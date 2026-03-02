Microsoft a décidé de filtrer le surnom peu flatteur « Microslop » sur son serveur Discord officiel dédié à Copilot. Résultat : les utilisateurs ont immédiatement cherché des contournements, forçant les modérateurs à verrouiller l’ensemble du serveur. Une tentative de contrôle de l’image de marque qui s’est retournée contre l’entreprise.

« Microslop », c’est quoi exactement ? Il s’agit d’une contraction de « Microsoft » et de « slop », un terme anglais qui désigne les contenus de mauvaise qualité générés massivement par l’IA. Le mot est devenu viral sur X, Reddit et Facebook, notamment après le billet de blog publié par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, en début d’année 2026, dans lequel il présentait 2026 comme l’année de l’IA.

« Microslop » censuré : les utilisateurs passent à l’attaque

C’est le site Windows Latest qui a repéré le pot aux roses en premier : tout message contenant le terme « Microslop » dans le serveur Discord officiel de Microsoft Copilot est automatiquement bloqué par un filtre de modération. L’expéditeur reçoit une notification indiquant que son message contient une expression jugée inappropriée par les règles du serveur, tandis que les autres membres ne voient rien s’afficher.

La mise en place de ce filtre illustre à quel point « Microslop » a débordé les réseaux sociaux pour s’infiltrer jusque dans les espaces officiels de Microsoft : le terme est désormais suffisamment présent et gênant pour que l’entreprise juge nécessaire d’intervenir sur son propre terrain.

Le problème, c’est qu’une fois la nouvelle publiée par Windows Latest sur X, les utilisateurs ont afflué vers le serveur pour tester les limites du filtre. Des variantes comme « Microsl0p » (avec un zéro à la place du « o ») ont rapidement fait leur apparition et sont passées sans encombre à travers la modération automatique.

L’escalade : du filtre au verrouillage complet

Les modérateurs se sont vite retrouvés débordés et ont rapidement perdu le contrôle de la situation. Les comptes ayant tenté d’utiliser le terme banni ont d’abord été bannis du serveur, mais face à l’afflux de nouvelles tentatives de contournement, ils ont pris une mesure plus radicale : le verrouillage de plusieurs canaux du serveur.

Au moment de la rédaction de cet article, plusieurs sections du serveur affichaient un historique de messages masqué et des permissions d’écriture désactivées, signalant une mise en « mode confinement » pour reprendre le contrôle de la situation. Cette mesure a touché l’ensemble des utilisateurs, et pas seulement ceux qui cherchaient à contourner les règles.

À noter que le serveur Discord de Copilot avait été lancé en décembre 2024 avec un accueil plutôt enthousiaste de la part des utilisateurs, curieux d’explorer les capacités de l’IA de Microsoft. Depuis, le sentiment général a clairement évolué dans le mauvais sens, en parallèle du déploiement jugé trop agressif de Copilot dans Windows 11.

Ce qu’il faut retenir