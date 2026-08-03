Windows 11 26H2 : le menu Démarrer affichera les messages et notifications de votre smartphone

Microsoft vient de publier une nouvelle version préliminaire de Windows 11 26H2 (build 26300.9032), pour les membres du programme Windows Insider inscrits sur le canal Expérimental.

Au programme de cette nouvelle build : un menu Démarrer capable d’afficher les messages et les notifications de votre smartphone, une recherche Windows plus intelligente qui indexe désormais automatiquement les fichiers les plus pertinents selon votre activité ainsi qu’une gestion revue de la mise en veille prolongée pour préserver davantage la batterie sur les PC portables.

Comme d’habitude, je vous propose un tour d’horizon des nouveautés qui seront disponibles dans Windows 11 26H2, la prochaine version de Windows 11 à paraître en fin d’année.

Le menu Démarrer affiche désormais un aperçu de vos messages et notifications

Si vous utilisez Mobile connecté, l’application qui relie votre smartphone Android ou votre iPhone à Windows, vous pourrez bientôt voir les messages que vous avez reçus et les notifications de votre smartphone directement dans le menu Démarrer.

Il suffira de placer le pointeur de la souris sur un message ou une notification dans la section « Récent » du compagnon mobile situé à droite du menu Démarrer : vous verrez le début d’un message ou le contenu d’une notification, sans ouvrir l’application concernée ni prendre votre téléphone.

En survolant une activité récente dans le companion mobile du menu Démarrer, vous pourrez voir l’aperçu d’un message reçu sur votre smartphone / © Microsoft

Cette nouveauté nécessitera au minimum la version 1.26021.3.0 de l’application Mobile Connecté. Pour rappel, vous pouvez configurer l’intégration de Mobile Connecté dans le menu Démarrer directement dans l’application Mobile Connecté -> Paramètres -> Personnalisation du menu Démarrer.

La recherche Windows adapte désormais son indexation à votre activité

Jusqu’à présent, si certains dossiers ou emplacements n’étaient pas indexés, vous deviez modifier les paramètres de la recherche Windows pour qu’ils soient pris en compte. Désormais, Windows 11 peut élargir automatiquement la portée de l’indexation en fonction de votre activité.

Concrètement, si vous ouvrez régulièrement certains fichiers ou travaillez fréquemment dans des emplacements précis, Windows 11 peut décider de les indexer afin qu’ils apparaissent plus rapidement et plus facilement dans les résultats de recherche, sans intervention de votre part.

Cette nouvelle fonctionnalité pourra être activée ou désactivée à tout moment dans les Paramètres -> Confidentialité et sécurité -> Recherche.

© Microsoft

La mise en veille prolongée s’adapte mieux au niveau de la batterie

Microsoft a amélioré la gestion de la mise en veille prolongée adaptative pour offrir un meilleur compromis entre réactivité et autonomie.

Lorsque la batterie est encore bien chargée (au-dessus de 80 %), Windows privilégiera la mise en veille moderne (Modern Standby) qui permet une reprise quasi instantanée. À l’inverse, lorsque la batterie descend sous les 10 %, Windows préférera la mise en veille prolongée afin de limiter la consommation d’énergie et de préserver l’autonomie restante.

Explorateur de fichiers : vous retrouverez la page d’accueil telle que vous l’avez laissée

La page d’accueil de l’Explorateur de fichiers mémorise désormais les sections que vous avez développées ou repliées. Si vous avez développé ou replié certains sections, elles resteront ainsi dans le même état lors de votre prochaine ouverture de l’Explorateur de fichiers.

Microsoft a également apporté quelques améliorations à l’Explorateur de fichiers : le contenu de la barre d’adresse ne disparaît plus lorsque vous cliquez près de son extrémité droite pour la modifier et le glisser-déposer de fichiers vers un lecteur réseau déconnecté a été amélioré.

Tous ces changements sont disponibles uniquement sur le canal Expérimental pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Ce canal contient actuellement des versions préliminaires de Windows 11 version 26H2, la prochaine version majeure à paraître en fin d’année 2026.

Historique des builds Insider Preview de Windows 11

Si vous les avez manqués, voici les articles consacrés aux précédentes builds Insider Preview de Windows 11 26H2 :