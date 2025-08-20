Windows 11 et 10 : la mise à jour d’août 2025 casse l’outil « Réinitialiser ce PC », Microsoft publie un correctif d’urgence

Après l’installation des mises à jour obligatoires d’août 2025, de nombreux utilisateurs de Windows 11 et Windows 10 (et peut-être vous) ont eu la mauvaise surprise de voir leur tentative de réinitaliser Windows systématiquement échouer. Que ce soit pour repartir sur une base propre ou pour réparer un système instable, l’outil « Réinitialiser ce PC » refuse tout simplement de fonctionner.

En cause : les mises à jour obligatoires d’août 2025 (KB5063875 pour Windows 11 23H2 et 22H2, et KB5063709 pour Windows 10), qui ont introduit un bug critique. Après plusieurs signalements, Microsoft a fini par réagir en publiant à la hâte deux correctifs hors cycle.

La mise à jour d’août 2025 casse les options de récupération

Tout est parti des mises à jour obligatoires d’août 2025 (publiées le 13 août 2025). Deux d’entre elles sont en cause : KB5063875 pour Windows 11 23H2 et 22H2, KB5063709 pour Windows 10 22H2 et 21H2. Une fois ces mises à jour installées, plusieurs utilisateurs ont constaté que la réinitialisation de leur PC ne fonctionnait plus.

Plus précisément, le problème touche les fonctionnalités de réinitialisation suivantes (que l’on trouve dans les Paramètres -> Système -> Récupération) :

« Réinitialiser ce PC » , que l’on choisisse de conserver ses fichiers ou non ;

, que l’on choisisse de conserver ses fichiers ou non ; « Résoudre les problèmes avec Windows Update » , qui tente une récupération via une réinstallation depuis le cloud ;

, qui tente une récupération via une réinstallation depuis le cloud ; Ainsi que certaines commandes à distance (RemoteWipe CSP) utilisées en entreprise.

Lors d’un test mené par nos confrères de Windows Latest, le processus de réinitialisation semble démarrer normalement, jusqu’au redémarrage du système… où tout s’interrompt subitement : Windows annule les changements et revient au Bureau. Aucun fichier personnel n’est perdu, mais l’opération échoue à chaque tentative. Le pire dans tout cela : aucune alerte n’indique que la réinitialisation est défectueuse et qu’elle a échoué.

Les éditions concernées sont nombreuses :

En revanche, Windows 11 24H2 n’est pas concerné par ce bug, même si cette version présente d’autres problèmes (comme des erreurs d’installation et des pannes SSD très localisées, notamment au Japon).

Microsoft publie des correctif hors cycle (OOB) : KB5066189 et KB5066188

Face à la grogne et aux signalements multiples, Microsoft a fini par reconnaître le problème le 19 août et a publié deux correctifs d’urgence (Out-Of-Band updates) :

KB5066189 pour Windows 11 23H2 et 22H2

pour Windows 11 23H2 et 22H2 KB5066188 pour Windows 10 22H2 et 21H2

Ces mises à jour facultatives sont disponibles via Windows Update, mais ne s’installent pas automatiquement : il faut les rechercher et les installer manuellement. Une fois appliquées, la fonctionnalité “Réinitialiser ce PC” fonctionne à nouveau correctement. Microsoft confirme que ces mises à jour ne contiennent aucun correctif de sécurité supplémentaire : elles se contentent de corriger le bug concernant la réinitialisation de Windows.

Note : si vous ne prévoyez pas d’utiliser les options de réinitialisation ou de récupération dans l’immédiat, vous pouvez attendre la prochaine mise à jour obligatoire (septembre 2025) qui intégrera sûrement ce correctif. En revanche, si vous comptiez réinitialiser votre machine prochainement, il est vivement recommandé d’installer la mise à jour KB5066189 ou KB5066188 selon votre version de Windows.

Et vous, avez-vous été touché par ce bug ?