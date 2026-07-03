Microsoft rappelle aux utilisateurs encore sur Windows 11 version 24H2 que cette ancienne version ne sera plus prise en charge à partir du 13 octobre 2026. Dans les notes de publication de la dernière mise à jour facultative de Windows 11 (KB5095093), l’entreprise recommande désormais de passer à une version plus récente afin de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité.

Ce rappel intervient alors que Microsoft a récemment commencé à forcer la mise à niveau version Windows 11 25H2, une étape qui vise notamment à préparer l’arrivée de Windows 11 26H2 dans les prochains mois.

La bonne nouvelle, c’est que, pour la plupart des utilisateurs, la transition vers une version de Windows 11 encore prise en charge se fera automatiquement via Windows Update.

Microsoft rappelle la fin du support de Windows 11 24H2

Dans les notes de publication de la dernière mise à jour facultative de Windows 11, Microsoft rappelle que les éditions Famille et Professionnel de Windows 11 version 24H2 arriveront en fin de support le 13 octobre 2026.

À partir de cette date, tous les ordinateurs tournant encore sous cette ancienne version de Windows 11 ne recevront plus de mises à jour de sécurité, de correctifs pour les bugs, ni d’assistance technique de Microsoft.

À cette occasion, Microsoft recommande aux utilisateurs de mettre à jour leur ordinateur vers la dernière version de Windows 11 afin de continuer à bénéficier des dernières protections de sécurité.

Note : les éditions Entreprise et Éducation ne sont pas concernées et continueront d’être prises en charge jusqu’au 12 octobre 2027. Microsoft leur accorde en effet trois ans de support, contre deux ans pour les éditions Famille et Professionnel.

Faut-il mettre à jour votre PC dès maintenant ?

Pas forcément. Il y a quelques jours, Microsoft a indiqué qu’il commençait à installer automatiquement Windows 11 version 25H2 sur tous les ordinateurs sur Windows 11 Famille et Professionnel. La mise à niveau vers Windows 11 25H2 devrait donc se faire automatiquement via Windows Update, bien avant la fin du support de Windows 11 24H2.

Cette mise à niveau se fera sans douleur car les versions 25H2 et 24H2 de Windows 11 reposent sur la même base technique. Le passage de l’une à l’autre s’effectue via un enablement package (eKB), un petit paquet d’activation qui met à jour le numéro de version, ouvre un nouveau cycle de support et active les nouvelles fonctionnalités de la version 25H2. La mise à niveau est donc très rapide et se fera aussi simplement qu’une mise à jour mensuelle.

Microsoft prépare ainsi le terrain pour l’arrivée de Windows 11 26H2, attendue au second semestre 2026. En installant progressivement Windows 11 25H2 sur les PC compatibles, l’entreprise s’assure que la majorité des utilisateurs seront déjà sur une version récente lorsque la prochaine version sera disponible.

Pour vérifier la version de Windows 11 installée sur votre ordinateur, appuyez simultanément sur les touches Win + R , saisissez winver puis validez avec Entrée. Une fenêtre « À propos de Windows » s’ouvre et vous indique le numéro de version actuellement installé, par exemple 24H2 ou 25H2.

Si votre PC est toujours sous Windows 11 24H2, il continuera de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’au 13 octobre 2026. D’ici là, Windows Update installera normalement automatiquement Windows 11 25H2 afin que votre ordinateur continue de bénéficier des mises à jour de sécurité.

Si vous souhaitez passer dès maintenant à la version 25H2, ouvrez les Paramètres -> Windows Update, puis cliquez sur Rechercher des mises à jour. Un lien « Télécharger et installer » s’affichera et vous permettra de télécharger et d’installer Windows 11 25H2 tout de suite.

Ce qu’il faut retenir