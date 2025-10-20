Windows 11 25H2 est maintenant disponible pour tout le monde

Vous faisiez partie de ceux qui attendaient de pouvoir installer Windows 11 25H2 directement via Windows Update, sans passer par l’image ISO officielle ou l’assistant d’installation ? Bonne nouvelle : l’attente est terminée. Jusqu’ici, Microsoft réservait cette nouvelle version à une poignée d’utilisateurs : même après avoir cliqué sur « Rechercher des mises à jour » dans Windows Update, rien n’apparaissait pour la plupart d’entre vous. Mais ce n’est plus le cas : la version 25H2 de Windows 11 est désormais visible et téléchargeable directement depuis Windows Update pour tous les appareils compatibles.

Officiellement lancée le 30 septembre 2025, la mise à jour 25H2 de Windows 11 n’était pas immédiatement proposée à l’ensemble des utilisateurs via Windows Update. Celle-ci n’apparaissait que pour une minorité d’utilisateurs dans Windows Update, en particulier ceux ayant activé l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ». Les autres devaient passer par l’image ISO, l’assistant d’installation de Windows 11 ou l’enablement package (eKB) pour l’installer manuellement.

Cette situation s’expliquait par deux facteurs : d’une part, des mesures de blocage avaient été mises en place par Microsoft pour éviter les conflits avec certains pilotes ou matériels suite aux problèmes rencontrés avec la version 24H2 précédente ; d’autre part, le choix d’un déploiement progressif, comme c’est souvent le cas avec les mises à jour majeures de Windows.

Mais aujourd’hui, Microsoft a décidé d’accélérer le déploiement de la version 25H2, la rendant accessible à tous les utilisateurs de Windows 11, mais aussi de Windows 10.

Dans la documentation officielle mise à jour le 16 octobre 2025, Microsoft confirme :

À partir d’aujourd’hui, Windows 11, version 25H2 (également appelée mise à jour Windows 11 2025), est disponible pour tous les appareils Windows 11 éligibles, pour les utilisateurs ayant activé l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ». Si vous disposez d’un appareil Windows 11 ou Windows 10 compatible, vous pouvez vérifier la disponibilité de la mise à jour en accédant aux Paramètres -> Windows Update et en cliquant sur « Rechercher les mises à jour ». Si votre appareil est prêt pour la mise à jour, vous verrez l’option « Télécharger et installer Windows 11, version 25H2 ».

Notez que les appareils exécutant les éditions Famille et Professionnel de Windows 11, qui ne sont pas gérés par un service informatique, recevront automatiquement la mise à jour vers Windows 11, version 25H2.

Windows 11 25H2 et 24H2 : deux versions presque identiques

Vous avez déjà installé la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835) sur votre PC sous Windows 11 24H2 ? Alors vous avez, en réalité, déjà l’essentiel de ce que contient la version 25H2.

Comme expliqué dans notre article « Windows 11 25H2 : une nouvelle version sans nouveautés, mais pas sans intérêt », cette mise à jour n’apporte pas de fonctionnalité inédite. Il s’agit plutôt d’un changement de version symbolique, qui acte le passage à un nouveau cycle de support. Les utilisateurs de Windows 11 24H2 avec les dernières mises à jour installées se retrouvent donc avec un système pratiquement identique à Windows 11 25H2, à l’exception du numéro de build (26200, au lieu de 26100).

Pour installer Windows 11 version 25H2 dès maintenant, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles », puis cliquez sur le bouton « Rechercher des mises à jour ».

Si votre ordianteur est compatible, Windows 11 version 25H2 vous sera proposée dans un encart avec un bouton « Télécharger et installer ».

Note : si vous utilisez la version 23H2 de Windows 11, la mise à niveau se fera automatiquement vers cette version 25H2. En effet, Microsoft saute la version 24H2 dans ce cas, puisque cette dernière correspond peu ou prou à la version 25H2.

Avec la disponibilité générale de Windows 11 25H2, Microsoft achève son cycle de déploiement progressif pour cette version.

Et vous, avez-vous déjà reçu la mise à jour vers Windows 11 25H2 sur Windows Update ? Comptez-vous l’installer dès maintenant ou attendre encore un peu ?