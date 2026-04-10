Microsoft avait promis de revoir sa copie sur l’omniprésence de Copilot dans Windows 11 et les premiers gestes concrets commencent à apparaître. Une mise à jour du Bloc-notes, actuellement en cours de déploiement auprès des membres du programme Windows Insider, remplace discrètement le bouton Copilot par une icône plus neutre baptisée « Outils d’écriture ».

Un changement qui peut sembler anecdotique, mais qui s’inscrit en réalité dans une stratégie assumée de débranding progressif de l’IA sur l’ensemble du système.

Un bouton Copilot qui s’efface au profit d’une icône plus neutre

Dans la nouvelle version du Bloc-notes (11.2512.28.0), l’icône Copilot laisse place à un simple pictogramme en forme de stylo. Le menu associé abandonne lui aussi toute référence à Copilot pour adopter une appellation plus générique : « Outils d’écriture ». Par contre, sur le fond, rien ne change. Les fonctionnalités restent strictement identiques : écriture de texte, résumé de texte, ajustement du ton… tous les outils basés sur l’IA sont toujours présents et fonctionnent comme auparavant.

Dans le Bloc-notes, le bouton Copilot a été remplacé par une icône stylo « Outils d’écriture » / Le Crabe Info

Ce changement est aussi visible dans les paramètres de l’application. La section jusqu’ici intitulée « Fonctionnalités IA » a été renommée « Fonctionnalités avancées », avec un unique bouton bascule permettant de désactiver l’ensemble des fonctionnalités liées à IA si vous préférez vous en passer.

Dans les paramètres du Bloc-notes, la section « Fonctionnalités IA » a été renommée « Fonctionnalités avancées » / Le Crabe Info

C’est le bien connu @phantomofearth qui a révélé l’information sur X :

Latest Notepad app update for Insiders (11.2512.28.0) removes Copilot branding from the write/rewrite/summarize tools. They're now simply called "Writing Tools" and the icon is now a sparkly pen. pic.twitter.com/kD0Dw9GdvB — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 9, 2026

Pour le moment, cette mise à jour est uniquement disponible pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider.

Bloc-notes, le premier d’une longue série ?

Ce changement dans l’application Bloc-notes s’inscrit dans un chantier plus large annoncé en début d’année par Microsoft, qui s’était engagé à réduire la présence de Copilot dans les applications intégrées à Windows 11, en réponse aux retours des utilisateurs. L’idée n’est pas de supprimer les fonctionnalités IA mais de les présenter de manière moins intrusive dans l’interface du système.

Plusieurs sources évoquent déjà des évolutions similaires dans d’autres applications du système, sans que Microsoft n’ait communiqué dessus à ce stade.

Ce qu’il faut retenir