque mise à jour mensuelle obligatoire, celle-ci est principalement axée sur la correction de bugs et de failles de sécurité, pour garantir un système plus sûr et plus stable. Pensez à vérifier Windows Update dès maintenant pour sécuriser votre ordinateur et profiter des dernières améliorations.

Voyons maintenant plus en détail le contenu de la mise à jour obligatoire de septembre 2025 pour Windows 10.

Fin de support de Windows 10 : préparez-vous dès maintenant. Le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Après cette date, plus aucune mise à jour de sécurité ne sera fournie, laissant votre PC sans défense face aux cybermenaces. Il faut dès maintenant envisager une alternative : migration vers Windows 11, installation d’un système Linux… Pour connaître toutes les solutions possibles, consultez notre guide complet : . Le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Après cette date, plus aucune mise à jour de sécurité ne sera fournie, laissant votre PC sans défense face aux cybermenaces. Il faut dès maintenant envisager une alternative : migration vers Windows 11, installation d’un système Linux… Pour connaître toutes les solutions possibles, consultez notre guide complet : Fin du support de Windows 10 : que faire de son ancien PC ?

KB5065429 : que contient la mise à jour de septembre 2025 pour Windows 10 ? ✨

Cette mise à jour obligatoire de septembre 2025 pour Windows 10, estampillée KB5065429, apporte plusieurs améliorations et corrections de bugs.

Pour les améliorations dans le système d’exploitation :

Nouveau Serveur de fichiers (SMB) : les administrateurs système peuvent maintenant déployer des mesures de durcissement pour SMB. Elles permettent aux administrateurs de durcir la configuration de leurs serveurs afin de limiter les risques d’élévation de privilèges liés au protocole SMB.

: les administrateurs système peuvent maintenant déployer des mesures de durcissement pour SMB. Elles permettent aux administrateurs de durcir la configuration de leurs serveurs afin de limiter les risques d’élévation de privilèges liés au protocole SMB. Nouveau Licences : ajout d’une option permettant aux administrateurs d’autoriser le trafic réseau sortant depuis les PC sous Windows 10. Cette option permet aux utilisateurs Azure AD disposant d’un abonnement Windows 365 et reliés à Entra ID de vérifier s’ils sont éligibles au programme Extended Security Updates (ESU) après la fin du support de Windows 10.

: ajout d’une option permettant aux administrateurs d’autoriser le trafic réseau sortant depuis les PC sous Windows 10. Cette option permet aux utilisateurs Azure AD disposant d’un abonnement Windows 365 et reliés à Entra ID de vérifier s’ils sont éligibles au programme Extended Security Updates (ESU) après la fin du support de Windows 10. Nouveau Windows Backup for Organizations : Windows Backup for Organizations est désormais disponible. Ce service de sauvegarde et de restauration destiné aux entreprises facilite le remplacement des PC, la mise à niveau vers Windows 11 ou le déploiement de nouveaux appareils équipés d’IA.

: Windows Backup for Organizations est désormais disponible. Ce service de sauvegarde et de restauration destiné aux entreprises facilite le remplacement des PC, la mise à niveau vers Windows 11 ou le déploiement de nouveaux appareils équipés d’IA. Réseaux mobiles : mise à jour des profils COSA (Country and Operator Settings Asset), qui contiennent les paramètres réseau spécifiques aux opérateurs mobiles. Ces profils permettent à Windows de configurer automatiquement la connexion cellulaire selon le pays et l’opérateur, et d’améliorer la compatibilité ou la stabilité des connexions 4G/5G.

Et pour les corrections de bugs :

Correctif Narrateur : correction d’un bug où le Narrateur (l’application de lecture d’écran intégrée à Windows) lisait incorrectement le nom de la case « Protection renforcée de la reconnaissance faciale » dans les paramètres de Windows Hello.

: correction d’un bug où le Narrateur (l’application de lecture d’écran intégrée à Windows) lisait incorrectement le nom de la case « Protection renforcée de la reconnaissance faciale » dans les paramètres de Windows Hello. Correctif Recherche : correction d’un bug empêchant l’aperçu de s’afficher correctement dans le volet de recherche.

: correction d’un bug empêchant l’aperçu de s’afficher correctement dans le volet de recherche. Correctif Contrôle parental (Family Safety) : correction d’un bug empêchant l’affichage de l’action « Demander l’autorisation » lors de l’ouverture d’applications bloquées. Cette demande permet aux enfants de solliciter l’accord d’un parent avant d’utiliser une application restreinte.

: correction d’un bug empêchant l’affichage de l’action « Demander l’autorisation » lors de l’ouverture d’applications bloquées. Cette demande permet aux enfants de solliciter l’accord d’un parent avant d’utiliser une application restreinte. Correctif Réinitialisation et récupération : correction d’un problème introduit par la mise à jour d’août 2025 (KB5063709), où les tentatives de réinitialiser ou de réparer le PC échouaient. Cela concernait notamment les options « Réinitialiser ce PC » et « Réparer à l’aide de Windows Update ». Pour plus d’infos : Windows 11 et 10 : la mise à jour d’août 2025 casse l’outil « Réinitialiser ce PC », Microsoft publie un correctif d’urgence.

: correction d’un problème introduit par la mise à jour d’août 2025 (KB5063709), où les tentatives de réinitialiser ou de réparer le PC échouaient. Cela concernait notamment les options « Réinitialiser ce PC » et « Réparer à l’aide de Windows Update ». Pour plus d’infos : Windows 11 et 10 : la mise à jour d’août 2025 casse l’outil « Réinitialiser ce PC », Microsoft publie un correctif d’urgence. Correctif Périphériques de stockage : correction d’un bug où la stratégie de blocage des périphériques de stockage amovibles ne fonctionnait pas correctement. Les clés USB et autres périphériques sont désormais bien bloqués si la politique de sécurité l’impose.

: correction d’un bug où la stratégie de blocage des périphériques de stockage amovibles ne fonctionnait pas correctement. Les clés USB et autres périphériques sont désormais bien bloqués si la politique de sécurité l’impose. Correctif Multimédia : correction d’un bug où la bibliothèque mf.dll n’arrivait pas à détecter les webcams redirigées dans les sessions Bureau à distance.

: correction d’un bug où la bibliothèque mf.dll n’arrivait pas à détecter les webcams redirigées dans les sessions Bureau à distance. Correctif WinSock : correction d’un bug introduit par la mise à jour d’août 2025 (KB5063709), qui causait des retards ou des saccades audio/vidéo lors de l’utilisation de NDI (Network Device Interface) pour diffuser des flux entre plusieurs PC. Le streaming professionnel via NDI redevient fluide et sans latence.

Pour installer la mise à jour mensuelle obligatoire de septembre 2025 (KB5065429) sur votre PC Windows 10, vous avez deux possibilités :

via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2025-09 Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5065429) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

via le catalogue Microsoft Update : KB5065429 (catalog.update.microsoft.com)

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir ce que nous a réservé Microsoft pour la mise à jour menselle d’octobre 2025 à destination de Windows 10, dont le support prendra fin en octobre 2025.