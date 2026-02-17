En juin 2026, les certificats Secure Boot de Windows expireront. Mais pas de panique : avec une ligne de commande, vous saurez en 10 secondes si votre PC est prêt et sera protégé en juin 2026 !

Si vous suivez l’actualité Windows, vous avez probablement entendu parler de l’expiration prochaine des certificats Secure Boot datant de 2011. Ces certificats numériques, qui protègent votre PC contre les malwares au démarrage, vont progressivement tirer leur révérence à partir de juin 2026. Pour éviter tout problème de sécurité, Microsoft déploie automatiquement de nouveaux certificats datés de 2023 via Windows Update.

Vous vous demandez si votre PC possède déjà ces nouveaux certificats ? Bonne nouvelle : une simple commande PowerShell vous donnera la réponse en 10 secondes. Vous saurez immédiatement si les certificats 2023 sont présents ou non sur votre machine et si vous êtes protégé.

La commande magique qui dit tout

Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur en faisant un clic droit sur le menu Démarrer → « Terminal (administrateur) », puis copiez-collez cette commande :

PowerShell ([System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023') ([ System.Text.Encoding ]::ASCII.GetString(( Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023' )

Validez avec Entrée et attendez le verdict :

La commande renvoie True ? Félicitations, votre PC utilise déjà les nouveaux certificats 2023 ! Vous êtes tranquille pour l’avenir.

? Votre ordinateur tourne encore avec les anciens certificats de 2011. Pas de panique, mais vous devez vérifier plusieurs choses pour être sûr de recevoir ces nouveaux certificats.

La commande renvoie True : ce PC Windows est prêt pour juin 2026 !

Que faire si vous avez un False ?

Si votre PC affiche False , ne stressez pas. Dans la plupart des cas, c’est simplement que Microsoft n’a pas encore poussé les nouveaux certificats sur votre machine (le déploiement est progressif). Mais si vous voulez être assuré de les recevoir en temps et en heure, voici ce que vous devez faire :

Vérifiez que Secure Boot est activé : appuyez sur les touches Win + R , entrez msinfo32 et vérifiez que la ligne « État du démarrage sécurisé » indique « Activé ». Sans ça, pas de certificats !

Installez toutes les mises à jour disponibles : ouvrez l’application Paramètres → Windows Update → Rechercher des mises à jour. N’oubliez pas les mises à jour optionnelles et les pilotes.

Consultez le site web du fabricant de votre ordinateur : si vous avez un PC plus ancien, rendez-vous sur le site de support de Dell, HP, Lenovo, Asus (ou autre) pour vérifier si une mise à jour du firmware UEFI est disponible. Certains modèles nécessitent cette étape supplémentaire pour recevoir les certificats 2023 directement dans le firmware.

Soyez patient : Microsoft déploie les certificats de façon progressive. Si vous avez installé toutes vos mises à jour et que le résultat est toujours False , attendez quelques semaines et retestez.

Pourquoi c’est important ?

Secure Boot est votre première ligne de défense contre les rootkits (logiciels malveillants cachés au plus profond du système) et autres malwares qui s’attaquent au processus de démarrage de Windows.

Avec l’expiration des certificats 2011 en juin et octobre 2026, les ordinateurs qui ne sont pas à jour pourraient se retrouver avec une protection affaiblie, voire des problèmes de démarrage dans certains cas.

Mieux vaut vérifier maintenant que votre système est prêt !

Ce qu’il faut retenir

Une seule commande PowerShell suffit pour savoir si votre PC dispose des certificats Secure Boot 2023.

Si la commande renvoie False, commencez par installer toutes les mises à jour Windows et vérifier que Secure Boot est activé. Si vous avez un PC plus ancien, vous devrez peut-être mettre à jour le firmware UEFI de votre carte mère.

