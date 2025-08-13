Windows 11 23H2 : la mise à jour d’août 2025 (KB5063875) est disponible, quoi de neuf ?

Ce 12 août 2025, Microsoft a déployé la mise à jour KB5063875 pour Windows 11 23H2. Cette mise à jour mensuelle obligatoire inclut plusieurs correctifs de sécurité (107 vulnérabilités dont 1 faille zero-day ont été corrigées) ainsi que de nombreuses nouveautés et améliorations (qui étaient disponibles en avant-première dans la mise à jour facultative de juillet 2025 – KB5062663).

Cette nouvelle mise à jour mensuelle – estampillée KB5063875 – est à destination de toutes les éditions de Windows 11 23H2 (Famille, Professionnel, Éducation et Entreprise). Après son installation, votre système passera à la build 22631.5768.

Envie de savoir ce qui se cache derrière cette mise à jour ? Découvrez ci-dessous les changements, les améliorations ainsi que les corrections de bugs qu’elles apportent à votre PC sous Windows 11 23H2 !

KB5063875 : que contient la mise à jour d’août 2025 pour Windows 11 23H2 ?

La mise à jour d’août 2025 pour Windows 11 23H2, estampillée KB5063875, apporte deux améliorations dans le système d’exploitation :

Nouveau Imprimantes : lors de la recherche d’imprimantes via le protocole IPP (Internet Printing Protocol), les noms des imprimantes s’affichent désormais de manière plus claire pour faciliter leur identification.

lors de la recherche d’imprimantes via le protocole IPP (Internet Printing Protocol), les noms des imprimantes s’affichent désormais de manière plus claire pour faciliter leur identification. Réseaux mobiles : mise à jour des profils COSA (Country and Operator Settings Asset) afin d’améliorer la compatibilité avec les opérateurs mobiles.

Elle inclut surtout plusieurs corrections de bugs, dont voici les plus importantes :

Correctif Système de fichiers ReFS : correction d’un problème où l’utilisation d’applications de sauvegarde sur de très gros fichiers pouvait, dans certains cas, saturer complètement la mémoire du système.

: correction d’un problème où l’utilisation d’applications de sauvegarde sur de très gros fichiers pouvait, dans certains cas, saturer complètement la mémoire du système. Correctif Fichiers PDF : résolution d’un bug lors de la recherche de fichiers PDF dans un dossier partagé, qui affichait parfois des messages d’erreur incorrects comme « Aucun autre fichier » ou « STATUS_NO_MORE_FILES ». Ces erreurs pouvaient perturber l’impression vers des imprimantes virtuelles PDF et interférer avec les processus de sauvegarde.

: résolution d’un bug lors de la recherche de fichiers PDF dans un dossier partagé, qui affichait parfois des messages d’erreur incorrects comme « Aucun autre fichier » ou « STATUS_NO_MORE_FILES ». Ces erreurs pouvaient perturber l’impression vers des imprimantes virtuelles PDF et interférer avec les processus de sauvegarde. Correctif Réseau : correction d’un problème où certains périphériques mettaient plus de temps à redevenir opérationnels après une sortie de veille prolongée, en particulier lorsque la connexion cellulaire était active.

: correction d’un problème où certains périphériques mettaient plus de temps à redevenir opérationnels après une sortie de veille prolongée, en particulier lorsque la connexion cellulaire était active. Correctif Général : correction d’un bug apparu après l’installation de la mise à jour de sécurité de mai 2025 (et des mises à jour suivantes), pouvant entraîner une instabilité du système et rendre certains appareils inactifs ou non réactifs dans des situations spécifiques.

: correction d’un bug apparu après l’installation de la mise à jour de sécurité de mai 2025 (et des mises à jour suivantes), pouvant entraîner une instabilité du système et rendre certains appareils inactifs ou non réactifs dans des situations spécifiques. Correctif Barre des tâches : correction d’un problème empêchant l’affichage correct des icônes d’options d’accessibilité dans la barre des tâches.

: correction d’un problème empêchant l’affichage correct des icônes d’options d’accessibilité dans la barre des tâches. Correctif Copilot : correction d’un bug qui empêchait de relancer Copilot après avoir utilisé la touche Copilot du clavier et amélioration de la fiabilité de la touche Copilot.

Pour installer la mise à jour d’août 2025 (KB5063875) sur votre PC Windows 11 23H2, vous avez deux possibilités :

via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2025-08 Mise à jour cumulative pour Windows 11 Version 23H2 pour les systèmes x64 (KB5063875) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

via le catalogue Microsoft Update : KB5063875 [Windows 11, version 23H2] (catalog.update.microsoft.com)

