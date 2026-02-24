Dans la mise à jour de février 2026, Microsoft a discrètement modifié quelque chose dans le système : accéder aux paramètres de stockage demande désormais des droits d’administrateur. Un petit changement en apparence, mais qui pourrait bien agacer plus d’un utilisateur.

L’accès aux paramètres de stockage se mérite désormais

Si vous avez l’habitude de faire un peu de ménage dans vos fichiers via l’application Paramètres, préparez-vous à une petite nouveauté : une invite UAC (Contrôle de compte d’utilisateur) s’affichera dorénavant avant de vous laisser entrer dans les paramètres de stockage (Paramètres -> Système -> Stockage).

Selon Microsoft, cette invite UAC permet de « s’assurer que seuls les utilisateurs Windows autorisés peuvent accéder aux fichiers système ».

Sécurité renforcée, mais au prix d’un peu de friction

Avec ce changement, Microsoft veut ajouter un verrou supplémentaire sur une zone sensible. En effet, la page Stockage de l’application paramètres donne accès aux outils de nettoyage, aux fichiers système et à la gestion de l’espace disque. Restreindre son accès aux administrateurs évite qu’un utilisateur standard (ou un logiciel malveillant agissant en son nom) ne touche à des fichiers qu’il ne devrait pas.

La page Stockage dans les Paramètres de Windows 11

Bien que louable, ce changement pourrait en pratique poser problème sur les PC partagés, où les utilisateurs n’ont pas tous les droits administrateur. Un simple coup d’œil à l’espace disque disponible ou lancer un nettoyage de fichiers temporaires deviendra soudainement inaccessible sans l’intervention de quelqu’un qui a le mot de passe.

Mais ce n’est pas tout. Windows Latest a également signalé un bug suite à ce changement : la sous-page « Fichiers temporaires » ne détecte plus certains dossiers système, comme les fichiers de Windows Update ou les anciens pilotes. Ces fichiers n’apparaissent tout simplement plus et ne peuvent donc plus être supprimés. L’ancien outil Nettoyage de disque (cleanmgr.exe), lui, fonctionne toujours correctement et liste bien ces fichiers. Une solution de contournement qui existe mais qui n’est pas franchement pratique au quotidien.

