Windows 11 26H1 : quand certains sites s’emballent… et inventent une future mise à jour majeure

Hier, plusieurs sites se sont emballés autour d’une supposée mise à jour « majeure » de Windows 11, estampillée 26H1, décrite comme « prometteuse », « disponible [prochainement] auprès du grand public » et contenant « plus de 50 nouveautés ».

Il n’aura fallu qu’une seule source — un article de Neowin repris mécaniquement — pour déclencher une vague de publications copiant le même récit, sans vérification et clairement sans compréhension du sujet. En réalité, cette version 26H1 de Windows 11 évoquée n’a aucune existence pour le grand public et les « nouveautés » qui lui sont attribuées n’en sont tout simplement pas, puisqu’elles sont déjà disponibles dans les versions actuelles de Windows 11.

Prenons donc quelques instants pour expliquer calmement la réalité à celles et ceux qui ont pu être induits en erreur par ces sites.

Ce que certains sites affirment… et pourquoi c’est faux

Voici un échantillon de ce que l’on a pu lire hier :

« Cette nouvelle mise à jour de Windows 11 se destine aux testeurs avant un déploiement auprès du grand public. »

👉 Faux. Cette version de Windows 11 n’est pas un préambule à une mise à jour publique : elle appartient à une branche technique qui ne vise pas le grand public.

« Microsoft parle d'une "avalanche" de nouveautés. Il y a effectivement du lourd. »

👉 Faux. Microsoft n’a jamais employé le mot « avalanche », et les éléments cités ne sont ni nouveaux ni exclusifs à cette préversion.

« La mise à jour 26H1 de Windows 11 arrive avec 50 nouveautés »

👉 Chiffre complètement fantaisiste.

« La réalité ? Cette build 28020 est prometteuse »

👉 Non. Cette build ne préfigure rien pour les utilisateurs : elle n’introduit aucune fonctionnalité inédite. Ce qu’elle contient est déjà disponible dans Windows 11 versions 25H2 et 24H2.

Face à cet empilement d’approximations, il convient de revenir aux faits et à la position officielle de Microsoft concernant Windows 11 26H1.

Que dit réellement Microsoft sur Windows 11 26H1 ?

Contrairement à ce qu’affirment les articles, Microsoft a déjà communiqué sur le sujet (j’en ai parlé dans un précédent article) : Windows 11 version 26H1 est une version technique exclusivement destinée aux futurs ordinateurs équipés des nouveaux processeurs ARM (une architecture différente de celle des processeurs x86 traditionnels).

Plus précisément, Windows 11 version 26H1 :

vise les nouvelles générations de processeurs ARM : Snapdragon X2 et Nvidia N1X ;

et ; introduit des modifications internes nécessaires pour prendre en charge ces architectures ;

nécessaires pour prendre en charge ces architectures ; n’est pas destinée aux utilisateurs actuels , ni aux PC avec l’architecture x86.

, ni aux PC avec l’architecture x86. ne sera pas déployée via Windows Update sur les machines existantes.

Autrement dit : la version 26H1 est un socle interne, pas une mise à jour grand public.

Si vous vous en savoir plus, j’ai déjà écrit un article sur le sujet :

Des « nouveautés » qui… ne sont pas nouvelles du tout

L’un des points les plus problématiques des articles publiés hier tient au fait que les sites ont présenté comme inédites des fonctionnalités qui sont, en réalité, déjà disponibles dans les versions actuelles de Windows 11.

Petit tour d’horizon :

« Microsoft a enfin harmonisé le mode sombre sur l’ensemble de l’Explorateur. Barres d’adresse, boîtes de confirmation, tout y passe. »

Présenté comme une « nouveauté » de la version 26H1, ce mode sombre plus complet est en fait arrivé avec la mise à jour de décembre 2025, disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11. En passant, il n’est pas question de barres d’adresse, uniquement des boîtes de dialogue. 👉 Voir ici : « Explorateur de fichiers : le mode sombre plus complet »

« Le Drag Tray prend maintenant en charge le partage de plusieurs fichiers simultanément et propose des suggestions d’applications plus pertinentes selon le contexte. »

Là encore, rien de neuf. La possibilité de partager plusieurs fichiers via le plateau de partage (Drag Tray) est déjà incluse dans la mise à jour de décembre 2025. 👉 Voir ici : « Paramètres : plusieurs améliorations bienvenues »

« Avec sa prochaine mise à jour de Windows 11, Microsoft va enfin étendre l’expérience plein écran de l’appli Xbox à plus de consoles portables. »

C’est faux. Cette interface plein écran Xbox (une interface dédiée au jeu vidéo) est disponible en préversion depuis plusieurs semaines dans les canaux Dev et Beta du programme Insider et sera prochainement intégrée dans une prochaine mise à jour mensuelle. 👉 Voir ici : L’expérience plein écran Xbox s’ouvre aux PC traditionnels

« Microsoft continue de vider le vieux Panneau de configuration. Cette fois, ce sont les réglages de délai de répétition des touches et de clignotement du curseur qui déménagent. »

« Des effets Windows Studio disponibles sur plus de caméras. »

« Click to Do profite d’un menu contextuel revu et simplifié, tandis que l’agent dans les paramètres devrait être plus efficace pour afficher recherches et réglages recommandés. »

Vous l’aurez compris, rien de nouveau ici. Tout est déjà disponible pour tout le monde depuis les dernières mises à jour mensuelles.

Conclusion : une « mise à jour majeure » qui n’existe pas

Au terme de ce décryptage, une évidence s’impose : il n’existe aucune « nouvelle mise à jour 26H1 majeure » destinée aux utilisateurs de Windows 11, et encore moins une quelconque « avalanche » de nouveautés à venir. Les articles publiés hier reposent sur une « interprétation » erronée d’une branche technique, reprise sans vérification et amplifiée par un effet de chaîne.

La réalité est nettement plus simple :

les fonctionnalités présentées comme « nouvelles » sont déjà disponibles dans Windows 11 25H2 et 24H2 ;

dans Windows 11 25H2 et 24H2 ; la version 26H1 existe, mais elle est réservée aux nouveaux PC ARM équipés des prochaines générations de processeurs — et n’a aucune vocation à être déployée sur les machines actuelles ;

existe, mais elle est — et n’a aucune vocation à être déployée sur les machines actuelles ; Microsoft n’a jamais annoncé de mise à jour 26H1 pour le grand public.

Cette « confusion » aurait pu être évitée avec quelques minutes de vérification. Cela n’a pas été fait, et j’en arrive à expliquer pourquoi une « mise à jour majeure » n’existe tout simplement pas.