Microsoft a décidé de filtrer le surnom peu flatteur « Microslop » sur son serveur Discord officiel dédié à Copilot. Résultat : les utilisateurs ont immédiatement cherché des contournements, forçant les modérateurs à verrouiller l’ensemble du serveur. Une tentative de contrôle de l’image de marque qui s’est retournée contre l’entreprise.
« Microslop » censuré : les utilisateurs passent à l’attaque
C’est le site Windows Latest qui a repéré le pot aux roses en premier : tout message contenant le terme « Microslop » dans le serveur Discord officiel de Microsoft Copilot est automatiquement bloqué par un filtre de modération. L’expéditeur reçoit une notification indiquant que son message contient une expression jugée inappropriée par les règles du serveur, tandis que les autres membres ne voient rien s’afficher.
La mise en place de ce filtre illustre à quel point « Microslop » a débordé les réseaux sociaux pour s’infiltrer jusque dans les espaces officiels de Microsoft : le terme est désormais suffisamment présent et gênant pour que l’entreprise juge nécessaire d’intervenir sur son propre terrain.
Le problème, c’est qu’une fois la nouvelle publiée par Windows Latest sur X, les utilisateurs ont afflué vers le serveur pour tester les limites du filtre. Des variantes comme « Microsl0p » (avec un zéro à la place du « o ») ont rapidement fait leur apparition et sont passées sans encombre à travers la modération automatique.
L’escalade : du filtre au verrouillage complet
Les modérateurs se sont vite retrouvés débordés et ont rapidement perdu le contrôle de la situation. Les comptes ayant tenté d’utiliser le terme banni ont d’abord été bannis du serveur, mais face à l’afflux de nouvelles tentatives de contournement, ils ont pris une mesure plus radicale : le verrouillage de plusieurs canaux du serveur.
Au moment de la rédaction de cet article, plusieurs sections du serveur affichaient un historique de messages masqué et des permissions d’écriture désactivées, signalant une mise en « mode confinement » pour reprendre le contrôle de la situation. Cette mesure a touché l’ensemble des utilisateurs, et pas seulement ceux qui cherchaient à contourner les règles.
À noter que le serveur Discord de Copilot avait été lancé en décembre 2024 avec un accueil plutôt enthousiaste de la part des utilisateurs, curieux d’explorer les capacités de l’IA de Microsoft. Depuis, le sentiment général a clairement évolué dans le mauvais sens, en parallèle du déploiement jugé trop agressif de Copilot dans Windows 11.
Ce qu’il faut retenir
- Le surnom « Microslop », né de la frustration des utilisateurs face à la priorité accordée à l’IA au détriment de la stabilité de Windows 11, a été banni par Microsoft sur le Discord officiel de Copilot.
- Des variantes comme « Microsl0p » ont cependant contourné sans difficulté les filtres mis en place par les modérateurs.
- Face à l’escalade, les modérateurs ont verrouillé plusieurs canaux : historique masqué et droits d’écriture désactivés pour tous les membres.
- L’incident illustre la tension croissante entre Microsoft, qui pousse massivement vers un futur centré sur l’IA, et une base d’utilisateurs qui n’a pas encore été convaincue du bien-fondé de cette direction.