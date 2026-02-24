Vous avez déjà essayé d’incliner un texte dans Paint ? Jusqu’ici, c’était mission impossible. Mais bonne nouvelle : Microsoft vient de corriger cette lacune vieille de plusieurs décennies avec une nouvelle fonctionnalité très attendue.

La rotation libre débarque enfin dans Paint

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Paint — le logiciel de dessin emblématique de Windows — n’a jamais permis de faire pivoter librement des formes, du texte ou des sélections. Depuis sa création, les éléments restaient figés dans leur orientation d’origine, sans aucun moyen simple de les incliner.

C’est désormais de l’histoire ancienne. Microsoft vient d’annoncer le déploiement de la rotation libre (freeform rotate) dans Paint, disponible en préversion avec la version 11.2601.391.0 via le programme Windows Insider (canal Dev, build 26300.7877).

L’utilisation est on ne peut plus simple : il suffit de sélectionner une forme, un texte ou n’importe quelle zone active sur le canevas. Une poignée de rotation apparaît alors au-dessus de l’élément et vous pouvez faire tourner librement dans n’importe quelle direction, comme vous le feriez dans un logiciel de dessin ou de retouche plus évolué.

La rotation libre en action dans Paint / © Microsoft

Pour les perfectionnistes qui veulent un angle précis au degré près, Microsoft a également prévu une option « Rotation personnalisée » accessible depuis le menu Rotation où l’on peut saisir manuellement la valeur souhaitée (par exemple 37°).

La fonctionnalité est pour l’instant réservée aux Insiders, mais elle devrait être déployée pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans les prochaines semaines.

