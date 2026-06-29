Windows 11 26H2 : un nouveau paramètre pour modifier la taille de la barre des tâches

Ce 26 juin 2026, Microsoft a mis en ligne une nouvelle version préliminaire de Windows 11 26H2 (build 26300.8758), pour les programme Windows Insider inscrits sur le canal Expérimental. Au programme de cette build : un nouveau réglage pour modifier plus facilement la taille de la barre des tâches, un volet Détails plus pratique dans l’Explorateur de fichiers et quelques ajustements des sons système en mode sombre.

Découvrons en détail toutes ces nouveautés qui feront parties de la prochaine version de Windows 11 (26H2) à paraître en fin d’année.

Barre des tâches : un nouveau paramètre « Taille de la barre des tâches »

Le mois dernier, Microsoft a ajouté une nouvelle option qui permet d’afficher une barre des tâches plus compacte afin de libérer plus d’espace à l’écran.

Dans cette nouvelle build, Microsoft a ajouté un nouveau paramètre « Taille de la barre des tâches » qui permet de choisir plus explicitement la taille de la barre des tâches. Ce nouveau réglage permet de sélectionner directement une barre des tâches « Petite » ou « Par défaut ».

Le nouveau paramètre « Taille de la barre des tâches » (Taskbar size) / Le Crabe Info

Il vient compléter l’option « Afficher les boutons de la barre des tâches plus petits », qui reste toujours disponible dans les paramètres.

Microsoft indique également avoir amélioré les transitions entre les différentes tailles de la barre des tâches afin de rendre les changements plus fluides.

Autres changements et améliorations

Explorateur de fichiers : Microsoft a amélioré le volet « Détails » en améliorant l’affichage des aperçus miniatures des fichiers stockés dans le cloud et en réorganisant la présentation des propriétés des fichiers. L’entreprise a également corrigé un problème qui empêchait le raccourci OneDrive de fonctionner lorsque l’Explorateur de fichiers était ouvert avec les droits d’administrateur.

Les sons système évoluent en mode sombre : Microsoft indique avoir apporté des améliorations aux sons système lorsque le thème sombre de Windows est utilisé. En revanche, le changelog ne précise pas la nature exacte de ces changements.

Tous ces changements sont disponibles uniquement sur le canal Expérimental pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Ce canal contient actuellement des versions préliminaires de Windows 11 version 26H2, la prochaine version majeure à paraître en fin d’année 2026.

Historique des builds Insider Preview de Windows 11

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