Windows 11 26H2 : l’Explorateur de fichiers devient plus rapide

Microsoft vient de publier une nouvelle version préliminaire de Windows 11 26H2 (build 26300.8935), pour les membres du programme Windows Insider inscrits sur le canal Expérimental.

Au programme de cette build : un Explorateur de fichiers plus rapide, quelques améliorations pour l’arrière-plan du Bureau, de nouvelles animations pour les Widgets et plusieurs petits ajustements concernant la fenêtre Exécuter, la recherche, la souris et la saisie vocale.

Comme d’habitude, je vous propose un tour d’horizon des nouveautés qui seront disponibles dans Windows 11 26H2, la prochaine version de Windows 11 à paraître en fin d’année.

L’Explorateur de fichiers gagne en rapidité

Commençons par l’Explorateur de fichiers, qui bénéficie de plusieurs améliorations :

Suppression des fichiers plus rapide : vous devriez constater un gain de temps lorsque vous supprimez des fichiers volumineux et fragmentés.

: vous devriez constater un gain de temps lorsque vous supprimez des fichiers volumineux et fragmentés. Une page d’accueil plus réactive : la page d’accueil de l’Explorateur de fichiers devrait désormais s’ouvrir plus rapidement et répondre plus vite aux différentes actions.

: la page d’accueil de l’Explorateur de fichiers devrait désormais s’ouvrir plus rapidement et répondre plus vite aux différentes actions. Défilement tactile dans la section « Recommandé » : si vous utilisez un écran tactile, vous pouvez désormais parcourir au doigt le carrousel de fichiers affiché sur la page d’accueil.

Windows conserve mieux l’arrière-plan du Bureau

Passons maintenant à l’arrière-plan du Bureau, avec deux changements :

Le fond d’écran est mieux mémorisé : jusqu’à présent, Windows 11 pouvait ne pas conserver correctement l’arrière-plan que vous aviez choisi dans certaines situations, par exemple lorsque plusieurs bureaux virtuels sont utilisés. Microsoft indique avoir corrigé ce problème.

: jusqu’à présent, Windows 11 pouvait ne pas conserver correctement l’arrière-plan que vous aviez choisi dans certaines situations, par exemple lorsque plusieurs bureaux virtuels sont utilisés. Microsoft indique avoir corrigé ce problème. La page des paramètres a été légèrement remaniée : la page Paramètres -> Personnalisation -> Arrière-plan bénéficie également de quelques retouches visuelles, mais Microsoft ne précise pas quels éléments ont été modifiés.

Autres améliorations et changements

Cette build apporte également plusieurs changements plus discrets :

L’icône des Widgets peut s’animer pour signaler de nouveaux contenus : l’icône des Widgets affichée dans la barre des tâches pourra désormais s’animer lorsqu’un de vos widgets propose un nouveau contenu.

l’icône des Widgets affichée dans la barre des tâches pourra désormais s’animer lorsqu’un de vos widgets propose un nouveau contenu. La touche F4 affiche les suggestions dans la boîte de dialogue Exécuter : lorsque vous saisissez une commande dans la nouvelle boîte de dialogue Exécuter, vous pouvez désormais appuyer sur F4 pour ouvrir la liste des suggestions de saisie semi-automatique.

: lorsque vous saisissez une commande dans la nouvelle boîte de dialogue Exécuter, vous pouvez désormais appuyer sur pour ouvrir la liste des suggestions de saisie semi-automatique. Le champ de recherche devient plus grand : Microsoft augmente de quatre pixels la hauteur du champ de recherche affiché dans la barre des tâches et dans le menu Démarrer. Celui-ci paraît ainsi légèrement plus épais et occupe davantage d’espace vertical. Microsoft n’explique pas la raison de ce changement purement visuel.

: Microsoft augmente de quatre pixels la hauteur du champ de recherche affiché dans la barre des tâches et dans le menu Démarrer. Celui-ci paraît ainsi légèrement plus épais et occupe davantage d’espace vertical. Microsoft n’explique pas la raison de ce changement purement visuel. Windows conserve mieux certains réglages de saisie : jusqu’à présent, la taille choisie pour le pointeur de la souris ainsi que certaines paramètres de la saisie vocale (comme la ponctuation automatique) pouvaient ne pas être conservées correctement. Microsoft indique avoir amélioré la mémorisation de ces réglages.

Tous ces changements sont disponibles uniquement sur le canal Expérimental pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Ce canal contient actuellement des versions préliminaires de Windows 11 version 26H2, la prochaine version majeure à paraître en fin d’année 2026.

Historique des builds Insider Preview de Windows 11

Si vous les avez manqués, voici les articles consacrés aux précédentes builds Insider Preview de Windows 11 :