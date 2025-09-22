Windows 11 25H2 : les ISO sont disponibles avant l’annonce officielle de Microsoft

Le déploiement de Windows 11 25H2 approche à grands pas ! Alors que Microsoft n’a pas encore officialisé la sortie publique de cette nouvelle version, les images ISO de Windows 11 25H2 sont déjà disponibles au téléchargement. C’est un internaute vigilant sur Reddit qui a repéré leur présence sur les serveurs de Microsoft, avant toute communication officielle de l’éditeur.

Pour rappel, Windows 11 25H2 est en phase Release Preview depuis plusieurs semaines, une étape qui précède généralement la disponibilité générale. Nous vous avions d’ailleurs déjà présenté comment obtenir l’ISO de cette version via le canal Release Preview ici : « Windows 11 25H2 : l’ISO est disponible, voici comment l’obtenir (Release Preview) ».

Mais aujourd’hui, il ne s’agit plus de versions accessibles uniquement aux Insiders : les fichiers ISO sont directement téléchargeables depuis les serveurs de Microsoft.

Dans cet article, je vais vous donner les liens directs pour télécharger les images ISO et les packages d’activation de Windows 11 25H2, en expliquant ce qu’ils contiennent, pour quelles architectures ils sont destinés, et dans quels cas les utiliser.

Les ISO et les packages d’activation de Windows 11 25H2 en téléchargement direct

Les ISO de Windows 11 25H2 ont été repérés par un utilisateur Reddit, -TekkieBoy-, sur les serveurs de Microsoft. Ils sont disponibles en deux versions distinctes : l’une pour les PC classiques en architecture x64 (Intel ou AMD), l’autre pour les appareils en architecture arm64, comme les Surface Pro X ou d’autres machines équipées de puces ARM.

Ces images ISO, conçues pour des installations propres ou des tests dans des environnements isolés, pèsent 7,2 Go pour la version x64 et 6,8 Go pour la version arm64.

En plus des fichiers ISO, il y a aussi les packages d’activation (ou enablement packages, eKB), qui permettent de faire évoluer un PC sous Windows 11 24H2 vers la version 25H2 sans devoir réinstaller le système. Ces petits fichiers, bien plus légers qu’une ISO, sont conçus pour les utilisateurs déjà sous Windows 11 24H2 et qui souhaitent passer à la version 25H2 sans passer par une nouvelle installation. Comme cette version 25H2 n’introduit aucune nouveauté fonctionnelle majeure, le package d’activation (eKB) se contente d’actualiser le numéro de version en activant des composants déjà présents mais inactifs. C’est donc une mise à jour minimale, rapide à installer et sans impact visible pour l’utilisateur final.

Voici les liens de téléchargement directs pour télécharger les ISO et les packages d’activation de Windows 11 25H2 en français :

Microsoft n’ayant pas encore communiqué officiellement sur cette disponibilité, ces fichiers peuvent encore subir des modifications, ou contenir des anomalies. Leur usage est donc réservé aux utilisateurs avertis qui souhaitent tester la version finale de Windows 11 25H2 avant l’heure.

Pourquoi un simple package d’activation pour Windows 11 25H2 ?

Contrairement à la version 24H2 de Windows 11, qui apportait de profonds changements système (notamment pour les PC Copilot+), la version 25H2 est une mise à niveau beaucoup plus légère. Microsoft l’a conçue comme une mise à jour technique sans nouveauté fonctionnelle : aucune fonctionnalité inédite n’est ajoutée dans cette version 25H2.

Dans ce contexte, Microsoft propose un package d’activation (appelé eKB, pour enablement package) permettant de passer facilement de la version 24H2 (build 26100) à la version 25H2 (build 26200). Il s’agit d’une simple mise à jour cumulative qui change uniquement le numéro de version de Windows 11 et qui ne nécessite pas de réinstallation complète. C’est méthode que Microsoft avait déjà employée lors du passage de la version 22H2 à la version 23H2.

Une fois ce package d’activation installé sur un PC Windows 24H2, un simple redémarrage suffit pour activer la version 25H2 !

Faut-il installer Windows 11 25H2 tout de suite ?

Les fichiers ISO et les packages d’activation de Windows 11 25H2 sont déjà accessibles avant toute annonce officielle de Microsoft, il est légitime de se demander s’il faut ou non franchir le pas. Le choix dépendra essentiellement de votre profil et de vos besoins :

Vous êtes un utilisateur grand public ou n'avez pas de besoin urgent : il est préférable de patienter jusqu'à la sortie officielle de la version 25H2 via Windows Update. Ces fichiers (ISO et packages d'activation) n'ayant pas encore été annoncés par Microsoft, ils pourraient encore être modifiés ou comporter des anomalies non documentées. Attendre la publication officielle vous garantit une mise à niveau sûre et stable.

Vous êtes un utilisateur avancé : vous pouvez installer la version 25H2 dès maintenant pour tester son comportement sur votre machine. Dans ce cas, il est vivement recommandé de créer une image disque avant toute installation. Bien que cette mise à jour soit minimale, il reste préférable de prévoir un plan de retour en arrière en cas d'incompatibilité ou de bug.

Vous êtes un testeur, un administrateur système ou un professionnel IT : vous pouvez déjà télécharger et tester les fichiers ISO ou le package eKB. Cela vous permettra de vérifier la compatibilité avec vos pilotes, vos outils de déploiement ou vos environnements de pré-production. C'est également une bonne occasion d'anticiper un futur déploiement à grande échelle et de mettre à jour vos procédures internes.

Windows 11 25H2, une sortie imminente

La présence de ces fichiers ISO sur les serveurs de Microsoft confirme que la sortie de Windows 11 25H2 est imminente. Si vous êtes impatient de découvrir cette nouvelle version, il est possible de l’installer dès maintenant, à condition d’accepter les risques liés à une mise à disposition non officielle.

Et vous, allez-vous installer Windows 11 25H2 dès maintenant, ou préférez-vous attendre le déploiement officiel ?