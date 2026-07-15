Windows 11 : Microsoft bloque la mise à jour de juillet 2026 sur certains PC Dell

Si la mise à jour de juillet 2026 de Windows 11 (KB5101650) ne vous est pas proposée via Windows Update sur votre PC Dell, ce n’est probablement pas un bug. Microsoft a volontairement suspendu son déploiement sur un nombre limité d’ordinateurs en raison d’une incompatibilité signalée par Dell. Sur les appareils concernés, la mise à jour pourrait entraîner l’extinction de l’ordinateur, une baisse des performances, une hausse de la température et une consommation excessive de la batterie.

Voici ce que l’on sait sur ce problème et les ordinateurs concernés.

Microsoft bloque préventivement la mise à jour de juillet 2026 sur certains PC Dell

Microsoft a confirmé qu’il suspendait temporairement le déploiement de la mise à jour de juillet 2026 de Windows 11 (KB5101650) sur un nombre limité de PC Dell équipés d’un processeur Intel.

D’après l’entreprise, Dell a signalé une incompatibilité susceptible de provoquer plusieurs dysfonctionnements sur les appareils concernés : extinction inattendue du PC, baisse des performances, hausse de la température et consommation excessive de la batterie.

Par mesure de précaution, Microsoft empêche donc temporairement ces ordinateurs de recevoir la mise à jour de juillet 2026 (KB5101650) via Windows Update. Si votre PC est concerné, il est normal que celle-ci ne vous soit pas proposée pour le moment.

Microsoft précise travailler avec Dell sur une solution et indique qu’un correctif devrait être disponible dans les prochains jours.

Quels PC Dell sont concernés ?

À ce stade, Microsoft n’a communiqué que très peu d’informations sur les appareils concernés. L’entreprise n’a publié ni la liste des modèles Dell concernés, ni les générations de processeurs Intel affectées.

Microsoft indique simplement que le problème touche un nombre limité de PC Dell équipés d’un processeur Intel. Il est donc impossible, pour l’instant, de savoir précisément quels ordinateurs sont concernés.

Si vous possédez un PC Dell équipé d’un processeur Intel et que la mise à jour KB5101650 n’apparaît pas dans Windows Update, il est possible que votre appareil fasse partie des modèles pour lesquels Microsoft a temporairement suspendu son déploiement.

Que faire si votre PC est concerné ?

Si la mise à jour de juillet 2026 (KB5101650) n’apparaît pas dans Windows Update sur votre PC Dell, je vous déconseille de l’installer manuellement en la téléchargeant depuis le Catalogue Microsoft Update. Le blocage mis en place par Microsoft vise précisément à éviter que votre ordinateur ne rencontre un des problèmes identifiés par Dell, comme l’extinction inattendue du PC, une baisse des performances, une hausse de la température ou une consommation excessive de la batterie.

Le mieux est simplement d’attendre. Microsoft indique travailler avec Dell sur un correctif et prévoit de publier une solution dans les prochains jours. Une fois celle-ci disponible, la mise à jour devrait à nouveau être proposée via Windows Update.

Si vous avez reçu et installé la mise à jour KB5101650 avant que Microsoft ne suspende son déploiement, Microsoft ne recommande pas – pour l’instant – de désinstaller la mise à jour et n’a publié aucune procédure particulière pour les utilisateurs qui l’ont déjà installée. Si vous avez un PC Dell et que vous constatez des extinctions inattendues, une baisse importante des performances ou une hausse inhabituelle de la température, le mieux est de contacter le support Dell et de surveiller les prochaines communications de Microsoft, qui prévoit de publier un correctif dans les prochains jours.

Ce qu’il faut retenir