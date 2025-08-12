Windows 11 25H2 : une nouvelle interface pour le compagnon mobile dans le menu Démarrer (Insider Preview)

Ce 8 août 2025, Microsoft a déployé une nouvelle version préliminaire de Windows 11 version 25H2, pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et qui ont choisis le canal Dev.
Dans cette préversion de Windows 11 25H2 – numérotée 26200.5742 et diffusée via la mise à jour KB5064075 sur Windows Update, le compagnon mobile présent dans le menu Démarrer bénéficie d’une interface repensée, plus pratique.
Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 25H2 ?
Une nouvelle interface pour le compagnon mobile dans le menu Démarrer
Microsoft continue de faire évoluer le menu Démarrer de Windows 11, cette fois en améliorant l’interface du compagnon mobile.
Cette refonte permet d’accéder à davantage de contenus directement depuis le menu Démarrer. Il est désormais possible de faire défiler une liste d’activités récentes liées à son smartphone : messages reçus, appels passés ou manqués, photos récentes, notifications d’applications mobiles et autres mises à jour pertinentes.
Une évolution intéressante à surveiller pour les utilisateurs qui utilisent régulièrement leur PC en tandem avec leur smartphone.
Plusieurs options quittent le Panneau de configuration pour les Paramètres
En plus de la mise à jour du campagnion mobile, Microsoft a également migré de nombreuses options du Panneau de configuration vers l’application Paramètres. Ce changement a aussi été apporté dans la version 24H2 de Windows 11.
Pour plus d’informations, consultez cet article :Windows 11 : les options d’heure, de langue et de clavier quittent le Panneau de configuration pour les Paramètres
Comment installer et tester cette préversion (et les futures) ?
Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal Dev du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.
Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :
Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview
Une fois inscrit et le canal Dev sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26200.5742 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.