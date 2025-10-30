Windows 11 26H1 : une nouvelle version réservée aux PC Snapdragon X2 Elite attendue début 2026

Microsoft préparerait une nouvelle version de Windows 11, connue en interne sous le nom de 26H1, mais celle-ci ne serait pas destinée à tout le monde. Selon les dernières informations du leaker PhantomOfEarth, cette mise à jour serait exclusive aux PC équipés du futur processeur Snapdragon X2 Elite, et marquerait la deuxième étape de la transition ARM de Windows ainsi que la suite logique de la stratégie amorcée avec les PC Copilot+ actuels.

Une nouvelle branche pour les PC Copilot+ de deuxième génération

Dans plusieurs messages publiés sur YouTube, PhantomOfEarth explique que Microsoft travaille sur une nouvelle branche de développement interne baptisée « br_release ».

Cette branche serait quasiment prête et devrait arriver au début de l’année 2026, en même temps que les premiers PC équipés du Snapdragon X2 Elite, la nouvelle puce ARM de Qualcomm destinée aux ordinateurs Copilot+.

« La branche br_release devrait presque à coup sûr être lancée au début de l’année prochaine pour les PC équipés du Snapdragon X2 Elite. Elle ne portera toutefois pas nécessairement le nom de « version 26H1 », même si cette appellation serait logique puisqu’elle correspond au semestre 26H1 et qu’une référence à ce nom existe déjà en interne. »

Cette nouvelle branche a pour objectif principal d’ajouter la prise en charge de la nouvelle plateforme Snapdragon X2 Elite, avec ses pilotes, optimisations et fonctionnalités spécifiques aux PC Copilot+ de deuxième génération. Elle pourrait porter le numéro de version « 26H1 », mais ce label serait davantage technique qu’officiel, et pourrait évoluer d’ici sa sortie publique.

Qu’est-ce qu’un processeur ARM ? Jusqu’ici, la plupart des ordinateurs utilisaient des processeurs x86, une architecture mise au point il y a plusieurs décennies et toujours employée par Intel et AMD. Les processeurs ARM, apparus plus récemment dans le monde des PC, reposent sur une conception plus simple et plus économe en énergie. Ils consomment moins, chauffent moins, et permettent de concevoir des ordinateurs plus fins, plus silencieux et dotés d’une meilleure autonomie. Ils intègrent aussi désormais des unités dédiées à l’intelligence artificielle, capables d’exécuter certaines tâches directement sur la puce, sans passer par le cloud. Microsoft mise sur cette architecture pour faire évoluer Windows vers une nouvelle génération de PC, les PC Copilot+, équipés des processeurs Snapdragon de Qualcomm.

Une version réservée aux nouveaux PC Copilot+

Selon PhantomOfEarth, cette future version de Windows 11 ne sera pas proposée aux PC existants, qu’ils soient équipés de processeurs Intel, AMD ou même ARM de première génération. Elle sera exclusivement destinée aux nouveaux appareils Copilot+ embarquant la puce Snapdragon X2 Elite, qui marquera la deuxième génération de PC ARM sous Windows.

« Cette nouvelle version ne sera pas proposée aux PC déjà sur le marché. Les appareils existants recevront plutôt la version 26H2, attendue plus tard dans l’année. »

Concrètement, cela signifie que Windows 11 version 26H1 servira surtout à assurer la compatibilité avec la nouvelle plateforme ARM : pilotes, gestion énergétique, prise en charge du NPU (processeur neuronal) et autres optimisations spécifiques à la plateforme X2 Elite. Il ne s’agit donc pas d’une mise à jour majeure pour le grand public, mais plutôt d’une version d’accompagnement technique pour le lancement de ces nouveaux PC.

Le leaker précise également que cette version inclura quelques nouveautés non liées à l’IA, même si son objectif principal reste d’étendre le support matériel de Windows 11 à cette nouvelle génération de processeurs.

Une continuité avec la version 24H2

Ce scénario rappelle fortement celui de Windows 11 version 24H2, qui était elle aussi réservée dans un premier temps aux PC Copilot+ équipés du Snapdragon X Elite, avant d’être déployée à tous les autres appareils quelques mois plus tard.

Si ces informations se confirment, Microsoft semble désormais suivre un cycle de développement en deux temps :

une version “constructeur” (H1) , destinée aux nouveaux appareils ARM et aux partenaires fabricants (OEM) ;

, destinée aux nouveaux appareils ARM et aux partenaires fabricants (OEM) ; puis une version “grand public” (H2), diffusée à tous les utilisateurs Windows quelques mois plus tard.

En résumé