Windows 11 : Microsoft corrige le bug clavier/souris dans WinRE avec la mise à jour hors bande KB5070773

Pierre Caer Le Crabe

Bonne nouvelle pour les utilisateurs touchés par le bug de la mise à jour d’octobre 2025. Après quelques jours d’attente, Microsoft a déployé un correctif hors bande (out-of-band) pour Windows 11, identifié sous le numéro KB5070773. Ce correctif, publié le 20 octobre 2025, résout le problème qui rendait les claviers et souris USB inopérants dans l’environnement de récupération (WinRE).

Table des matières

Microsoft déploie la mise à jour KB5070773 pour corriger le bug de WinRE

Dans les jours qui ont suivi le déploiement de la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835), de nombreux utilisateurs ont signalé une panne des périphériques USB dans l’environnement de récupération Windows (WinRE). Concrètement, il devenait impossible d’utiliser le clavier ou la souris pour naviguer dans les options de réparation ou de réinitialisation du système.

Microsoft indique désormais que ce problème est corrigé avec la mise à jour hors bande KB5070773 et toutes les mises à jour publiées après cette date. L’éditeur recommande donc à tous les utilisateurs d’installer la dernière mise à jour disponible afin de restaurer la compatibilité des périphériques USB dans WinRE et de bénéficier des autres améliorations incluses.

Ce problème a été résolu par la mise à jour Windows hors bande publiée le 20 octobre 2025 (KB5070773) et les mises à jour publiées après cette date. Nous vous recommandons d’installer la dernière mise à jour pour votre appareil, car elle contient des améliorations et des résolutions de problèmes importantes, dont celle-ci.

Microsoft

Des solutions temporaires pour les systèmes encore touchés

Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas démarrer Windows 11 et donc installer cette mise à jour, Microsoft suggère plusieurs méthodes temporaires :

  • utiliser l’écran tactile et son clavier virtuel pour naviguer dans WinRE ;
  • connecter un clavier ou une souris PS/2, si le PC dispose d’un port compatible ;
  • démarrer à partir d’une clé USB de récupération créée avant la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835) ;
  • ou, pour les entreprises, utiliser PXE (Preboot Execution Environment) ou Windows ADK/WinPE afin de déployer un environnement de récupération fonctionnel.

En résumé

  • Le bug qui empêchait d’utiliser le clavier et la souris dans l’environnement de récupération Windows (WinRE) de Windows 11 est désormais corrigé.
  • Pour appliquer le correctif, installez la mise à jour hors bande KB5070773 via Windows Update.
  • Si vous ne pouvez pas démarrer Windows p11 our l’installer, vous pouvez toujours naviguer avec un écran tactile, un clavier PS/2, ou une clé USB de récupération.
  • Installez dès que possible cette mise à jour pour éviter tout blocage lors d’une future réparation système.
Source : Microsoft

Pierre Caer
Fondateur Expert Windows/Linux
  • 985 articles

Depuis 2013, je vous aide à dépanner vous-même votre matériel informatique afin que vous puissiez reprendre au plus vite vos activités, à approfondir vos connaissances et à mieux utiliser votre ordinateur. Avec rigueur, exhaustivité et simplicité ! 🦀

0
