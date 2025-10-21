Windows 11 : Microsoft corrige le bug clavier/souris dans WinRE avec la mise à jour hors bande KB5070773

Bonne nouvelle pour les utilisateurs touchés par le bug de la mise à jour d’octobre 2025. Après quelques jours d’attente, Microsoft a déployé un correctif hors bande (out-of-band) pour Windows 11, identifié sous le numéro KB5070773. Ce correctif, publié le 20 octobre 2025, résout le problème qui rendait les claviers et souris USB inopérants dans l’environnement de récupération (WinRE).

Microsoft déploie la mise à jour KB5070773 pour corriger le bug de WinRE

Dans les jours qui ont suivi le déploiement de la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835), de nombreux utilisateurs ont signalé une panne des périphériques USB dans l’environnement de récupération Windows (WinRE). Concrètement, il devenait impossible d’utiliser le clavier ou la souris pour naviguer dans les options de réparation ou de réinitialisation du système.

Microsoft indique désormais que ce problème est corrigé avec la mise à jour hors bande KB5070773 et toutes les mises à jour publiées après cette date. L’éditeur recommande donc à tous les utilisateurs d’installer la dernière mise à jour disponible afin de restaurer la compatibilité des périphériques USB dans WinRE et de bénéficier des autres améliorations incluses.

Des solutions temporaires pour les systèmes encore touchés

Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas démarrer Windows 11 et donc installer cette mise à jour, Microsoft suggère plusieurs méthodes temporaires :

utiliser l’écran tactile et son clavier virtuel pour naviguer dans WinRE ;

et son clavier virtuel pour naviguer dans WinRE ; connecter un clavier ou une souris PS/2 , si le PC dispose d’un port compatible ;

, si le PC dispose d’un port compatible ; démarrer à partir d’une clé USB de récupération créée avant la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835) ;

créée avant la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835) ; ou, pour les entreprises, utiliser PXE (Preboot Execution Environment) ou Windows ADK/WinPE afin de déployer un environnement de récupération fonctionnel.

En résumé