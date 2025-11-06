Pendant des années, un bug agaçant a trompé des millions d’utilisateurs de Windows : en choisissant « Mettre à jour et arrêter » à partir du menu Démarrer, le PC… redémarrait (au lieu de s’arrêter) après l’installation des mises à jour. Avec la dernière mise à jour facultative (KB5067036) et la prochaine mise à jour obligatoire de novembre 2025, Microsoft met enfin fin à ce comportement incohérent présent depuis Windows 10.

Un bug vieux de plusieurs années enfin corrigé

Depuis Windows 10, l’option « Mettre à jour et arrêter » n’a jamais réellement tenu sa promesse.

Même après avoir choisi explicitement d’éteindre l’ordinateur après une mise à jour, de nombreux utilisateurs se retrouvaient le lendemain matin face à l’écran de connexion : Windows avait redémarré au lieu de s’éteindre.

Ce problème, souvent pris pour une erreur d’inattention (en confondant avec « Mettre à jour et redémarrer »), était en réalité un bug du système. Microsoft ne l’avait jamais reconnu officiellement… jusqu’à maintenant.

D’après la documentation technique publiée par Microsoft, la mise à jour facultative d’octobre 2025 (KB5067036) corrige enfin le comportement anormal de cette commande :

« Correction d’un problème qui pouvait empêcher la commande “Mettre à jour et arrêter” d’éteindre réellement le PC après l’installation des mises à jour. »

Le correctif sera intégré à la mise à jour obligatoire de novembre 2025, mais il est possible de l’obtenir avant en installant la dernière mise à jour facultative (KB5067036). Il s’adresse à Windows 11 version 25H2 et version 24H2. Les utilisateurs de Windows 10, également touchés par ce bug, devraient bénéficier d’un correctif dans une prochaine mise à jour mensuelle, bien que Microsoft n’ait pas précisé de calendrier exact.

Pourquoi Windows redémarrait au lieu de s’éteindre ?

Microsoft ne donne pas de détails techniques, mais le problème pourrait venir d’un défaut de synchronisation entre plusieurs processus du système, ou d’un bug dans le Servicing Stack, le composant chargé d’installer correctement les mises à jour.

Le processus « Mettre à jour et arrêter » suit en réalité plusieurs étapes :

l’installation des mises à jour en ligne (pendant que Windows est actif) ; le redémarrage automatique pour appliquer les fichiers en mode hors ligne (écran « Des mises à jour sont en cours ») ; l’extinction du PC à la fin du processus.

C’est cette troisième étape qui ne se produisait pas toujours : le système redémarrait normalement au lieu d’exécuter l’ordre d’arrêt. Le problème semble lié à une mauvaise gestion du signal « power off » après le redémarrage, possiblement bloqué par des fonctionnalités comme le démarrage rapide.

