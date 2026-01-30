Un milliard. C’est un seuil symbolique que peu de systèmes d’exploitation atteignent. Et Microsoft vient d’annoncer que Windows 11 a désormais dépassé ce cap à l’échelle mondiale.

Cette annonce a été faite à l’occasion des résultats financiers du deuxième trimestre fiscal 2026. Elle s’inscrit dans un contexte de transition, marqué par la fin de support de Windows 10. Qu’on le veuille ou non, Windows 11 s’impose progressivement comme la version de référence du système d’exploitation de Microsoft.

Windows 11 atteint le milliard d’utilisateurs en un temps record

Lors de la conférence téléphonique consacrée aux résultats financiers de Microsoft, Satya Nadella – le président-directeur général de Microsoft – a confirmé que Windows 11 est désormais actif sur plus d’un milliard d’ordinateurs. Un chiffre atteint en 1 576 jours (soit en un peu plus de 4 ans), soit plus rapidement que Windows 10, qui avait nécessité 1 706 jours pour parvenir au même niveau d’adoption.

Ce n’est pas une surprise : dès le mois de novembre 2025, lors de Microsoft Ignite, Pavan Davuluri, responsable de Windows chez Microsoft, indiquait que « près d’un milliard de personnes » utilisaient déjà Windows 11.

at Microsoft Ignite, Windows chief Pavan Davuluri says nearly a billion people "rely on Windows 11" pic.twitter.com/8KtIaZYXZW — Tom Warren (@tomwarren) November 19, 2025

Ce cap a été franchi au cours des fêtes de fin d’année, une période traditionnellement marquée par de fortes ventes de PC. À titre de comparaison, Microsoft s’était fixé dès le lancement de Windows 10 l’objectif d’un milliard d’ordinateurs en trois ans, un objectif atteint plus tard que prévu.

Une croissance portée par la transition depuis Windows 10

Par ailleurs, Microsoft indique que l’adoption de Windows 11 est en hausse de plus de 45 % sur un an. Une progression liée à la fin de support de Windows 10 le 14 octobre 2025.

Cette dynamique a également un impact direct sur les revenus de Microsoft. L’éditeur souligne que cette évolution contribue à la croissance des revenus OEM, c’est-à-dire ceux liés aux PC vendus avec Windows préinstallé. Autrement dit, une part importante de cette adoption s’effectue via l’achat de nouveaux ordinateurs équipés de Windows 11 par défaut.

