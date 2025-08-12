Windows 11 25H2 : une nouvelle interface pour le compagnon mobile dans le menu Démarrer (Insider Preview)

Ce 8 août 2025, Microsoft a déployé une nouvelle version préliminaire de Windows 11 version 25H2, pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et qui ont choisis le canal Dev.

Dans cette préversion de Windows 11 25H2 – numérotée 26200.5742 et diffusée via la mise à jour KB5064075 sur Windows Update, le compagnon mobile présent dans le menu Démarrer bénéficie d’une interface repensée, plus pratique.

Info : le canal Dev du programme Windows Insider permet de tester des fonctionnalités de Windows 11 en cours de développement, qui ne sont pas nécessairement prévues pour une sortie prochaine. Les nouveautés présentées dans ce canal peuvent être abandonnées, modifiées ou mises à disposition des utilisateurs dans une future mise à jour de Windows, sans calendrier précis.

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 25H2 ?

Une nouvelle interface pour le compagnon mobile dans le menu Démarrer

Microsoft continue de faire évoluer le menu Démarrer de Windows 11, cette fois en améliorant l’interface du compagnon mobile.

Qu’est-ce que le compagnon mobile ? C’est une fonctionnalité de Windows 11 qui permet de consulter et d’interagir avec les principales fonctionnalités de son smartphone directement depuis le menu Démarrer. Cette intégration repose sur l’application « Lien avec Windows » et facilite la continuité entre vos différents appareils. Une fois activée, cette fonctionnalité permet par exemple de vérifier l’état de la batterie et la connectivité de votre téléphone, de lire vos messages et vos appels récents, de consulter vos photos, ou encore de reprendre des activités récentes sur mobile.

Cette refonte permet d’accéder à davantage de contenus directement depuis le menu Démarrer. Il est désormais possible de faire défiler une liste d’activités récentes liées à son smartphone : messages reçus, appels passés ou manqués, photos récentes, notifications d’applications mobiles et autres mises à jour pertinentes.

La nouvelle interface du compagnon mobile dans le menu Démarrer de Windows 11 25H2 (un téléphone Android à gauche et un iPhone à droite) / Source : Microsoft

Une évolution intéressante à surveiller pour les utilisateurs qui utilisent régulièrement leur PC en tandem avec leur smartphone.

Plusieurs options quittent le Panneau de configuration pour les Paramètres

En plus de la mise à jour du campagnion mobile, Microsoft a également migré de nombreuses options du Panneau de configuration vers l’application Paramètres. Ce changement a aussi été apporté dans la version 24H2 de Windows 11.

Pour plus d’informations, consultez cet article :

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal Dev du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal Dev sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26200.5742 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.