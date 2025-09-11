Windows 11 25H2 : l’ISO est disponible, voici comment l’obtenir (Release Preview)

Les utilisateurs de Windows 11 les plus impatients peuvent enfin mettre la main dessus : après un léger contretemps la semaine dernière, Microsoft vient tout juste de mettre en ligne l’image ISO de Windows 11 version 25H2 pour les PC avec une architecture x86-64 (64 bits). Celle-ci est officiellement disponible en téléchargement sur le site web de Microsoft, pour toutes les personnes ayant un compte Microsoft.

Si vous attendiez le bon moment pour installer la prochaine version majeure de Windows 11 sur un nouvel ordinateur ou pour mettre à niveau une installation existante de Windows 11 (24H2, 23H2…), c’est maintenant !

L’image ISO de Windows 25H2 est disponible après un léger retard

Microsoft avait promis la publication de l’image ISO de Windows version 25H2 en même temps que le déploiement de cette nouvelle version dans le canal Release Preview, mais l’éditeur avait finalement pris un peu de retard sans fournir d’explication. Une situation qui avait frustrée bon nombre d’utilisateurs qui avaient envie d’installer la dernière version de Windows 11 dès que possible.

Le retard aura finalement été de courte durée. Depuis hier (le 10 septembre 2025), l’image ISO de Windows 11 25H2 est officiellement disponible en téléchargement sur le site de Microsoft, via la page dédiée aux versions Insider. Ce fichier ISO permet d’installer directement la version 25H2 de Windows 11, sans passer par Windows Update.

Si vous souhaitez installer la Windows 11 25H2 sur un nouvel ordinateur ou dans une machine virtuelle, l’installation via l’image ISO est la solution idéale. Vous pouvez également utiliser cette image ISO pour faire une mise à niveau « sur place » et passer à la version 25H2 de Windows 11 depuis une version 24H2 ou 23H2.

Petite précision utile : la version de Windows 11 25H2 proposée dans le canal Release Preview correspond à la build finale (RTM) et sera quasiment identique à celle qui sera diffusée au grand public dans les prochaines semaines ou mois. En l’installant dès maintenant, vous profiterez donc d’une version quasi finale, stable et qui recevra automatiquement les futures mises à jour mensuelles via Windows Update. Vous n’aurez pas besoin de réinstaller la version 25H2 après sa publication officielle, votre système restera sur la même build que celle publiée publiquement.

Pour télécharger l’ISO de Windows 11 25H2 en Release Preview, suivez ces instructions :

Quelles sont les nouveautés de la version 25H2 de Windows 11 ?

Windows 11 25H2 est la prochaine mise à jour annuelle majeure du système d’exploitation de Microsoft. Elle inaugure un nouveau cycle de support de deux ans pour les éditions Famille et Professionnel, et s’inscrit dans une stratégie à long terme, notamment avec l’arrivée progressive des PC dits « Copilot+ », dotés de puces IA spécialisées.

Mais ne vous attendez pas à une avalanche de nouveautés : la version 25H2 est avant tout une version de consolidation et de transition. Comme je vous l’expliquais en détail dans l’article « Windows 11 25H2 : une nouvelle version sans nouveautés mais pas sans intérêt », Windows 11 25H2 ne propose aucune nouvelle fonctionnalité par rapport à la version 24H2. Les deux versions partagent la même branche de maintenance, ce qui signifie qu’elles reçoivent exactement les mêmes mises à jour et correctifs.

Grâce à la disponibilité de son image ISO dans le canal Release Preview, vous pouvez dès maintenant installer cette version 25H2 de Windows 11 dans des conditions stables, sans attendre la sortie grand public. Bien que ce soit une mise à jour discrète, elle est essentielle pour prolonger la durée de vie de votre système.

Et vous, comptez-vous effectuer la mise à jour vers Windows 11 25H2 dès maintenant ? Ou préférez-vous attendre la sortie officielle ?