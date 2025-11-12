Ce 11 novembre 2025, Microsoft a publié la mise à jour KB5068781 pour Windows 10 dans le cadre de ses mises à jour mensuelles obligatoires (publiées tous les deuxièmes mardis de chaque mois, évènement plus communément appelé « Patch Tuesday »).

Il s’agit de la première mise à jour de sécurité publiée depuis la fin du support officiel de Windows 10, survenue le 14 octobre 2025. Désormais, seules les machines inscrites au programme Extended Security Updates (ESU) continuent de recevoir les mises à jour de sécurité mensuelles.

Cette mise à jour de novembre 2025 inclut 63 correctifs de sécurité, dont une faille zero-day, ainsi que plusieurs corrections de bugs, notamment un problème empêchant certains appareils de s’inscrire correctement au programme ESU.

Elle s’adresse aux versions 22H2 et LTSC 2021 (Entreprise et IoT Entreprise) de Windows 10. Une fois installée, votre système passera aux numéros de build suivants :

22H2 : build 19045.6575 ;

: build ; 2021 LTSC : build 19044.6575.

Comme chaque mise à jour mensuelle obligatoire, celle-ci est principalement axée sur la correction de bugs et de failles de sécurité, pour garantir un système plus sûr et plus stable. Pensez à vérifier Windows Update dès maintenant pour sécuriser votre ordinateur et profiter des dernières améliorations.

Voyons maintenant plus en détail le contenu de la mise à jour obligatoire de novembre 2025 pour Windows 10.

KB5068781 : que contient la mise à jour de novembre 2025 pour Windows 10 ? ✨

Cette mise à jour obligatoire de novembre 2025 pour Windows 10, estampillée KB5068781, apporte uniquement deux corrections de bugs :

Correctif Windows Update : correction d’un problème introduit par la mise à jour du 14 octobre 2025 (KB5066791), où le message « Votre version de Windows a atteint la fin de son support » pouvait s’afficher à tort dans la page Paramètres > Windows Update, même si le système était toujours pris en charge.

correction d’un problème introduit par la mise à jour du 14 octobre 2025 (KB5066791), où le message « Votre version de Windows a atteint la fin de son support » pouvait s’afficher à tort dans la page Paramètres > Windows Update, même si le système était toujours pris en charge. Correctif Programme ESU (Extended Security Updates) : correction d’un problème dans le processus d’inscription au programme ESU qui pouvait entraîner l’échec de l’assistant d’inscription.

Pour installer la mise à jour mensuelle obligatoire de novembre 2025 (KB5068781) sur votre PC Windows 10, vous avez deux possibilités :

via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2025-11 Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5068781) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

via le catalogue Microsoft Update : KB5068781 (catalog.update.microsoft.com)

Depuis le 14 octobre 2025, Windows 10 n’est plus pris en charge par Microsoft. Pour continuer à recevoir les correctifs de sécurité, il est nécessaire de rejoindre le programme Extended Security Updates (ESU), destiné à prolonger la durée de vie du système jusqu’en octobre 2028.

Pour les particuliers, il est possible de s’inscrire au programme ESU de plusieurs manières :

en payant 30 $ (environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ;

(environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ; en échangeant 1 000 points Microsoft Rewards ;

; en synchronisant ses paramètres Windows via l’application Sauvegarde Windows avec leur compte Microsoft.

Dans l’Espace économique européen (EEE), Microsoft offre une option supplémentaire : les utilisateurs connectés avec un compte Microsoft peuvent obtenir les mises à jour ESU gratuitement ; ceux utilisant un compte local peuvent choisir de payer 30 $ pour continuer à recevoir les mises à jour.

Pour connaître toutes les étapes détaillées d’inscription au programme ESU, consultez ce guide :