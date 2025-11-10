Windows 11 26H1 confirmé par Microsoft : une version réservée aux nouveaux PC ARM

Il y a quelques jours, j’évoquais l’arrivée de Windows 11 version 26H1, une version réservée aux futurs PC ARM équipés de puces Snapdragon X2. Microsoft vient de confirmer officiellement son existence à travers la build 28000, qui a été déployée le 7 novembre 2025 dans le canal Canary du programme Windows Insider.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, cette version ne s’adresse pas aux utilisateurs. Elle vise exclusivement les nouveaux ordinateurs équipés de processeurs ARM de prochaine génération, comme les Snapdragon X2 de Qualcomm et les Nvidia N1X encore en développement.

Windows 11 26H1 : une version interne conçue pour les nouveaux processeurs

Dans son billet de blog, Microsoft précise que 26H1 n’est pas une nouvelle version de Windows 11, mais une évolution de la plateforme technique :

« La version 26H1 n’est pas une mise à jour de fonctionnalités (Feature Update) pour Windows 11 version 25H2 ; elle comprend uniquement des modifications de la plateforme destinées à prendre en charge certains processeurs. Aucune action n’est requise de la part des utilisateurs. »

En clair, Windows 11 version 26H1 introduit des modifications internes pour prendre en charge de nouveaux processeurs, sans ajout visible pour l’utilisateur. La version 25H2 actuellement déployée restera donc la base principale pour toutes les nouveautés, tandis que la version 26H1 servira uniquement à équiper les machines à venir.

Un nouvelle plateforme technique « Bromine »

Windows 11 26H1 repose sur une nouvelle plateforme interne baptisée « Bromine », succédant à « Germanium », utilisée pour les versions 25H2 et 24H2. Ce changement de socle marque une évolution profonde du système, pensée pour accompagner l’arrivée de nouveaux processeurs ARM plus performants et plus efficients.

Selon les informations de Windows Latest, cette version aurait été développée en priorité pour les nouvelles puces Snapdragon X2 Elite de Qualcomm, dévoilée en septembre 2025. Ces processeurs visent à succéder au Snapdragon X Elite (X1) déjà utilisé sur les PC Copilot+, avec des gains de performance CPU et NPU notables. Les premiers ordinateurs équipés de ces puces devraient être présentés au CES 2026, avant une commercialisation prévue pour mars 2026. Ils embarqueront directement Windows 11 26H1 préinstallé.

Cette version pourrait également poser les bases de la compatibilité avec d’autres puces ARM en préparation, comme celles de Nvidia. Le constructeur travaillerait, avec MediaTek, sur de nouveaux processeurs ARM baptisés N1X (pour desktop) et N1 (pour laptop). Ces processeurs seraient destinés à des machines plus fines et silencieuses, tout en offrant de meilleures performances graphiques, notamment pour le jeu.

Pas de retour à deux mises à jour annuelles

Microsoft insiste sur le fait qu’il n’est pas question de revenir au modèle de Windows 10, qui proposait deux mises à jour majeures par an. La version 26H1 ne change rien au cycle actuel : les utilisateurs de PC équipés de processeurs Intel ou AMD ne recevront pas cette version et passeront directement à Windows 11 26H2, prévue pour l’automne 2026.

« Windows 11 conserve un rythme de mise à jour annuelle des fonctionnalités, avec des publications prévues pour la seconde moitié de l’année civile. »

En résumé