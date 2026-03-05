Vous en aviez assez que Copilot vous renvoie vers votre navigateur web à chaque fois que vous cliquiez sur un lien ? Microsoft a visiblement entendu le message. Désormais, les liens partagés par l’assistant IA ne s’ouvrent plus dans votre navigateur mais directement dans l’application, au sein d’un volet latéral placé à côté de la conversation.

Un mini-navigateur intégré pour ne jamais quitter Copilot

Jusqu’ici, cliquer sur un lien partagé par Copilot vous faisait sortir de l’application et vous renvoyait vers votre navigateur web. Avec cette mise à jour, le contenu s’affiche maintenant dans un volet latéral, directement dans l’application Copilot.

© Microsoft

Ce volet latéral fonctionne comme un mini-navigateur : vous pouvez y ouvrir plusieurs onglets. Avec votre autorisation, Copilot peut accéder à leur contenu. Cela lui permet de répondre à des questions de précision, de résumer des informations issues de plusieurs onglets, ou encore de vous aider à rédiger un texte en s’appuyant sur ce que vous consultez.

Les onglets ouverts sont sauvegardés avec la conversation, ce qui vous permet de les retrouver tels quels lorsque vous retournez sur la conversation. Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez activer la synchronisation des mots de passe et des données de formulaires afin de faciliter certaines actions directement depuis Copilot.

Cette dernière option pourrait toutefois susciter des réserves chez certains utilisateurs, dans la mesure où elle implique de confier davantage de données personnelles à Microsoft.

Une application remise à neuf au passage

En parallèle de cette nouveauté, Microsoft annonce une mise à jour plus générale de l’application Copilot pour la rendre « plus rapide, plus fiable et dotée de toutes les dernières fonctionnalités. Au passage, certaines fonctionnalités issues de Copilot.com font leur apparition dans l’application, comme les Podcasts (qui permettent de générer des émissions audio à partir d’un sujet ou d’un document) et le mode Study and Learn (un mode dédié à l’apprentissage, qui aide à comprendre et mémoriser un contenu).

Cette mise à jour de Copilot (version 146.0.3856.39 et supérieure) est en cours de déploiement sur tous les canaux Windows Insider. Sa disponibilité peut varier selon les utilisateurs, le temps que le déploiement s’étende à l’ensemble des Insiders. Microsoft n’a pas précisé de date pour un déploiement auprès du grand public.

Ce qu’il faut retenir