Windows 11 : la mise à jour d’octobre 2025 bloque clavier et souris dans l’environnement de récupération (WinRE)

La dernière mise à jour mensuelle de Windows 11 (KB5066835), publiée le 14 octobre 2025, cause un nouveau désagrément de taille. Après son installation, certains utilisateurs ont découvert qu’il est devenu impossible d’utiliser le clavier et la souris dans l’environnement de récupération de Windows (WinRE). Une situation problématique lorsqu’on veut réparer ou restaurer son système.

WinRE : l’environnement de récupération de Windows 11

WinRE (Windows Recovery Environement) est un composant essentiel du système. C’est un environnement de récupération qui permet d’effectuer des opérations de maintenance ou de dépannage sur le système lorsque celui-ci ne fonctionne plus correctement. Il se lance automatiquement lorsque Windows rencontre un problème critique au démarrage, et peut aussi être lancer manuellement depuis l’application Paramètres -> Système -> Récupération.

L’environnement de récupération Windows (WinRE) de Windows 11

L’environnement de récupération Windows (WinRE) propose plusieurs outils de dépannage : la restauration du système à partir d’un point de restauration, le retour à une version précédente de Windows 11, l’invite de commandes, la réinitialisation de Windows 11… L’accès à WinRE est donc crucial lorsque Windows plante.

Mais depuis l’installation de la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835), les utilisateurs de Windows 11 version 25H2 et version 24H2 se retrouvent dans une impasse : dans WinRE, les claviers et les souris USB cessent tout simplement de fonctionner. Et sans ces périphériques, impossible de sélectionner la moindre option dans l’interface.

Bon à savoir : ce bug n’impacte que l’environnement de récupération (WinRE). Une fois Windows démarré, les claviers et souris USB fonctionnent normalement.

Un bug confirmé par Microsoft dans la mise à jour KB5066835

Microsoft a confirmé le problème sur la page officielle du Centre de santé Windows :

« Après l’installation de la mise à jour de sécurité de Windows publiée le 14 octobre 2025 (KB5066835), les périphériques USB, tels que les claviers et les souris, ne fonctionnent plus dans l’environnement de récupération Windows (WinRE). Ce problème empêche la navigation parmi les différentes options de récupération dans WinRE. À noter que le clavier et la souris USB continuent de fonctionner normalement dans le système d’exploitation Windows. »

Ce bug concerne les versions 25H2 et 24H2 de Windows 11, les deux versions actuellement supportées. Microsoft précise travailler sur un correctif et promet une mise à jour hors cycle (out-of-band update) dans les prochains jours pour résoudre le problème.

Que faire en attendant le correctif ?

Pour l’instant, aucune date n’a pour l’instant été communiquée par Microsoft pour le correctif hors cycle (out-of-band) qui permettra de résoudre ce problème avec WinRE.

« Nous travaillons actuellement à la publication d’une solution pour résoudre ce problème dans les prochains jours. Plus d’informations seront fournies dès qu’elles seront disponibles. »

En attendant, si vous êtes concerné par ce problème, vous pouvez soit patienter, soit désinstaller la mise à jour KB5066835 si l’accès à l’environnement de récupération Windows (WinRE) est indispensable pour vous (attention toutefois, cette mise à jour contient aussi d’importants correctifs de sécurité, la désinstaller expose donc votre système à d’éventuelles vulnérabilités).