Windows 11 : un bug fait chuter les performances en jeu, Nvidia publie un pilote correctif

La mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835) et celle de novembre 2025 (KB5068861) de Windows 11 ne sont clairement pas un long fleuve tranquille. Après plusieurs bugs importants signalés ces dernières semaines — le Gestionnaire de tâche qui ne se ferme plus, des écrans bleus BitLocker au démarrage du PC, des claviers et souris bloqués dans l’environnement de récupération (WinRE)… — un autre souci commence à toucher un grand nombre de joueurs : la baisse de performances dans les jeux sur les PC équipés de cartes graphiques Nvidia GeForce.

Nvidia confirme que ce bug provient directement de Windows 11 et publie en urgence un pilote Geforce « Hotfix » 581.94 pour corriger ces ralentissements. Voyons ensemble ce qu’il se passe, si votre PC est concerné et comment résoudre le problème.

Un problème de performances en jeu provoqué par la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835)

Nvidia indique avoir identifié un bug qui survient après l’installation de la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835) sur Windows 11. Et malheureusement, la mise à jour mensuelle suivante (celle de novembre 2025) semble elle aussi victime de ce bug.



Que se passe-t-il ? Nvidia reste très prudent dans sa communication : la société parle d’une « baisse de performances dans certains jeux » sans fournir plus de détails. Néanmoins, les tests réalisés par nos confrères de Windows Latest montrent que ce problème se manifeste par une diminution du nombre de FPS dans plusieurs jeux. D’après certains retours utilisateurs, les titres suivants semblent particulièrement concernés : Call of Duty: Black Ops 7, Battlefield 6, Arc Raiders, Assassin’s Creed: Shadows et Counter-Strike 2.

Nvidia publie le pilote Hotfix 581.94 pour corriger le problème

Pour résoudre ces ralentissements, Nvidia a publié le pilote GeForce Hotfix 581.94. Ce pilote d’urgence corrige « une baisse des performances observée dans certains jeux après la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835) de Windows 11 ».

Notez que ce n’est pas un pilote WHQL, il s’agit d’une mise à jour non certifiée, conçue pour corriger rapidement un bug urgent. Si vous ne jouez pas ou si vous ne rencontrez aucun problème, vous pouvez patienter jusqu’au prochain pilote officiel WHQL.

Pour télécharger le pilote Geforce Hotfix 581.94, cliquez ici :

Pour savoir si votre PC est concerné, ouvrez les Paramètres -> Système -> Informations système, puis recherchez la ligne Build du système d’exploitation. Vous êtes concernés si votre PC utilise l’une des builds suivantes (ou plus récents) :

Windows 11 25H2 : build 26200.6899 (ou supérieure) ;

; Windows 11 24H2 : build 26100.6899 (ou supérieure).

Si c’est le cas et que vous utilisez une carte graphique Nvidia, vous pouvez rencontrer des baisses de performances dans certains jeux — même si vous ne l’avez pas encore remarqué.

En résumé