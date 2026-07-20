Microsoft vient de publier une mise à jour d’urgence pour corriger les problèmes rencontrés par certains PC Dell après l’installation de la mise à jour de juillet 2026 de Windows 11 (KB5101650). Cette mise à jour – numérotée KB5121767 – résout une incompatibilité avec un pilote Intel susceptible d’entraîner une baisse des performances, une consommation d’énergie excessive ou d’autres comportements inhabituels.

Si Microsoft avait bloqué la mise à jour de juillet 2026 sur votre PC Dell, installez cette mise à jour dès qu’elle vous est proposée dans Windows Update. En revanche, si votre ordinateur n’est pas affecté, Microsoft indique qu’aucune action n’est nécessaire.

KB5121767 corrige les problèmes rencontrés sur certains PC Dell

Quelques jours après avoir suspendu le déploiement de la mise à jour de juillet 2026 de Windows 11 sur certaines PC Dell, Microsoft annonce avoir corrigé le problème.

L’entreprise vient en effet de publier la mise à jour d’urgence KB5121767, appelée mise à jour hors bande (« out-of-band ») par Microsoft. Ce type de mise à jour est diffusé en dehors du calendrier habituel afin de résoudre rapidement des problèmes critiques qui ne peuvent pas attendre la prochaine mise à jour mensuelle.

Cette mise à jour d’urgence corrige une incompatibilité entre Windows 11 et le pilote Intel Innovation Platform Framework (Intel IPF). D’après Microsoft, celle-ci pouvait modifier les performances, la consommation d’énergie ou le comportement général de l’ordinateur. Autant de raisons qui ont poussées Microsoft a suspendre la mise à jour sur les appareils concernés.

Intel IPF : le composant à l’origine de l’incompatibilité

Intel Innovation Platform Framework regroupe plusieurs composants chargés de gérer les performances, la consommation d’énergie et le comportement thermique de certains ordinateurs.

Une incompatibilité avec ce composant peut donc avoir des conséquences très visibles. Sur les appareils concernés, Dell avait notamment signalé des extinctions inattendues, une baisse des performances, une hausse de la température et une consommation excessive de la batterie.

Bien que ces dysfonctionnements aient été signalés après l’installation de la mise à jour de juillet 2026, Microsoft ne la désigne pas précisément comme responsable. L’entreprise indique plus largement que le problème pouvait apparaître après l’installation des dernières mises à jour de Windows, sans préciser laquelle l’avait provoqué. Microsoft confirme uniquement que la mise à jour d’urgence KB5121767 corrige le problème sur tous les appareils affectés.

Quels PC Dell sont concernés ?

Microsoft a confirmé que le problème touchait seulement un nombre limité de PC Dell équipés d’un pilote Intel IPF. L’entreprise n’a toutefois publié aucune liste officielle des modèles concernés.

Selon des informations obtenues par Windows Latest, les appareils suivants seraient affectés :

Dell Pro Max 14 Premium MA14250 ;

Dell Pro Max 16 Premium MA16250 ;

Dell Pro Precision 7 14 PW714260 ;

Dell Pro Precision 7 16 PW716260 ;

Dell Precision 5470, 5480, 5490 et 5770 ;

Dell XPS 17 9720 et 9730.

Cette liste n’ayant été confirmée ni par Microsoft ni par Dell, elle est à prendre avec des pincettes. Le meilleur moyen de savoir si votre ordinateur est concerné reste de vérifier si la mise à jour KB5121767 vous est proposée dans Windows Update.

La mise à pour d’urgence KB5121767 est disponible dès maintenant pour tous les ordinateurs sous Windows 11 25H2 et 24H2. Après son installation, le numéro de build de Windows 11 passe respectivement à 26200.8894 et 26100.8894.

Si vous avez coché l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » , elle est automatiquement téléchargée et installée ; sinon, vous pouvez ouvrir les Paramètres -> Windows Update, puis cliquer Télécharger et installer en haut de la page.

La mise à jour d’urgence KB5121767 sur Windows Update

Cette mise à jour est cumulative : elle reprend les correctifs de sécurité et les améliorations des précédentes mises à jour, auxquels s’ajoute le correctif destiné aux appareils touchés par l’incompatibilité avec Intel IPF.

Notez qu’elle est également être proposée aux PC qui ne sont pas concernés par le problème. Microsoft précise cependant que son installation est uniquement recommandée aux ordinateurs affectés.

Ce qu’il faut retenir