Les chiffres de Statcounter pour février 2026 sont tombés et ils confirment une tendance que l’on n’avait pas vue depuis longtemps : Windows 11 enchaîne deux mois de progression spectaculaire, alors que Windows 10 recule nettement. Malgré les nombreuses critiques dont il fait l’objet — bugs récurrents, fonctionnalités IA contestées, mises à jour d’urgence à répétition — Windows 11 commence à devenir petit à petit le système d’exploitation de référence sur PC.

Une remontée en flèche après un creux fin 2025

Fin 2025, la situation de Windows 11 n’était guère réjouissante. En décembre, le dernier système d’exploitation de Microsoft n’atteignait que 50,73 % de parts de marché parmi les versions de Windows, selon les données de Statcounter.

Depuis, le vent a clairement tourné. En janvier 2026, Windows 11 enregistrait déjà un bond de 12 points, propulsant sa part de marché à 62,41 %. Et en février, rebelote : une nouvelle hausse de 10,37 points supplémentaires porte le système à 72,78 % de parts de marché sur les PC Windows dans le monde.

De son côté, Windows 10 est tombé à 26,27 %, une chute notable en l’espace de quelques semaines. La fin du support de Windows 10, intervenue le 14 octobre 2025, a visiblement poussé de nombreux utilisateurs à franchir le pas et à passer à Windows 11. Windows 7, qui représentait encore environ 3,8 % des utilisateurs en début d’année, est désormais passé sous la barre du 1 %, rejoignant Windows 8/8.1 et Windows XP dans les profondeurs des statistiques.

Note : ces chiffres sont à prendre avec quelques pincettes. Statcounter ne dispose pas de données officielles communiquées par Microsoft et son outil de mesure a déjà montré ses limites : en octobre 2025, il avait rapporté une hausse aberrante de Windows 7 à 9,61 % de parts de marché — contre 3,59 % le mois précédent — une erreur corrigée par la suite. Les bots et crawlers peuvent en effet fausser les statistiques. Ces données restent cependant utiles pour suivre les tendances générales.

80 % de part de marché à la fin de l’année ?

Il est évidemment impossible de prédire avec précision ce que seront les chiffres dans dix mois. Mais si la dynamique actuelle se maintient — même à un rythme plus modéré — quelques projections semblent raisonnables.

Windows 11 pourrait franchir la barre symbolique des 80 % d’ici l’été 2026, portée notamment par la fin du programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) de Windows 10 pour les particuliers, prévue en octobre 2026. À cette date, les derniers utilisateurs de Windows 10 n’ayant pas encore migré se retrouveront sans aucune protection de sécurité, ce qui devrait mécaniquement accélérer les dernières migrations.

Windows 10, de son côté, pourrait tomber sous la barre des 10 % d’ici la fin de l’année — un niveau symbolique qui marquerait la fin progressive d’un OS qui a pourtant longtemps régné en maître sur le parc mondial de PC.

Ce qu’il faut retenir