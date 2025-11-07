Windows 11 : BitLocker réclame la clé de récupération sur certains PC après la mise à jour d’octobre 2025

Microsoft a confirmé un nouveau problème qui se produit suite à l’installation de la mise à jour d’octobre 2025 pour Windows 11 (KB5066835) et pour Windows 10 (KB5066791). Certains PC professionnels redémarrent en effet sur l’écran bleu BitLocker, exigeant la clé de récupération afin de pouvoir démarrer.

Ce bug, identifié après l’installation des mises à jour d’octobre 2025, ne concerne pas les particuliers mais les environnements d’entreprise, notamment sur les machines avec un processeur Intel équipées de la fonctionnalité Modern Standby (veille moderne). Microsoft a reconnu le problème et déploie progressivement un correctif.

BitLocker se met à réclamer la clé de récupération après la mise à jour

BitLocker est un logiciel de chiffrement intégré à Windows qui protège vos données en cas de vol ou d’accès non autorisé. Sur Windows 11 24H2 et 25H2, il est activé par défaut sur les appareils compatibles avec la veille moderne (Modern Standby), un mode d’alimentation moderne qui permet à l’ordinateur de rester connecté en arrière-plan (pour recevoir des notifications, mises à jour ou appels réseau) tout en consommant très peu d’énergie, à la manière d’un smartphone. Lorsqu’un problème de démarrage survient (changement de matériel, mise à jour, modification du BIOS ou Secure Boot), BitLocker peut exiger la clé de récupération avant de déverrouiller le disque.

C’est ce qui se produit depuis la mise à jour d’octobre 2025 : certaines machines déclenchent le mode de récupération BitLocker au redémarrage qui suit l’installation de la mise à jour d’octobre 2025 avec l’écran bleu « Récupération BitLocker ». Microsoft précise que le bug touche principalement les appareils équipés d’un processeur Intel avec la veille moderne (qui est aujourd’hui présente sur la plupart des ordinateurs récents).

Un correctif est déjà distribué côté entreprise, mais doit être appliqué manuellement par les administrateurs dans les environnements gérés via Intune, WSUS ou SCCM.

Fait étonnant, Microsoft n’a pas communiqué publiquement sur ce problème dans son tableau de bord Windows Release Health, comme c’est habituellement le cas pour les bugs connus. L’information est uniquement disponible dans le portail Microsoft 365 pour les administrateurs, réservé aux entreprises disposant d’une licence Windows 11 Entreprise ou Microsoft 365 Business. Une diffusion aussi restreinte est inhabituelle pour un bug touchant plusieurs versions de Windows.

