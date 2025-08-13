Windows 10 : la mise à jour d’août 2025 (KB5063709) est disponible, quoi de neuf ?

Ce 12 août 2025, Microsoft a publié la mise à jour KB5063709 pour Windows 10 dans le cadre de ces mises à jour mensuelles obligatoires. Cette nouvelle mise à jour inclut des correctifs de sécurité – 107 vulnérabilités dont 1 faille zero-day ont été corrigées – mais aussi des améliorations et des corrections de bugs.

Cette mise à jour d’août 2025 s’applique aux versions 22H2 et LTSC 2021 (Entreprise et IoT Entreprise) de Windows 10. Une fois installée, votre système passera aux numéros de build suivants :

22H2 : build 19045.6216 ;

: build ; 2021 LTSC : build 19044.6216.

Comme chaque mise à jour mensuelle obligatoire, celle-ci est principalement axée sur la correction de bugs et de failles de sécurité, pour garantir un système plus sûr et plus stable. Pensez à vérifier Windows Update dès maintenant pour sécuriser votre ordinateur et profiter des dernières améliorations.

Comme nous en avons l’habitude, voyons en détail ce que contient cette mise à jour obligatoire d’août 2025 pour Windows 10.

Fin de support de Windows 10 : préparez-vous dès maintenant. Le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Après cette date, plus aucune mise à jour de sécurité ne sera fournie, laissant votre PC sans défense face aux cybermenaces. Il faut dès maintenant envisager une alternative : migration vers Windows 11, installation d’un système Linux… Pour connaître toutes les solutions possibles, consultez notre guide complet : . Le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Après cette date, plus aucune mise à jour de sécurité ne sera fournie, laissant votre PC sans défense face aux cybermenaces. Il faut dès maintenant envisager une alternative : migration vers Windows 11, installation d’un système Linux… Pour connaître toutes les solutions possibles, consultez notre guide complet : Fin du support de Windows 10 : que faire de son ancien PC ?

KB5063709 : que contient la mise à jour d’août 2025 pour Windows 10 ?

Cette mise à jour cumulative obligatoire d’août 2025 pour Windows 10, estampillée KB5063709, apporte 7 corrections de bugs et améliorations.

Pour les améliorations dans le système d’exploitation :

Secure Boot : les administrateurs système peuvent activer une protection au niveau du firmware UEFI qui empêche un attaquant, même avec des droits administrateur, de restaurer d’anciennes versions vulnérables de fichiers système. Plus d’informations ici.

: les administrateurs système peuvent activer une protection au niveau du firmware UEFI qui empêche un attaquant, même avec des droits administrateur, de restaurer d’anciennes versions vulnérables de fichiers système. Plus d’informations ici. Réseaux mobiles : mise à jour des profils COSA (Country and Operator Settings Asset), qui contiennent les paramètres réseau spécifiques aux opérateurs mobiles. Ces profils permettent à Windows de configurer automatiquement la connexion cellulaire selon le pays et l’opérateur, et d’améliorer la compatibilité ou la stabilité des connexions 4G/5G.

Et pour les corrections de bugs :

Mises à jour de sécurité étendues (Extended Security Updates) : correction d’un problème affectant l’assistant d’inscription au programme Extended Security Updates (ESU) pour Windows 10. Chez certains utilisateurs, un clic sur « S’inscrire maintenant » ouvrait bien la fenêtre de l’assistant, qui commençait à charger… avant de se fermer de manière inopinée.

: correction d’un problème affectant l’assistant d’inscription au programme Extended Security Updates (ESU) pour Windows 10. Chez certains utilisateurs, un clic sur « S’inscrire maintenant » ouvrait bien la fenêtre de l’assistant, qui commençait à charger… avant de se fermer de manière inopinée. Systèmes de fichiers : correction d’un problème rare observé après l’installation de la mise à jour de sécurité de mai 2025 (et les suivantes) pouvant entraîner des problèmes de stabilité. Dans certains cas, les ordinateurs devenaient inactifs et ne répondaient plus.

: correction d’un problème rare observé après l’installation de la mise à jour de sécurité de mai 2025 (et les suivantes) pouvant entraîner des problèmes de stabilité. Dans certains cas, les ordinateurs devenaient inactifs et ne répondaient plus. Émojis : correction d’un problème lors de la recherche d’un emoji dans le panneau des émojis où la recherche ne renvoyait plus aucun résultat.

: correction d’un problème lors de la recherche d’un emoji dans le panneau des émojis où la recherche ne renvoyait plus aucun résultat. Saisie : correction d’un problème avec la méthode de saisie Microsoft Changjie, qui empêchait les utilisateurs de sélectionner des mots.

: correction d’un problème avec la méthode de saisie Microsoft Changjie, qui empêchait les utilisateurs de sélectionner des mots. Saisie : correction d’un problème avec les méthodes de saisie phonétique, notamment les claviers Hindi Phonetic Input et Marathi Phonetic, qui ne fonctionnaient plus correctement.

Pour installer la mise à jour mensuelle obligatoire d’août 2025 (KB5063709) sur votre PC Windows 10, vous avez deux possibilités :

via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2025-08 Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5063709) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

via le catalogue Microsoft Update : KB5063709 (catalog.update.microsoft.com)

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir ce que nous a réservé Microsoft pour la mise à jour menselle de septembre 2025 à destination de Windows 10, dont le support prendra fin en octobre 2025.