Microsoft a levé le voile sur Mico, un avatar animé et expressif destiné à donner un visage plus humain à Copilot, son assistant intelligent intégré à Windows 11 et Microsoft 365.

Ce personnage virtuel, capable d’écouter, de réagir et même de changer de couleur selon vos interactions, a été conçu par Microsoft pour rendre les conversations avec l’IA plus naturelles et empathiques. De quoi donner envie de choisir Copilot plutôt qu’un autre assistant IA ?

Mico : un Copilot plus expressif et empathique

Avec Mico, Microsoft veut que l’IA ne soit plus seulement utile, mais aussi agréable à côtoyer. L’avatar réagit à la voix, change de couleur selon le ton de la conversation et exprime des émotions à travers des animations subtiles.

Selon Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI :

« Cette présence visuelle optionnelle écoute, réagit et change même de couleur pour refléter vos interactions, rendant les échanges vocaux plus naturels. Mico montre du soutien à travers des animations et des expressions, créant une expérience amicale et engageante. »

L’objectif est clair : humaniser Copilot. L’assistant ne se contente plus de répondre à des commandes, il adopte désormais une attitude empathique, capable d’écouter, de reformuler, voire de corriger respectueusement une affirmation erronée.

Une IA “centrée sur l’humain” pour Microsoft

Dans son billet Human-centered AI, Microsoft détaille la philosophie derrière Mico et les dernières évolutions de Copilot. L’entreprise dit vouloir développer une intelligence artificielle qui place l’humain au centre, non pas pour augmenter le “temps d’écran”, mais pour rendre la technologie plus utile et plus équilibrée.

Microsoft résume cette idée en trois axes :

une IA qui écoute et apprend de ses utilisateurs ;

de ses utilisateurs ; une IA qui gagne leur confiance à travers la cohérence et la transparence ;

à travers la cohérence et la transparence ; et une IA qui favorise la connexion entre les personnes, plutôt qu’avec la machine elle-même.

Le billet précise également que Mico illustre cette approche par son expressivité et sa capacité d’adaptation, destinées à rendre les interactions vocales plus naturelles.

Mico n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis

Pour l’instant, Mico et les nouvelles fonctionnalités de Copilot ne sont disponibles qu’aux États-Unis, mais Microsoft promet un déploiement progressif dans d’autres pays comme le Canada et le Royaume-Uni au cours des prochaines semaines.

Ce lancement intervient après plusieurs évolutions récentes :

l’introduction du mot-clé vocal “Hey Copilot” ,

, la possibilité pour Copilot de créer des documents Office et se connecter à Gmail, Google Drive ou Google Calendar ,

, et le déploiement du Gaming Copilot, un assistant dédié aux joueurs sur Windows 11.

En résumé

Avec Mico, Microsoft cherche à humaniser Copilot et tente de rendre l’intelligence artificielle plus humaine et expressive. L’intention est louable : créer un assistant capable d’écouter, de comprendre et de s’adapter à chaque utilisateur.

Reste à voir si cette nouvelle approche “centrée sur l’humain” trouvera son public, ou si Mico rejoindra la longue liste des assistants oubliés de Microsoft, de Clippy à Cortana.

Et vous, que pensez-vous de ce Mico ? Ce nouvel avatar vous donne-t-il envie d’utiliser Copilot, ou au contraire vous laisse sceptique ?