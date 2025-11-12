Windows 10 : Microsoft corrige le bug d’inscription au programme ESU avec la mise à jour KB5071959

Microsoft vient de publier en urgence une mise à jour – estampillée KB5071959 – à destination de Windows 10. Cette mise à jour hors cycle (out-of-band update) résout un bug critique empêchant l’inscription au programme Extended Security Updates (ESU), indispensable pour continuer à recevoir des correctifs de sécurité après la fin du support de Windows 10.

Si vous rencontriez jusqu’ici un message d’erreur bloquant l’inscription au programme ESU, la situation devrait enfin être débloquée : après l’installation de cette mise à jour KB5071959, l’assistant d’inscription devrait fonctionner correctement sur votre machine, vous permettant de vous inscrire afin de recevoir les fameuses mises à jour de sécurité étendues.

Un bug bloquait l’inscription au programme ESU

Depuis plusieurs semaines, de nombreux utilisateurs ne pouvaient plus rejoindre le programme ESU pour Windows 10 à cause d’un dysfonctionnement de l’assistant d’inscription. Lors du lancement de celui-ci, le message suivant s’affichait :

Une erreur s’est produite. Nous ne pouvons pas vous inscrire aux mises à jour de sécurité étendues pour le moment. Fermez cette fenêtre et réessayez.

Certains avaient trouvé une solution temporaire en exécutant l’utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update. Au cas où vous en auriez besoin, voici comment l’exécuter :

Ouvrez les Paramètres de Windows 10. Cliquez sur Mise à jour et sécurité. Sélectionnez Résolution des problèmes, puis Utilitaires supplémentaires de résolution de problèmes. Cliquez sur Windows Update, puis sur Exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes.

Malheureusement, cette solution temporaire ne fonctionnait pas à tous les coups. La mise à jour KB5071959 met enfin un terme définitif à ce bug bloquant.

KB5071959 : une mise à jour hors cycle pour débloquer l’inscription

Publiée le 11 novembre 2025, cette mise à jour hors cycle (out-of-band) s’adresse aux ordinateurs grand public sous Windows 10 version 22H2 qui ne sont pas encore inscrits au programme ESU :

« Cette mise à jour corrige un problème dans le processus d’inscription au programme Extended Security Updates (ESU) de Windows 10, où l’assistant d’inscription pouvait échouer pendant la procédure d’enrôlement. »

Concrètement, une fois la mise à jour KB5071959 installée, il devient à nouveau possible de s’inscrire normalement au programme ESU. Après l’inscription de votre PC, celui-ci commencera automatiquement à recevoir les mises à jour de sécurité étendues via Windows Update.

Cette mise à jour est cumulative : elle intègre tous les correctifs déjà publiés dans la mise à jour de sécurité d’octobre 2025 (KB5066791) en plus de la correction du bug d’inscription. Bien qu’elle ne corrige pas directement une faille de sécurité, Microsoft la classe comme mise à jour de sécurité car elle rétablit la capacité à recevoir les correctifs critiques, considérée comme une priorité de sécurité.

Rappel : qu’est-ce que le programme ESU de Windows 10 ?

Le programme Extended Security Updates (ESU) — ou mises à jour de sécurité étendues — a été lancé par Microsoft pour prolonger la durée de vie de Windows 10 au-delà de sa fin de support officielle. Son objectif est de permettre de continuer à recevoir les correctifs de sécurité critiques pendant encore plusieurs années, le temps de préparer la migration vers Windows 11 ou un autre système.

L’inscription au programme ESU se fait directement depuis les Paramètres de Windows 10 : lorsqu’un appareil est éligible, une notification s’affiche et l’utilisateur n’a plus qu’à suivre les étapes de l’assistant intégré. Microsoft a conçu ce processus pour qu’il soit simple et accessible, même pour les débutants.

En France et dans le reste de l’Europe, l’accès au programme ESU est gratuit pendant un an, du 15 octobre 2025 au 13 octobre 2026, à condition de :

disposer d’un compte Microsoft personnel ;

; se connecter à ce compte au moins une fois tous les 60 jours ;

; utiliser Windows 10 version 22H2, la dernière version prise en charge.

Une fois inscrit, votre PC continue de recevoir automatiquement les mises à jour de sécurité via Windows Update, sans intervention supplémentaire.

Pour savoir comment vous inscrire au programme ESU, consultez ce tutoriel :

En résumé